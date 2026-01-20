Publication relative à une notification de transparence

Kinepolis Group SA

20 janvier 2026, 17h45

Le 16 janvier 2026, Kinepolis Group SA a reçu une notification de transparence de la part de BNP Paribas Asset Management Holding, dont il résulte que, suite à un transfert de titres conférant le droit de vote par les sociétés qu’elle contrôle, celles-ci possèdent au total 2,98% des droits de vote de Kinepolis Group SA et qu’ainsi le seuil de participation de 3% a été franchi à la baisse.

La notification contient les informations suivantes :

Notification par : Une société mère ou une personne détenant le contrôle

Personne tenue à notification : BNP Paribas Asset Management Holding

Date de la transaction : 15 Janvier 2026

Seuil concerné : 3%

Dénominateur: 27 365 197



Détails de la notification:

A) Droits de vote Notification précédente Après la transaction # droits de vote # droits de vote % de droits de vote Détenteurs de droits de vote Attachés à des titres Non liés à des titres Attachés à des titres Non liés à des titres BNP Paribas Asset

Management

Holding 0 0 0,00% BNP Paribas Asset

Management

Europe SAS 864 893 815 022 2,98% Subtotal 864 893 815 022 2,98% Total 815 022 0 2,98% 0,00%

La chaîne des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue, ainsi que la notification susmentionnée peuvent être consultées, ensemble avec cette communication réglementée, sur le site web de Kinepolis Group via ce lien.

Total du capital de Kinepolis Group SA : 18 952 288,41 EUR

Nombre de titres conférant le droit de vote dans Kinepolis Group SA : 27 365 197

Nombre de droits de vote dans Kinepolis Group SA : 27 365 197

L’article 8 des statuts de Kinepolis Group SA fixe les seuils de notification à 3%, 5% et des multiples de 5%.

