Bilan semestriel du contrat de liquidité avec Invest Securities





Nantes, le 20 janvier 2026, 18 heures – Au titre du contrat de liquidité confié par OSE Immunotherapeutics à Invest Securities, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2025 :

Nombre d’actions : 40 086

Solde en espèces : 413 431,33 €

Sur la période du 01/07/2025 au 31/12/2025 :

Nombre de transactions exécutées à l'achat : 926

Nombre de transactions exécutées à la vente : 1 019

Volume échangé à l'achat : 169 447 titres pour 993 349,58 €

Volume échangé à la vente : 157 153 titres pour 948 518,44 €

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 27 792 titres

Solde en espèces : 454 733,83 €

Il est rappelé que, lors de la mise en œuvre du contrat de liquidité le 25 avril 2015, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 0

Solde en espèces : 300 000 €



À PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I) pour répondre aux besoins non satisfaits des patients d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes partenaires d’institutions académiques et de sociétés biopharmaceutiques leaders pour conjuguer nos efforts afin de développer et mettre sur le marché des médicaments de transformation pour les personnes souffrant de maladies graves. OSE Immunotherapeutics est basé à Nantes et à Paris et est cotée sur Euronext. Plus d’informations sur les actifs d’OSE Immunotherapeutics sont disponibles sur le site de la Société : http://ose-immuno.com. Cliquez et suivez-nous sur Linkedln.



