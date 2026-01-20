VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 12 janvier au 16 janvier 2026

Nanterre, le 19 janvier 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 12 janvier au 16 janvier 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 12 janvier au 16 janvier 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI2026-01-12FR000012548627 670121,010128XPAR
VINCI2026-01-12FR000012548617 993121,200848CEUX
VINCI2026-01-12FR000012548612 220121,351804AQEU
VINCI2026-01-12FR00001254864 327121,212422TQEX
VINCI2026-01-13FR000012548641 689117,924251XPAR
VINCI2026-01-13FR000012548631 904117,857389CEUX
VINCI2026-01-13FR000012548613 044118,328369AQEU
VINCI2026-01-13FR00001254868 262117,650666TQEX
VINCI2026-01-14FR000012548640 020116,835339XPAR
VINCI2026-01-14FR000012548636 675116,750264CEUX
VINCI2026-01-14FR000012548613 888117,273369AQEU
VINCI2026-01-14FR00001254868 675116,667844TQEX
VINCI2026-01-15FR000012548648 374115,815788XPAR
VINCI2026-01-15FR000012548641 828115,943344CEUX
VINCI2026-01-15FR000012548614 529115,791135AQEU
VINCI2026-01-15FR00001254869 184115,788061TQEX
VINCI2026-01-16FR000012548642 123116,703316XPAR
VINCI2026-01-16FR000012548640 344116,735232CEUX
VINCI2026-01-16FR000012548615 285116,663621AQEU
VINCI2026-01-16FR000012548610 248116,676351TQEX
      
  TOTAL478 282117,3552 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

