MT Højgaard Holding A/S: Revideret finanskalender 2026

Datoen for generalforsamlingen er ændret fra den 19. marts 2026 til den 20. marts 2026.
Finanskalenderen for 2026 er derfor revideret og fremgår nedenfor:
|Frist for aktionærforslag til generalforsamlingen
|5. februar 2026
|Årsrapport 2025
|20. februar 2026
|Generalforsamling 2026
|20. marts 2026
|Delårsrapport 1. kvartal 2026
|8. maj 2026
|Delårsrapport 2. kvartal 2026
|27. august 2026
|Delårsrapport 3. kvartal 2026
|12. november 2026
Kontakt:
Henvendelse kan ske på telefon +45 31 21 68 72.
