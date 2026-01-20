ALSTOM S.A : Troisième trimestre de l’exercice fiscal 2025/26 d’Alstom : Performance commerciale record, le carnet de commandes atteint 100 milliards d’euros, perspectives 2025/26 confirmées

Une dynamique commerciale exceptionnelle porte le carnet de commandes au-delà de 100 milliards d’euros Commandes reçues au T3 à 9,6 milliards d’euros et 20,0 milliards d’euros pour les 9 mois Ratio « commandes sur chiffre d’affaires 1 » à 1,4 pour le Groupe et 1,8 pour l’activité Matériel Roulant au cours des 9 premiers mois

La croissance du chiffre d’affaires progresse en ligne avec les perspectives annuelles Chiffre d’affaires de 4 792 millions d’euros au T3, en hausse de 2,6 %, dont 5,9 % de croissance organique 1 . Chiffre d’affaires de 13 851 millions d’euros pour les 9 mois, en hausse de 3,0 %, dont 7,2 % de croissance organique 1

Perspectives pour l’exercice fiscal 2025/26 et ambitions à moyen terme confirmées





20 janvier 2026 – Alstom, leader mondial de la mobilité intelligente et durable, présente sa performance commerciale et financière pour le troisième trimestre de l’exercice fiscal 2025/26 (du 1er octobre au 31 décembre 2025), avec des commandes ayant plus que doublé par rapport à la même période de l’exercice précédent pour atteindre 9,6 milliards d’euros et un chiffre d’affaires en hausse de 2,6 %, à 4,8 milliards d’euros. Après prise en compte des effets défavorables de change, la croissance organique du chiffre d’affaires s’établit à +5,9 % sur le troisième trimestre. Le volume de commandes sur neuf mois atteint ainsi 20,0 milliards d’euros et le chiffre d’affaires 13,9 milliards d’euros. Le carnet de commandes au 31 décembre 2025 a atteint 100,3 milliards d’euros.

“L’obtention de nouveaux contrats emblématiques illustre le leadership d’Alstom dans la fourniture de solutions ferroviaires innovantes, durables et intégrées à grande échelle. L’exécution de projets majeurs progresse, avec la mise en service du nouveau métro parisien en octobre, le déploiement de métros et de systèmes de signalisation en Inde, ainsi que l’entrée de la solution à très grande vitesse Avelia Horizon dans la phase finale de son processus d’homologation. Dans l’ensemble, ces avancées démontrent notre capacité à réaliser des projets complexes dans de nombreuses régions du monde et maintiennent Alstom sur la trajectoire de ses objectifs annuels.” a déclaré Henri Poupart-Lafarge, Directeur général d’Alstom.

***

Chiffres clés2

Données publiées

(En millions d’euros) 2024/25

T3 2025/26

T3 % variation publiée



% variation organique Commandes reçues2 4 260 9 580 124,9% 131,1% Chiffre d’affaires2 4 672 4 792 2,6% 5,9%





Données publiées

(En millions d’euros) 2024/25

9 mois 2025/26

9 mois % variation publiée % variation organique



Commandes reçues2 15 210 20 050 31,8% 34,2% Chiffre d’affaires2 13 448 13 851 3,0% 7,2%

Situation commerciale

1. Commandes





Au cours du troisième trimestre de l’exercice fiscal 2025/26, Alstom a enregistré 9 580 millions d’euros de commandes, contre 4 260 millions d’euros sur la même période de l’exercice précédent.

L’activité Matériel Roulant a représenté 63% des prises de commandes au troisième trimestre, un niveau comparable aux neuf premiers mois de l’année, confirmant le positionnement concurrentiel solide du Groupe sur des marchés caractérisés par une forte activité d’appels d’offres. Les commandes récentes illustrent non seulement le succès commercial des plateformes établies ainsi qu’émergentes du portefeuille Matériel Roulant d’Alstom, mais également la demande soutenue pour des solutions intégrées combinant Matériel Roulant et Services. Parallèlement au Matériel Roulant, nous observons une dynamique robuste dans les activités de Signalisation et de Services, les clients privilégiant des offres intégrées associant matériels roulants aux technologies de signalisation et gestion complète sur le cycle de vie.

En France, le Groupe s’est vu attribuer deux tranches optionnelles dans le cadre de l’accord-cadre conclu entre SNCF Voyageurs et Alstom pour sa solution à très grande vitesse Avelia Horizon. La première tranche, d’un montant d’environ 1,4 milliards d’euros, porte sur la fourniture de 30 rames Avelia Horizon à Eurostar. Ces rames seront les premières à très grande vitesse à deux niveaux à circuler dans le tunnel sous la Manche, avec des premières livraisons prévues en 2031. La seconde tranche, d’une valeur d’environ 600 millions d’euros, concerne la fourniture de 15 rames Avelia Horizon à SNCF Voyageurs pour des opérations commerciales entre la France et la Belgique notamment.

En Europe, la solution Coradia Max, automotrice électrique à deux niveaux (EMU), continue d’enregistrer des succès significatifs. Tout d’abord, l’opérateur ferroviaire national longue distance polonais, PKP Intercity, a attribué à Alstom un contrat d’environ 1,6 milliard d’euros portant sur la livraison de 42 rames Coradia Max, assorti d’un contrat de maintenance de 30 ans. Par ailleurs, la Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg (SFBW) a exercé une option d’environ 500 millions d’euros au titre de l’accord conclu en 2022, portant sur l’acquisition de rames régionales supplémentaires Coradia Max, accompagnée d’un contrat de maintenance jusqu’en 2055.

Au Mexique, le Groupe a signé un contrat d’environ 920 millions d’euros portant sur la fourniture de 47 trains courte et longue distance, ainsi que cinq années de maintenance, pour l’Agence de régulation du transport ferroviaire mexicain. Ce projet s’appuiera sur la solide base industrielle d’Alstom au Mexique et tirera parti des solutions déjà développées et déployées avec succès pour le projet Tren Maya.

En Australie, Alstom s’est vu attribuer une part de 1,0 milliard d’euros du contrat de la ligne Suburban Rail Loop East à Melbourne. Dans le cadre de ce contrat Systèmes, le Groupe fournira 13 rames de métro Metropolis automatisées, accompagnées de 15 années de maintenance, ainsi que le système de signalisation Urbalis basé sur la technologie CBTC (Communications-Based Train Control). Le périmètre comprend également les solutions de cybersécurité, des systèmes de communication filaires et sans fil, des portes palières en stations, ainsi que l’intégration du système complet.

En Grèce, Alstom a signé un contrat de 393 millions d’euros avec l’opérateur Hellenic Train pour la fourniture de 23 automotrices Coradia Stream (EMU) et dix années de maintenance. Ces trains seront produits sur le site de Savigliano, en Italie, tirant parti de l’expertise d’Alstom dans la plateforme Coradia Stream, déjà déployée auprès de plusieurs clients en Europe.

Au Canada, Alstom a signé un contrat de 1,4 milliard d’euros avec la Toronto Transit Commission pour la fourniture de 70 trains de métro, soutenant à la fois le remplacement et l’extension de la flotte actuellement en service sur la ligne 2 de Toronto. Ce contrat bénéficiera du disposition unique d’Alstom en matière d’ingénierie et de production au Canada.

Le niveau des commandes de base (moins de 200 millions d’euros de valeur de contrat) a atteint 1,8 milliard d’euros au cours du troisième trimestre de l’exercice fiscal 2025/26.

2. Chiffre d’affaires





Sur les neuf premiers mois de l’exercice fiscal 2025/26, le chiffre d’affaires s’est élevé à 13 851 millions d’euros, soit une croissance de 3,0 % en données publiées. Après prise en compte d’un impact de change défavorable de 3,3 % ainsi que d’un effet de périmètre négatif de 0,8 % lié à la cession des activités de signalisation conventionnelle en Amérique du Nord au premier semestre de l’exercice 2024/25, la croissance organique du chiffre d’affaires s’établit à 7,2 % sur la période.

Le chiffre d’affaires de l’activité Matériel Roulant a atteint 7 204 millions d’euros, en hausse de 3 % sur une base publiée et de 6 % sur une base organique, porté par une exécution solide en France, en Allemagne, aux États-Unis et en Italie. La production en Matériel Roulant s’est établie à 3 078 voitures sur les neuf premiers mois de l’exercice fiscal 2025/26, un niveau globalement stable par rapport à la même période de l’exercice précédent.

L’activité Services a réalisé un chiffre d’affaires de 3 414 millions d’euros sur les neuf premiers mois de l’exercice fiscal 2025/26, en hausse de 5 % sur une base publiée et de 9 % sur une base organique, alimenté par la montée en cadence des projets au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Allemagne.

Le chiffre d’affaires de l’activité Signalisation s’est établi à 1 951 millions d’euros sur les neuf premiers mois de l’exercice fiscal 2025/26, en hausse de 4 % sur une base publiée et de 13 % sur une base organique, soutenu par une exécution solide dans l’ensemble des régions, en particulier en France, en Italie, en Allemagne, en Australie et au Royaume-Uni.

L’activité Systèmes a enregistré un chiffre d’affaires de 1 282 millions d’euros sur les neuf premiers mois, en baisse de (4) % sur une base publiée et stable sur une base organique, porté par une exécution solide en France, en Italie et au Canada. La fin de projets au Mexique n’a été que partiellement compensée par la montée en cadence des projets au Brésil et à Taïwan.

3. Principales livraisons de projets





En France, le nouveau métro de génération MF19 d’Alstom est entré en service sur la ligne 10 du métro parisien en octobre 2025, marquant une étape majeure dans la modernisation du réseau d’Île‑de‑France Mobilités. Le MF19 remplacera trois générations de matériel roulant sur huit lignes de métro. Le nouveau système embarqué de contrôle de vitesse d’Alstom, basé sur une technologie CBTC, développé en partenariat avec la RATP et conforme à ses standards Octys, a également été mis en service avec succès sur la ligne 10.

En Inde, les métros d’Alstom sont entrés en service commercial à Bhopal, marquant une étape majeure dans la modernisation du transport urbain du pays. Livré dans des délais records — un peu plus de trois ans entre l’attribution du contrat et la mise en service — ce projet a été réalisé à 100 % en Inde. Le système intègre également la dernière génération de technologie de signalisation CBTC, garantissant un niveau accru de sécurité, de fiabilité et d’efficacité opérationnelle.

Au Canada, les tramways Citadis d’Alstom sont entrés en service commercial sur la ligne LRT Finch West de Toronto. Construites sur le site Alstom de Brampton, en Ontario, les rames Citadis offrent une accessibilité renforcée, une meilleure efficacité énergétique et un confort accru pour les passagers, soutenant ainsi les ambitions de la ville en faveur d’un réseau de transport public plus vert et mieux connecté.

Au Royaume-Uni, Alstom a achevé une modernisation majeure du réseau ferroviaire de Cambridge, réalisée pendant la période des fêtes et apportant à la région un réseau plus moderne et plus fiable. Ce projet renforce la sécurité et la fiabilité pour les passagers, les usagers de la route et l’ensemble de la communauté, tout en préparant le réseau à l’installation de futures technologies digitales, telles que le système européen de contrôle des trains (ETCS).

À l’issue d’un programme d’essais approfondi, le dépôt de la demande d’autorisation de mise sur le marché du TGV M auprès de l’ERA (European Railways Agency) marque le début de la phase finale du processus d’homologation et constitue une étape clé dans le développement de la plateforme Avelia Horizon.

À Fès, au Maroc, Alstom a annoncé son intention d’établir la première ligne de production au monde dédiée et multi‑plateformes pour les pupitres de conduite de trains, tout en investissant pour doubler la capacité de production de transformateurs dans le Royaume. L’initiative prévoit également la création d’un bureau d’ingénierie et de développement afin de renforcer l’expertise locale.

Perspectives pour l’exercice fiscal 2025/26 et ambitions à moyen terme

Hypothèses pour l’exercice fiscal 2025/26

Les perspectives pour l’exercice fiscal 2025/26 sont basées sur les hypothèses suivantes :

Une demande soutenue du marché ;

Nombre de voitures produites stable par rapport à l’exercice 2024/25 ;

R&D / ventes à environ 3 %

Atténuation de l’impact lié aux droits de douane américains

Les perspectives pour l’exercice fiscal 2025/26

Ratio « commandes sur chiffre d’affaires » au-dessus de 1 pour le Groupe comme pour l’activité Matériel Roulant ;

Croissance organique du chiffre d’affaires supérieure à 5 % ;

Marge d’exploitation ajustée prévue à environ 7 % ;

Génération de cash-flow libre dans une fourchette de 200 à 400 millions d’euros

Sur les trois années allant de l’exercice 2024/25 à l’exercice 2026/27, le Groupe prévoit de générer au moins 1,5 milliard d’euros de cash-flow libre, le besoin en fonds de roulement lié aux contrats étant un facteur défavorable sur cette période.

Ambitions à moyen terme

Les ambitions à moyen du Groupe sont confirmées, conformément à l’annonce du 14 mai 2025.

Calendrier financier

13 mai 2026 Résultats annuels de l’exercice fiscal 2025/26 9 juillet 2026 Assemblée Générale des actionnaires 22 juillet 2026 Commandes et chiffre d’affaires du premier trimestre de l’exercice fiscal 2026/27

Conférence téléphonique

Alstom a le plaisir de convier les analystes à une conférence téléphonique ce mardi 20 janvier 2026 à 18h30 CET pour présenter ses résultats du troisième trimestre de l'exercice fiscale 2025/26, animée par Bernard Delpit, Vice-Président Exécutif et Directeur Financier.

Une retransmission en direct de la conférence téléphonique sera également disponible sur le site Internet d’Alstom : Alstom - Ex 2025/26 – Commandes et chiffre d’affaires du 3ème trimestre.

Pour participer à la session de questions-réponses par téléphone (audio uniquement), veuillez utiliser les numéros d'appel ci-dessous :

France: +33 (0) 1 7037 7166

UK: +44 (0) 33 0551 0200

USA: +1 786 697 3501

Canada: 1 866 378 3566 (numéro gratuit)

Indiquez ALSTOM à l'opérateur pour être transféré à la conférence.

***

ALSTOM™, Avelia™, Avelia Horizon™, Coradia™, Coradia Max™, Coradia Stream™, Metropolis™, Citadis™, Movia™ et Urbalis™ sont des marques protégées du groupe Alstom.





À propos d’Alstom











Alstom contribue par ses engagements à un futur décarboné, en développant et favorisant des solutions de mobilité durables et innovantes appréciées des passagers. Qu’il s’agisse de trains à grande vitesse, de métros, de monorails, de trams, de systèmes intégrés, de services sur mesure, d’infrastructures, de solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus large du secteur. Présent dans 63 pays et fort de plus de 86 000 employés de 184 nationalités, le Groupe concentre son expertise en matière de conception, d’innovation et de gestion de projet là où les solutions de mobilité sont les plus nécessaires. Coté en France, Alstom a réalisé un chiffre d'affaires de 18,5 milliards d’euros au cours de l'exercice clos le 31 mars 2025.

Connectez-vous sur www.alstom.com pour plus d’informations. Contacts Presse :

Philippe MOLITOR - Tel.: +33 (0) 7 76 00 97 79

philippe.molitor@alstomgroup.com







Coralie COLLET - Tel. : +33 (0) 7 63 63 09 62

coralie.collet@alstomgroup.com



Relations Investisseurs

Cyril GUERIN - Tel.: +33 (0)6 07 89 36 16

cyril.guerin@alstomgroup.com







Guillaume GAUVILLE - Tel: +44 (0)7 588 022 744

guillaume.gauville@alstomgroup.com







Jalal DAHMANE - Tel: +33 (0)6 98 19 96 62

jalal.dahmane@alstomgroup.com









Le présent communiqué de presse contient des informations et déclarations de nature prospective basées sur les objectifs et prévisions à ce jour de la direction d’Alstom. Ces informations et déclarations de nature prospective s’appliquent au périmètre actuel du Groupe et sont inévitablement soumises à un certain nombre de facteurs de risque et d’incertitude importants (tels que ceux décrits dans les documents déposés par Alstom auprès de l’Autorité des marchés financiers) qui font que les résultats finalement obtenus pourront différer de ces objectifs ou prévisions. Ces informations de nature prospective n'ont de valeur qu'au jour de leur formulation et Alstom n'assume aucune obligation de mise à jour ou de révision de celles-ci, que ce soit en raison de nouvelles informations qui seraient à sa disposition, de nouveaux événements ou pour toute autre raison.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni ne fait partie d'un prospectus ou d'une quelconque offre ou sollicitation pour la vente ou l’émission, ou d’une quelconque offre ou sollicitation à acheter ou souscrire, ou d’une quelconque sollicitation d'une offre d’achat ou souscription d’actions ou de tous autres titres de la société en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis ou dans un quelconque autre pays. Toute offre de titres de la société ne peut être faite en France que conformément à un prospectus ayant reçu le visa de l’AMF ou, hors de France, conformément à une note d'information préparée à cette fin. Aucune offre publique n’est envisagée dans une juridiction autre que la France. Les informations ne constituent aucune forme d’engagement de la part de la société ou d'une quelconque autre personne. Ni les informations ni aucune autre information écrite ou verbale mise à la disposition d'un quelconque destinataire ou de ses conseils ne constitueront la base d'un contrat ou d’un engagement de quelque nature que ce soit. Plus particulièrement, en fournissant les informations, la société, les banques, leurs affiliés, actionnaires et leurs administrateurs, dirigeants, conseils, employés ou représentants respectifs, ne s’engagent aucunement à donner au destinataire accès à de quelconques informations additionnelles.

Annexe 1A – RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Données publiées 9 mois % 9 mois % (En million d’euros) 2024/25 Contrib. 2025/26 Contrib. Europe 11 249 74 % 11 167 56 % Amériques 1 970 13 % 6 022 30 % Asie / Pacifique 1 247 8 % 2 586 13 % Moyen-Orient / Afrique / Asie centrale 744 5 % 275 1 % Commandes reçues par destination 15 210 100 % 20 050 100 %





Données publiées 9 mois % 9 mois % (En million d’euros) 2024/25 Contrib. 2025/26 Contrib. Europe 7 544 56 % 8 294 60 % Amériques 2 773 21 % 2 411 17 % Asie / Pacifique 1 992 15 % 1 936 14 % Moyen-Orient / Afrique / Asie centrale 1 139 8 % 1 210 9 % Chiffre d’affaires par destination 13 448 100 % 13 851 100 %

Annexe 1B – RÉPARTITION PAR PRODUIT

Données publiées 9 mois % 9 mois % (En million d’euros) 2024/25 Contrib. 2025/26 Contrib. Matériel Roulant 5 719 38 % 12 666 63 % Services 6 261 41 % 3 925 20 % Systèmes 636 4 % 1 142 6 % Signalisation 2 594 17 % 2 318 12 % Commandes reçues par produit 15 210 100 % 20 050 100 %





Données publiées 9 mois % 9 mois % (En million d’euros) 2024/25 Contrib. 2025/26 Contrib. Matériel Roulant 6 969 52 % 7 204 52 % Services 3 257 24 % 3 414 25 % Systèmes 1 342 10 % 1 282 9 % Signalisation 1 880 14 % 1 951 14 % Chiffre d’affaires par produit 13 448 100 % 13 851 100 %

Annexe 2 - DÉFINITIONS D’INDICATEURS FINANCIERS NON CODIFIÉS PAR DES ORGANISMES DE NORMALISATION COMPTABLE

Cette section présente les indicateurs financiers utilisés par le Groupe qui ne sont pas codifiés par des organismes de normalisation comptable.

Commandes reçues

Une nouvelle commande n’est enregistrée en commandes reçues que lorsque le contrat crée des droits exécutoires entre le Groupe et son client.

Quand cette condition est remplie, la commande est enregistrée à son montant contractuel.

Si le contrat est libellé dans une devise autre que la devise fonctionnelle de l’entreprise consolidée, le Groupe utilise des contrats à terme pour éliminer le risque de change. Les commandes sont alors reconnues en utilisant le taux de change comptant à la date de mise en place de la couverture.

Le ratio « Commandes sur chiffre d’affaires »

Le ratio « Commandes sur chiffre d’affaires » est le ratio des commandes reçues sur le montant total des ventes réalisées sur une période spécifique.

Marge brute en % sur le Carnet de commandes

La marge brute en % sur le Carnet de commandes est un indicateur clé de performance permettant de refléter le niveau de performance future des contrats en carnet. Elle correspond à la différence entre le chiffre d’affaires restant à réaliser et les coûts des ventes non encourus à date pour les contrats en carnet. Ce pourcentage, qui représente une moyenne du portefeuille des contrats en carnet, est pertinent pour projeter la profitabilité à moyen et long terme.

Marge brute ajustée avant APA

La marge brute ajustée avant APA est un indicateur clé de performance pour refléter la performance opérationnelle récurrente. Elle correspond aux ventes diminuées des coûts des ventes, en excluant l’impact de l’amortissement d’actifs exclusivement valorisés lors de l’estimation de l’affectation du prix d’acquisition (« APA ») dans le contexte de regroupements d’activités ainsi que l’impact des évènements non récurrents dont les impacts sont significatifs et n’ayant pas vocation à se reproduire dans le futur.

Résultat d’exploitation (EBIT) avant APA

À la suite de l’acquisition de Bombardier Transport, et prenant effet à partir des états financiers consolidés intermédiaires résumés de l’exercice fiscal 2021/22, Alstom a décidé d’introduire la notion de « résultat d’exploitation avant APA ». Celle-ci vise à retraiter son résultat d’exploitation en excluant de ce dernier l’impact de l’amortissement d’actifs exclusivement valorisés lors de l’estimation de l’affectation du prix d’acquisition (« APA ») dans le contexte de regroupements d’activités. Cet indicateur est par ailleurs conforme aux pratiques du marché.

Résultat d’exploitation ajusté

Le résultat d’exploitation ajusté (aEBIT) est l’indicateur de performance clé pour refléter la performance opérationnelle récurrente. Cet indicateur est aussi utilisé par le marché et les concurrents directs du Groupe.

À partir de septembre 2019, Alstom a opté pour l’inclusion de la quote-part des résultats nets des sociétés mises en équivalence dans l’aEBIT lorsque celles-ci sont considérées comme faisant partie des activités opérationnelles du Groupe (car il existe des flux opérationnels significatifs et/ou la réalisation de projets communs avec ces entités). Ceci comprend principalement des coentreprises chinoises, à savoir la coentreprise CASCO pour Alstom ainsi que, à la suite de l’intégration de Bombardier Transport, Alstom Sifang (Qingdao) Transportation Ltd, Jiangsu Alstom NUG Propulsion System Co. Ltd.

L’aEBIT correspond au résultat d’exploitation ajusté des éléments suivants :

Coûts nets de restructuration et de rationalisation ;

Dépréciation des actifs incorporels et corporels ;

Plus ou moins-values ou réévaluations sur cessions de titres ou changement de contrôle ;

Tout élément non récurrent comme des coûts encourus ou des dépréciations d’actifs évalués dans le cadre de regroupements d’entreprise, ainsi que des charges liées à des procédures judiciaires n’entrant pas dans le cadre normal des affaires ;

La quote-part des résultats nets des sociétés opérationnelles mises en équivalence.





Un événement non récurrent est un événement exceptionnel, dont les impacts sont significatifs et n’ayant pas vocation à se reproduire dans le futur.

La marge d’exploitation ajustée correspond au résultat d’exploitation exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires.

EBITDA avant APA + dividendes des JV

EBITDA avant APA + dividendes des JVs est la somme de l’EBIT avant APA, avant dépréciations et amortissements, et des dividendes reçus des Joint-Ventures sur la période considérée.

Résultat net ajusté

À la suite de l’acquisition de Bombardier Transport, Alstom a décidé d’introduire la notion de « Résultat net ajusté ». Celle-ci vise à réévaluer son résultat net des activités poursuivies (part du Groupe) en excluant de ce dernier l’impact de l’amortissement d’actifs exclusivement valorisés lors de l’estimation de l’affectation du prix d’acquisition (« APA ») dans le contexte de regroupements d’activités, net de la charge d’impôt correspondante. Cet indicateur est par ailleurs conforme aux pratiques du marché.

Cash-flow libre

Le cash-flow libre se définit comme la variation nette de la trésorerie liée à l’exploitation, moins les dépenses d’investissement incluant les coûts de développement capitalisés, nettes des cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles. Le cash-flow libre n’inclut pas le produit des cessions d’activité.

L’indicateur financier le plus directement comparable en normes IFRS au cash-flow libre est la variation nette de trésorerie liée à l’exploitation.

Fonds provenant des activités opérationnelles

Les fonds provenant des activités opérationnelles dans le tableau de passage de l’EBIT au Cash-flow libre correspondent au Cash-flow libre généré par les activités opérationnelles, avant les variations du besoin en fonds de roulement.

Besoin en fonds de roulement commercial et lié aux contrats

Le besoin en fonds de roulement lié aux contrats est la somme des éléments suivants :

Actifs et Passifs sur contrats, incluant les avances et acomptes clients

Les provisions courantes, qui comprennent les risques sur les contrats et les garanties

Le besoin en fonds de roulement commercial correspond aux activités non strictement contractuelles et exclut le besoin en fonds de roulement lié aux contrats tel qu’explicité ci-dessus et inclut donc les éléments suivants :

Les stocks

Les créances clients

Les dettes fournisseurs

Tous les autres éléments du besoin en fonds de roulement définis comme la somme des Autres Actifs/Passifs courant ainsi que les provisions non courantes.

Trésorerie (dette) nette

La trésorerie nette est définie comme la somme de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des autres actifs financiers courants, et des actifs financiers non courants directement associés aux passifs comptabilisés en dette financière, diminuée de la dette financière courante et non courante

Taux de distribution

Le taux de distribution est calculé en divisant le montant du dividende global par le « Résultat net ajusté des activités poursuivies attribuable aux propriétaires de la société mère » tel que présenté dans le compte de résultat consolidé.

Données organiques

Les chiffres présentés dans ce communiqué de presse incluent des indicateurs de performance présentés sur une base réelle et sur une base organique. Les chiffres sont présentés sur une base organique afin d’éliminer l’incidence des modifications de périmètre et de la conversion en euros des comptes libellés en devises étrangères.

Le Groupe utilise les chiffres présentés sur une base organique à la fois à des fins d’analyses internes et pour sa communication externe car il estime qu’ils permettent d’analyser et d’expliquer les variations d’une période à une autre. Cependant, ces chiffres présentés sur une base organique ne sont pas des indicateurs de performance selon les principes comptables IFRS.

T3

2024/25 T3 2025/26 (En millions d'euros) Données publiées Effet périmètre et change Données organiques Données publiées % Var Publiée % Var Org. Commandes reçues 4 260 (114) 4 146 9 580 124,9% 131,1% Chiffre d'affaires 4 672 (147) 4 525 4 792 2,6% 5,9%





9 mois

2024/25 9 mois

2025/26 (En millions d'euros) Données publiées Effet périmètre et change Données organiques Données publiées % Var Publiée % Var Org. Commandes reçues 15 210 (274) 14 936 20 050 31,8% 34,2% Chiffre d'affaires 13 448 (528) 12 919 13 851 3,0% 7,2%





1 Indicateur non GAAP. Voir la définition en annexe

2Les répartitions géographiques et par produit des commandes et du chiffre d’affaires publiés sont données en Annexe 1

Pièce jointe