MT Højgaard Holding A/S: Revideret finanskalender 2026

Datoen for generalforsamlingen er ændret fra den 19. marts 2026 til den 20. marts 2026.

Finanskalenderen for 2026 er derfor revideret og fremgår nedenfor:

Frist for aktionærforslag til generalforsamlingen5. februar 2026
Årsrapport 202520. februar 2026
Generalforsamling 202620. marts 2026
Delårsrapport 1. kvartal 20268. maj 2026
Delårsrapport 2. kvartal 202627. august 2026
Delårsrapport 3. kvartal 202612. november 2026


Kontakt:
Henvendelse kan ske på telefon +45 31 21 68 72.

