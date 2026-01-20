MT Højgaard Holding A/S: Revideret finanskalender 2026

Datoen for generalforsamlingen er ændret fra den 19. marts 2026 til den 20. marts 2026.

Finanskalenderen for 2026 er derfor revideret og fremgår nedenfor:

Frist for aktionærforslag til generalforsamlingen 5. februar 2026 Årsrapport 2025 20. februar 2026 Generalforsamling 2026 20. marts 2026 Delårsrapport 1. kvartal 2026 8. maj 2026 Delårsrapport 2. kvartal 2026 27. august 2026 Delårsrapport 3. kvartal 2026 12. november 2026



Kontakt:

Henvendelse kan ske på telefon +45 31 21 68 72.

Vedhæftet fil