Enwex et Salient s’associent pour fournir des prévisions intelligentes pour les indices d’énergies renouvelables

BOSTON, 20 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enwex (Energy Weather Indices) et Salient annoncent ce jour un partenariat stratégique visant à élargir l’accès aux indices d’énergies renouvelables Enwex Renewable Energy Indices et à fournir des prévisions prospectives aux acteurs des marchés de l’énergie confrontés aux risques liés aux énergies renouvelables et aux conditions météorologiques, dans un contexte de transition vers des systèmes électriques intégrant une part croissante de renouvelables.

Dans le cadre de ce partenariat, les prévisions de la gamme d’indices Enwex, qui traduisent les conditions de température, de vent et d’ensoleillement en indices standardisés, seront disponibles sur la plateforme Salient. Les traders, gestionnaires de risques et équipes commerciales pourront ainsi intégrer les références Enwex aux prévisions infra-saisonnières à saisonnières (S2S) de Salient.

Par ailleurs, les prévisions de Salient appliquées aux indices Enwex seront accessibles via la plateforme Salient et diffusées par Energy Weather, afin de soutenir les stratégies de couverture, la valorisation et l’analyse de scénarios. Salient et Energy Weather agiront en tant que fournisseurs exclusifs de prévisions pour les indices Enwex.

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité d’une collaboration antérieure entre les deux entreprises, notamment un webinaire organisé en février 2025 présentant la manière dont l’intelligence de prévision et les indices d’énergies renouvelables peuvent être combinés dans les processus de gestion des risques.

« Les énergies renouvelables façonnent de plus en plus les marchés de l’électricité, et la volatilité météorologique constitue l’un des principaux facteurs d’incertitude », a déclaré Robin Girmes, PDG d’Energy Weather. « Associer les indices d’énergies renouvelables d’Enwex aux capacités de prévision de Salient facilite la gestion des risques liés aux volumes renouvelables et aux conditions météorologiques pour les acteurs du marché. »

« À mesure que la pénétration des énergies renouvelables augmente, les clients ont besoin d’outils directement exploitables pour la prise de décision », a ajouté Matt Stein, PDG de Salient. « Ce partenariat combine un cadre d’indices renouvelables éprouvé avec une intelligence de prévision avancée, permettant aux utilisateurs de passer de l’observation du risque à son anticipation. »

Disponibilité

Les prévisions Enwex seront disponibles sur la plateforme Salient à compter du 15 février 2026, tandis que l’intelligence de prévision Enwex développée par Salient sera accessible via Salient et la plateforme Energy Weather.

À propos d’Enwex

Enwex (Energy Weather Indices) développe des indices basés sur la météo qui traduisent la température, le vent et les conditions solaires en prix standardisés afin de contribuer à la gestion du risque lié au volume sur les marchés du gaz et de l’électricité. En savoir plus : www.enwex.com

À propos de Salient

Salient fournit des prévisions météorologiques infra-saisonnières à saisonnières en utilisant la science du climat et l’apprentissage automatique afin d’aider les entreprises à gérer les risques liés à la météo et à améliorer leur prise de décision. En savoir plus : www.salientpredictions.com

Contacts médias

Enwex : Robin Girmes — info@enwex.com

Salient : Matt Stein — info@salientpredictions.com