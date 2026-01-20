EZVIZ 9c Dual Series giành Giải thưởng BIG Innovation 2025, thiết lập tiêu chuẩn mới về khả năng bảo vệ ngoài trời linh hoạt với hiệu suất ống kính kép và nhiều lựa chọn phù hợp với người dùng

SINGAPORE, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EZVIZ 9c Dual Series đã được vinh danh là sản phẩm giành chiến thắng danh giá tại Giải thưởng BIG Innovation 2025, do Business Intelligence Group trao tặng. Là dòng camera ngoài trời được yêu thích nhất của EZVIZ, 9c Dual Series có được vinh dự này là nhờ áp dụng cách tiếp cận toàn diện cho hoạt động sáng tạo đổi mới, mang đến nhiều lựa chọn sản phẩm linh hoạt – từ độ phân giải đến cấu hình kết nối mạng đa dạng, có thiết kế phù hợp với các môi trường sống khác nhau. Giải thưởng này nêu bật cam kết của EZVIZ trong việc xây dựng giải pháp an ninh ngoài trời không chỉ phù hợp cho nhiều mục đích mà còn có thiết kế linh hoạt, dễ tiếp cận và sẵn sàng sử dụng trong môi trường sống thực tế.





Dưới sự điều hành của Business Intelligence Group, Giải thưởng BIG Innovation đã trở thành một dấu chứng nhận đáng tin cậy cho những sáng tạo đổi mới mang lại giá trị thực tiễn chứ không chỉ dừng lại ở ý tưởng. Các sản phẩm dự thi sẽ được đánh giá dựa trên những tiêu chí thực tiễn, bao gồm tính sáng tạo, mức độ tác động và kết quả có thể đo lường. Thành phần ban giám khảo gồm những nhà lãnh đạo và giám đốc điều hành doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm. Đối với EZVIZ, vinh dự này khẳng định triết lý lấy người dùng làm trung tâm của dòng sản phẩm 9c Dual Series: sự đổi mới có ý nghĩa nhất là khi phù hợp với con người thật, ngôi nhà thật và nhu cầu thật hàng ngày.

Giám đốc Bán hàng của EZVIZ tại APAC cho biết: “Trong lĩnh vực an ninh ngoài trời, người dùng thường gặp phải cùng những điều khó chịu: các sản phẩm buộc họ phải chấp nhận sự đánh đổi mà họ không hề mong muốn. Dòng sản phẩm 9c Dual Series của chúng tôi đã tập trung vào việc loại bỏ những điều khó chịu đó. Chúng tôi thiết kế một dòng sản phẩm toàn diện hơn bằng cách mang đến nhiều lựa chọn linh hoạt để mỗi gia đình có thể chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. Từ đó mang lại sự an tâm thực sự, ít nỗi băn khoăn hơn, ít phiền toái hơn và tự tin hơn về khả năng bảo vệ mà người dùng có được khi cần thiết.”

Dựa trên ý tưởng chủ đạo về ống kính kép, EZVIZ 9c Dual Series được thiết kế để giúp người dùng quan sát được nhiều hơn mà không làm gia tăng sự phức tạp. Một ống kính cung cấp góc nhìn rộng và liên tục, trong khi ống kính còn lại đảm nhận việc zoom cận cảnh khi có tình huống cần chú ý để người dùng có thể vừa quan sát bao quát vừa nắm bắt chi tiết. Hai ống kính có thể phối hợp với nhau để theo dõi hoạt động một cách mượt mà. Ngoài ra, các nút điều khiển một chạm sẽ giúp bạn dễ dàng chuyển góc nhìn ngay khi bạn cần quan sát cận cảnh hơn. Để mang trải nghiệm này đến với nhiều gia đình hơn, chúng tôi cung cấp nhiều tùy chọn độ phân giải cho dòng sản phẩm này để người dùng có thể thoải mái lựa chọn mức độ chi tiết của hình ảnh sao cho phù hợp nhất với ngôi nhà, mong muốn và thói quen quan sát hàng ngày của họ.

Một điều quan trọng không kém là 9c Dual Series được thiết kế dựa trên thực tế rằng “an ninh đáng tin cậy” bắt nguồn từ kết nối đáng tin cậy. Một số mẫu sản phẩm có khả năng kết nối với cả 4G và Wi-Fi, có thể tự động chuyển đổi khi điều kiện mạng thay đổi, giúp duy trì khả năng quan sát ngay cả khi kết nối Wi-Fi ở nhà không ổn định, khu vực ngoài trời có khó khăn về mức độ phủ sóng hoặc băng thông có sự biến động. Dựa trên nền tảng đáng tin cậy đó, dòng sản phẩm này giúp tăng cường khả năng bảo vệ hàng ngày nhờ chức năng phát hiện dựa trên AI và cảnh báo thông minh hơn, chỉ tập trung vào những hoạt động thực sự quan trọng và giảm bớt sự gián đoạn không cần thiết. Nhờ vậy, người dùng sẽ có trải nghiệm an ninh đáng tin cậy hơn và nhanh nhạy hơn, cũng như luôn nhận được thông báo vào những thời điểm quan trọng nhất, không có nhiều thiếu sót và ít phải phỏng đoán hơn.

