CSL reçoit pour la cinquième fois le prix de Meilleur employeur pour les jeunes

MONTRÉAL, 20 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe CSL (« CSL »), un chef de file mondial en matière de solutions de transport maritime durable, est fier d'être nommé l'un des Meilleurs employeurs au Canada pour les jeunes, et ce, pour la cinquième année consécutive. Cette reconnaissance souligne l'engagement continu de CSL à offrir un environnement dynamique et favorable aux jeunes professionnels qui débutent leur carrière dans l'industrie maritime.

Les professionnels en début de carrière représentent environ 10 % de l’effectif de CSL et sont soutenus par une gamme de programmes d’intégration structurés, notamment des stages rémunérés, des emplois coopératifs, des emplois d’été et un programme de commandite d’élèves officiers destiné aux futurs marins. Chaque année, CSL embauche environ 50 élèves officiers provenant de collèges maritimes canadiens reconnus, leur offrant une expérience pratique à bord de navires opérant sur les Grands Lacs et la côte Est.

Une fois embauchés, les jeunes employés bénéficient de plans de développement personnalisés, d’un programme d’intégration complet, de formations continues, de remboursement des frais de scolarité et de parcours de carrière clairement définis.

« Les jeunes professionnels apportent des idées nouvelles et un dynamisme qui renforcent notre organisation », a déclaré Stéphanie Aubourg, cheffe des ressources humaines. « Chez CSL, nous nous engageons à leur offrir le soutien, les occasions de développement et la confiance nécessaires pour bâtir des carrières enrichissantes et contribuer de façon significative à l’avenir de l’industrie maritime. »

CSL accorde également une grande importance à la mobilité interne et au développement du leadership. Des revues annuelles des talents permettent d’identifier les employés à fort potentiel, qui bénéficient ensuite de mentorat, de mandats spéciaux et d’une exposition à l’équipe de direction.

« Notre objectif est d’offrir un environnement de travail inclusif et stimulant où les jeunes peuvent s’épanouir et envisager une carrière à long terme avec nous », a ajouté Mme Aubourg. « Cette reconnaissance confirme une fois de plus notre engagement à former la prochaine génération de professionnels du secteur maritime. »

Le palmarès des Meilleurs employeurs au Canada pour les jeunes récompense les organisations qui offrent les meilleurs milieux de travail et programmes destinés aux jeunes. Les critères d’évaluation comprennent notamment les programmes d’attraction et de rétention, de mentorat et de formation, ainsi que la gestion des carrières.

Groupe CSL est un fournisseur de classe mondiale de solutions maritimes complexes et le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeants au monde. Son siège social est situé à Montréal et l’entreprise compte des divisions aux Amériques, en Australie, en Europe et en Afrique. CSL offre une vaste gamme de services d'expédition et de manutention et transporte annuellement des millions de tonnes de marchandises pour des clients des secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

Contacts médias :

Brigitte Hébert, directrice, Communications

514-653-8854| brigitte.hebert@cslships.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/76133544-062a-46a9-8955-7c657dfed25b/fr