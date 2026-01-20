VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 12 janvier au 16 janvier 2026

Nanterre, le 19 janvier 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 12 janvier au 16 janvier 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 12 janvier au 16 janvier 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 2026-01-12 FR0000125486 27 670 121,010128 XPAR VINCI 2026-01-12 FR0000125486 17 993 121,200848 CEUX VINCI 2026-01-12 FR0000125486 12 220 121,351804 AQEU VINCI 2026-01-12 FR0000125486 4 327 121,212422 TQEX VINCI 2026-01-13 FR0000125486 41 689 117,924251 XPAR VINCI 2026-01-13 FR0000125486 31 904 117,857389 CEUX VINCI 2026-01-13 FR0000125486 13 044 118,328369 AQEU VINCI 2026-01-13 FR0000125486 8 262 117,650666 TQEX VINCI 2026-01-14 FR0000125486 40 020 116,835339 XPAR VINCI 2026-01-14 FR0000125486 36 675 116,750264 CEUX VINCI 2026-01-14 FR0000125486 13 888 117,273369 AQEU VINCI 2026-01-14 FR0000125486 8 675 116,667844 TQEX VINCI 2026-01-15 FR0000125486 48 374 115,815788 XPAR VINCI 2026-01-15 FR0000125486 41 828 115,943344 CEUX VINCI 2026-01-15 FR0000125486 14 529 115,791135 AQEU VINCI 2026-01-15 FR0000125486 9 184 115,788061 TQEX VINCI 2026-01-16 FR0000125486 42 123 116,703316 XPAR VINCI 2026-01-16 FR0000125486 40 344 116,735232 CEUX VINCI 2026-01-16 FR0000125486 15 285 116,663621 AQEU VINCI 2026-01-16 FR0000125486 10 248 116,676351 TQEX TOTAL 478 282 117,3552

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe