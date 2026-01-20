Enwex und Salient schließen Partnerschaft zur Bereitstellung von Prognosedaten für Indizes im Bereich erneuerbare Energien

BOSTON, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enwex (Energy Weather Indices) und Salient gaben heute eine strategische Partnerschaft zur Erweiterung des Zugangs zu den Enwex-Indizes für erneuerbare Energien bekannt. Ziel ist die Bereitstellung zukunftsorientierter Prognosedaten für Energiemarktteilnehmer, die Risiken im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien und Wetterbedingungen verwalten, während die Stromversorgungssysteme zunehmend auf erneuerbare Energien umgestellt werden.

Im Rahmen dieser Partnerschaft stehen die Prognosen für die Enwex-Indexreihe, die Temperatur-, Wind- und Sonnenbedingungen in standardisierte Indizes umwandelt, über die Plattform von Salient zur Verfügung. Damit können Händler, Risikomanager und Vertriebsteams die Enwex-Benchmarks zusammen mit den subsaisonalen bis saisonalen (S2S) Prognosen von Salient nutzen.

Darüber hinaus sind die Prognosen von Salient zu den Enwex-Indizes bei Salient abrufbar und werden über Energy Weather veröffentlicht, um Hedging, Bewertungen und Szenarioanalysen zu unterstützen. Salient und Energy Weather fungieren als exklusive Prognoseanbieter für die Enwex-Indizes.

Die Partnerschaft baut auf einer früheren Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen auf, darunter ein Webinar im Februar 2025, in dem gezeigt wurde, wie Prognoseinformationen und Indizes für erneuerbare Energien gemeinsam in Risikomanagement-Workflows eingesetzt werden können.

„Strommärkte sind zunehmend von erneuerbaren Energien geprägt, wobei Wetterunbeständigkeit einer der wichtigsten Faktoren für Unsicherheit ist“, so Robin Girmes, CEO von Energy Weather. „Durch die Kombination der Enwex-Indizes für erneuerbare Energien mit den Prognosefähigkeiten von Salient können Marktteilnehmer das Volumen erneuerbarer Energien und wetterbedingte Risiken leichter verwalten.“

„Mit zunehmender Bedeutung erneuerbarer Energien benötigen Kunden Tools, mit denen sie schnell Entscheidungen treffen können“, erklärt Matt Stein, CEO von Salient. „Diese Partnerschaft kombiniert einen etablierten Indexrahmen für erneuerbare Energien mit Prognosedaten, sodass Nutzer Risiken nicht mehr nur beobachten, sondern auch vorhersagen können.“

Verfügbarkeit

Die Enwex-Prognosen sind ab dem 15. Februar 2026 über die Plattform von Salient verfügbar. Die Enwex-Prognosedaten von Salient können über Salient und über die Plattform von Energy Weather abgerufen werden.

Über Enwex

Enwex (Energy Weather Indices) entwickelt wetterbasierte Indizes, die Temperatur-, Wind- und Sonnenbedingungen in standardisierte Preise umrechnen, um das Volumenrisiko auf den Gas- und Strommärkten zu steuern. Weitere Informationen: www.enwex.com

Über Salient

Salient erstellt subsaisonale bis saisonale Wettervorhersagen unter Verwendung von Klimawissenschaft und maschinellem Lernen, um Unternehmenskunden bei der Verwaltung von Wetterrisiken und der Verbesserung ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützen. Weitere Informationen: www.salientpredictions.com

