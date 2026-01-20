CARBIOS : Bilan semestriel du contrat de liquidité confié à Natixis ODDO BHF et annonce de sa suspension

- Titre concerné : CARBIOS (code ISIN FR0011648716)
- Marché concerné : Euronext Growth Paris
Clermont-Ferrand (France), le 20 janvier 2026 (18h00 CET). CARBIOS présente le bilan semestriel du contrat de liquidité conclu avec Natixis ODDO BHF en date du 12 juin 2020 et annonce sa suspension, à compter du 19 janvier 2026, compte-tenu de la liquidité du titre qui est aujourd’hui jugée satisfaisante.
Les moyens qui figuraient au compte de liquidité en date du 19 janvier 2026, après clôture des marchés, étaient de 12 989 titres et de 198 347,09 € en espèces.
Bilan semestriel du contrat de liquidité :
Au 31 décembre 2025 au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 14 696 titres
- 174 966,60 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 3 209
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 3 538
- Volume échangé sur le semestre à l’achat : 509 491 titres pour 4 740 354,18 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 512 000 titres pour 4 738 838,30 €
Il est rappelé que lors du dernier bilan du 30 juin 2025 au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 17 205 titres
- 176 478,97 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 2 381
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 301
- Volume échangé sur le semestre à l’achat : 324 721 titres pour 2 121 620,77 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 330 062 titres pour 2 170 808,76 €
Il est à noter que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 2 048 titres
- 151 529,34 € en espèces
La mise en œuvre de ce contrat de liquidité a été réalisée conformément à la décision de l’Autorité des Marchés Financiers n°2021-01 du 22 juin 2021, applicable depuis le 1er juillet 2021, portant sur le renouvellement de l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
###
À propos de CARBIOS :
CARBIOS est une entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles. Inspirée par la nature, CARBIOS développe des procédés biologiques à base d’enzymes pour déconstruire les plastiques avec pour mission d’éviter la pollution plastique et textile, et d'accélérer la transition vers une économie circulaire. Ses deux technologies innovantes dédiées au biorecyclage du PET et à la biodégradation du PLA sont en phase de montée en échelle industrielle et commerciale. CARBIOS est soutenue par des marques prestigieuses des industries cosmétique, alimentaire et de l’habillement, en vue d’améliorer la recyclabilité et la circularité de leurs produits. Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe sont membres d'un consortium d'emballage fondé par CARBIOS et L'Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. et Salomon collaborent avec CARBIOS dans un consortium textile. CARBIOS fait partie de la communauté mondiale des entreprises labellisées B Corp™ qui transforment leur modèle d’entreprise au service du bien commun.
Visitez le site www.carbios.com pour en savoir plus sur les biotechnologies au service de la circularité des plastiques et textiles.
LinkedIn : carbios / Instagram : insidecarbios
Informations sur les actions de CARBIOS :
ISIN Code FR0011648716
Ticker Code Euronext Growth: ALCRB
LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08
CARBIOS est éligible au PEA-PME, un programme gouvernemental permettant aux résidents français investissant dans des PME de bénéficier de réductions d'impôt sur le revenu.
Avertissement concernant les informations prospectives et les facteurs de risques :
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, et non des données historiques, et ne doit pas être interprété comme une garantie que les faits et données énoncés se produiront. Ces déclarations prospectives sont basées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par CARBIOS. CARBIOS opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. L’entreprise n'est donc pas en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou la mesure dans laquelle la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait conduire à des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute déclaration prospective. CARBIOS attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats, ses flux de trésorerie réels, ses partenariats, ses contrats ainsi que l'évolution du secteur dans lequel CARBIOS opère peuvent être significativement différents de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans le présent document. En outre, même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie, ses partenariats, ses contrats et l'évolution du secteur dans lequel CARBIOS opère sont conformes aux informations contenues dans le présent document, ces résultats ou évolutions peuvent ne pas constituer une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de CARBIOS. Les lecteurs sont aussi invités à examiner attentivement les facteurs de risque décrits dans le document de référence universel déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ("AMF"), ainsi que dans le rapport financier semestriel disponible gratuitement sur le site internet de la Société. En cas de survenue de tout ou partie de ces facteurs de risque ou autres, CARBIOS ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de toute décision ou action prise en relation avec les informations et/ou déclarations contenues dans le présent communiqué de presse ou de tout dommage y afférent. Ces informations sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse. CARBIOS ne s'engage pas à publier des mises à jour de ces informations ou des hypothèses sur lesquelles elles sont fondées, sauf en cas d'obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable.
