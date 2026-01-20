Sidetrade : Chiffre d’affaires 2025 en hausse de 14%, à taux de change constant

Solide T4 2025 avec une Valeur Annuelle des nouveaux Contrats signés (ACV) à 3,25 M€

Retour progressif de la dynamique des prises de commandes : ACV quasi stable au S2 2025 (-2,8% vs S2 24), après un S1 2025 en retrait (-21% vs record historique S1 24)

Chiffre d’affaires 2025 en forte hausse : +14% à taux de change constant dont +20% pour les abonnements SaaS (respectivement +12 % et +18 % en données publiées)

Expansion en Asie-Pacifique et renforcement des relais de croissance avec l'acquisition d’ezyCollect

Les États-Unis deviennent la première région du Groupe : 30% du CA 2025, +25% de croissance

International : 71% du CA 2025

Agent IA autonome : quatre multinationales en phase de qualification

Certification ISO 27001 renouvelée et rapports SOC Type II publiés

Performance ESG de premier plan avec les distinctions EthiFinance et EcoVadis

Sidetrade, leader mondial des applications d’IA dédiées à l’Order-to-Cash, annonce un chiffre d’affaires 2025 en croissance de +14% à taux de change constant (+12% en données publiées) avec une contribution croissante de l’international et un nouveau relais de croissance en Asie-Pacifique. 2025 est une année marquée par les nouvelles capacités agentiques d’Aimie, premier Agent IA autonome et interactif dédié à la relance clients.

En commentant cette publication, Olivier Novasque, pdg-fondateur de Sidetrade, a déclaré :

« Après un premier semestre compliqué au niveau des prises de commandes, lié à la fois au contexte macroéconomique et à un effet de base extrêmement défavorable –après un record absolu de prises de commande en S1 2024- nous avons progressivement retrouvé une dynamique commerciale cohérente sur la deuxième partie de l’année. Celle-ci devrait, logiquement, se poursuivre, voire s’accélérer, sur les trimestres à venir.

Le lancement de notre Agent IA, totalement autonome sur la relance clients et officiellement annoncé pour le premier trimestre 2026, a d’ores et déjà conquis, en pré-réservation, quatre multinationales. Actuellement en phase de qualification et de tests avancés, 15 Agents sont prévus en production en situation réelle dès la fin du premier trimestre 2026. Ils permettront de relancer et de qualifier plusieurs dizaines de milliers de factures auprès de milliers de débiteurs BtoB, et ce sans aucune intervention humaine. Une première mondiale dans l’industrie de l’Order-to-Cash ! Face à la révolution de l’IA agentique, laquelle devrait bouleverser des pans entiers de l’économie tout en créant un séisme inédit dans les relations de l’homme au travail, le lancement de nos Agents autonomes n’est qu’un préambule à la stratégie IA de Sidetrade, encore plus en rupture, dont les contours seront dévoilés prochainement…

Au niveau de notre activité, nous poursuivons une dynamique de croissance en 2025 avec un chiffre d’affaires en hausse de +14%, dont +20% pour les abonnements, à taux de change constant. Notons que cette performance, particulièrement soutenue sur les abonnements, repose à parts égales sur notre capacité à générer de la croissance organique (+10%) ainsi que sur la pertinence et la bonne exécution de notre politique de croissance externe (+10%) avec les acquisitions successives de SHS Viveon en Allemagne et d’ezyCollect en Asie-Pacifique. Cette dernière acquisition constitue un nouveau levier de croissance pour le Groupe et permettra d’accélérer la diffusion de notre IA agentique sur le marché des PME, lequel est par nature plus demandeur de ressources additionnelles peu coûteuses.

En l’espace de quatre ans, Sidetrade a quasiment doublé de taille (36,8 M€ de CA en 2022) et est devenu un acteur mondial réalisant 71% de son chiffre d’affaires à l’international, dorénavant présent sur tous les segments de marché, de la petite entreprise à la multinationale. Au-delà des chiffres, sa stratégie IA initiée en 2016 continue de porter ses fruits et devrait s’accélérer en 2026 afin de rendre les trois prochaines années encore plus passionnantes. »

Retour progressif de la dynamique commerciale au S2 2025

Sidetrade a clôturé le quatrième trimestre 2025 avec 3,25 M€ de prises de commandes en Valeur Annuelle des nouveaux Contrats signés (ACV), en retrait de 14% par rapport au T4 2024, incluant 1,3 M€ de nouveau revenu annuel récurrent d’abonnement (New ARR) et 1,95 M€ de commandes de prestations de services.

Après un premier semestre marqué par une baisse (-21%), liée à un environnement économique difficile et à un effet de base particulièrement exigeant (S1 2024 ayant affiché un record historique), le second semestre 2025 marque un retour à la stabilisation des prises de commandes. En effet, sur l’ensemble du S2 2025, les prises de commandes en ACV s’établissent à 5,16 M€ contre 5,31 M€ au S2 2024, soit une variation limitée à 2,8%, dont 1,88 M€ de nouveau revenu annuel récurrent d’abonnement (New ARR) et 3,28 M€ pour les commandes de prestations de services.

…amortissant le recul sur l’ensemble de l’année 2025

En 2025, les prises de commandes en ACV s’établissent à 11,04 M€, contre 12,73 M€ en 2024, dont 4,32 M€ de New ARR et 6,71 M€ de commandes de prestations de services. L’éclaircie observée au second semestre permet de ramener la baisse de 21% du premier semestre à 13% sur l’ensemble de l’exercice. Au-delà des vents contraires liés au contexte macroéconomique, engendrant une prudence accrue des grands donneurs d’ordre, le niveau des prises de commandes de 2025 (11,04 M€), demeure proche de celui de 2023 (11,3 M€), année de référence avant le record historique enregistré en 2024.

Forte croissance du CA en 2025 : +14% dont +20% pour les abonnements SaaS à taux de change constant (+12% et +18% en données publiées)

Sidetrade



(en millions d’euros) 2025 2024 Variation Abonnements SaaS 53,5 45,5 +18% Chiffre d’affaires 61,4 55,0 +12%

Les informations 2025 sont des données consolidées non auditées.

Sidetrade maintient une trajectoire de croissance soutenue en 2025, avec un chiffre d’affaires consolidé de 61,4 M€, en progression de +14% à taux de change constant (+12% en données publiées). Les revenus issus des abonnements SaaS en 2025 atteignent 53,5 M€, en hausse de +20% à taux de change constant (+18% en données publiées). À périmètre comparable (hors consolidation de SHS Viveon au S2 2024 et d’ezyCollect, au T4 2025), la croissance organique à taux de change constant ressort à +10% en 2025, confirmant la résilience du socle de revenus récurrents dans un contexte économique volatil.

La stratégie commerciale orientée vers les grands comptes continue de porter ses fruits. Les abonnements provenant d’entreprises générant plus de 2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires progressent de +23% et représentent désormais 54% du portefeuille ‘Enterprise’. Cette croissance illustre la pertinence du positionnement de Sidetrade auprès des multinationales.

L’internationalisation demeure l’un des principaux moteurs de croissance. En 2025, 71% du chiffre d’affaires est généré hors de France, reflétant l’expansion géographique de Sidetrade et sa stature internationale. Dans cette dynamique, l’Amérique du Nord enregistre une croissance de +25% à taux de change constant, devenant la première région du Groupe et représentant désormais 30% du chiffre d’affaires global.

Sur l’exercice 2025, ezyCollect contribue à hauteur de 2,2 M€ au chiffre d’affaires du Groupe depuis son intégration au 1er octobre 2025. Ses activités, rattachées à la région Asie-Pacifique (Australie, Nouvelle-Zélande et Philippines), représentent 13% du chiffre d'affaires global au quatrième trimestre 2025. Cette nouvelle région s’affirme comme un relais additionnel de croissance.

Agent IA autonome : quatre multinationales en phase de qualification

Sidetrade a franchi un seuil technologique en dotant Aimie de capacités agentiques, première brique d’une architecture d’Agents spécialisés, capables de collaborer pour industrialiser l’exécution sur l’Order-to-Cash.

En mai 2025, Aimie a été présentée comme le premier Agent IA autonome et interactif de collecte de cash, capable d’exécuter des actions de relance et d’interagir au téléphone avec des humains. Cette IA agentique est alors passée d’une logique d’automatisation intelligente et d’assistance conversationnelle à une logique d’exécution en boucle fermée, avec une autonomie contrôlée. Dans un cadre de gouvernance défini, Aimie sait exploiter les signaux transactionnels et comportementaux du Data Lake Sidetrade pour contacter par téléphone un client au meilleur moment, qualifier une facture impayée auprès du débiteur, puis restituer un transcrit contextualisé directement dans la plateforme Sidetrade, offrant ainsi traçabilité et vitesse d’exécution aux équipes en charge de la relation clients.

Garder le contrôle des règles et une traçabilité des actions, sous une supervision conforme aux politiques de crédit et aux exigences de conformité, sont des prérequis pour les grandes organisations. Pour les directions financières, l’objectif est évidemment d’améliorer la productivité, de systématiser l’usage du téléphone, connu pour être le canal le plus efficace dans le domaine de la relance clients ; l’objectif ultime étant d’accélérer les encaissements et de standardiser l’exécution à grande échelle.

En phase de pré-lancement, quatre multinationales ont choisi d’évaluer l’Agent Aimie en conditions réelles. L’objectif, d’ici la fin du premier trimestre 2026, est de basculer en production 15 Agents autonomes capables de faire changer d’échelle la relance de ces multinationales : contacter des milliers de débiteurs et qualifier des dizaines de milliers de factures sans intervention humaine, une première mondiale dans l’univers de la finance d’entreprise.

Certification ISO 27001 renouvelée et rapports SOC Type II publiés

Sidetrade consolide son socle de confiance vis-à-vis des grands comptes internationaux avec le renouvellement de la certification ISO/IEC 27001, alignée sur l’édition 2022, ainsi que la mise à disposition de rapports SOC 1 Type II et SOC 2 Type II.

Ces référentiels obtenus par le Groupe apportent des preuves auditables de la maturité des contrôles, de la gouvernance et de la gestion des risques, attendu par les fonctions IT, Risk et Achats des grandes organisations. Résultat : des cycles de validation raccourcis lors des due diligences sécurité et une capacité à déployer à grande échelle dans des environnements multi-entités et multi-pays sans compromis sur la maîtrise opérationnelle.

Performance ESG de premier plan avec les distinctions EthiFinance et EcoVadis

En 2025, Sidetrade valide sa maturité ESG par deux évaluations de référence :

EthiFinance qui lui attribue une médaille d’or et un score de 79/100, soit +6 points vs 2024.

qui lui attribue une et un score de 79/100, soit +6 points vs 2024. EcoVadis positionnant Sidetrade dans le top 15% mondial et dans la catégorie « Advanced » de son secteur, au-dessus des standards observés dans l’industrie.

Ces distinctions jouent un rôle de preuves externes utiles pour les grands comptes, les partenaires et les investisseurs. Elles traduisent une maturité des politiques, des contrôles et des indicateurs ESG. Elles renforcent la crédibilité de Sidetrade dans les cycles d’achats, risques et conformité, à l’heure où la CSRD exige des reporting plus auditables et comparables.



Sidetrade aborde l’exercice 2026 avec confiance, une vision claire pour son avenir et des moyens à la hauteur de ses ambitions.

Prochaine communication financière

Résultats annuels 2025 : 31 mars 2026 (après Bourse)

Relations investisseurs & Relations médias

Christelle Dhrif 00 33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com

À propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) est une entreprise d’IA qui redéfinit la manière dont les organisations sécurisent et accélèrent leurs flux de trésorerie. Au cœur de ses solutions se trouve Aimie, l’IA agentique de Sidetrade, entraînée sur plus de 7 700 milliards de dollars de transactions inter-entreprises. Grâce à ce Data Lake propriétaire et à une expertise métier, Aimie opère de façon autonome sur l’ensemble du cycle Order-to-Cash. Cette collaboratrice favorise l’agilité, éclaire la prise de décision et assure une exécution avec consistance. Sidetrade aide ainsi les équipes financières, commerciales et les services clients à améliorer le besoin en fonds de roulement et à renforcer leur résilience. Sidetrade accompagne ses clients dans 85 pays et compte 450 collaborateurs en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez @Sidetrade sur LinkedIn.

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version française est à prendre en compte.

Pièce jointe