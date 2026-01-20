Bilan quotidien du contrat de liquidité pour la période du 01/07/2025 au 31/12/2025

Bilan quotidien du contrat de liquidité d’Eramet pour la période du 01/07/2025 au 31/12/2025
Le bilan quotidien du contrat de liquidité d’Eramet pour la période du 01/07/2025 au 31/12/2025 est établi conformément aux dispositions de l’art 2-3 de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021.
|Client
|Date
|Buy
|Sell
|Quantité
|Nombre de transactions
|Capitaux
|Quantité
|Nombre de transactions
|Capitaux
|ERAMET
|01/07/2025
|250
|1
|11 490,00 €
|1 250
|28
|58 170,00 €
|ERAMET
|02/07/2025
|750
|16
|35 825,03 €
|2 000
|27
|96 155,00 €
|ERAMET
|03/07/2025
|1 500
|44
|72 789,90 €
|1 007
|12
|49 743,79 €
|ERAMET
|04/07/2025
|1 146
|28
|54 386,30 €
|646
|20
|30 777,96 €
|ERAMET
|07/07/2025
|250
|8
|11 790,00 €
|250
|2
|11 832,50 €
|ERAMET
|08/07/2025
|850
|13
|40 048,01 €
|850
|17
|40 173,04 €
|ERAMET
|09/07/2025
|2 750
|19
|133 585,93 €
|2 750
|64
|133 835,90 €
|ERAMET
|10/07/2025
|2 750
|21
|136 641,18 €
|3 750
|85
|186 480,00 €
|ERAMET
|11/07/2025
|1 250
|14
|64 193,25 €
|1 250
|27
|64 325,00 €
|ERAMET
|14/07/2025
|1 500
|50
|76 393,80 €
|997
|24
|51 447,79 €
|ERAMET
|15/07/2025
|500
|23
|25 112,50 €
|375
|4
|18 881,25 €
|ERAMET
|16/07/2025
|1 000
|32
|51 312,50 €
|ERAMET
|17/07/2025
|750
|11
|39 013,73 €
|587
|10
|30 814,74 €
|ERAMET
|18/07/2025
|850
|23
|44 423,72 €
|1 150
|29
|60 360,05 €
|ERAMET
|21/07/2025
|2 175
|27
|117 705,56 €
|2 500
|44
|135 568,75 €
|ERAMET
|22/07/2025
|900
|15
|49 005,00 €
|2 250
|55
|123 974,33 €
|ERAMET
|23/07/2025
|1 400
|29
|77 744,94 €
|1 000
|12
|55 992,50 €
|ERAMET
|24/07/2025
|2 275
|49
|125 670,09 €
|1 250
|16
|69 314,00 €
|ERAMET
|25/07/2025
|850
|16
|47 122,47 €
|1 750
|44
|97 562,50 €
|ERAMET
|28/07/2025
|2 000
|58
|111 400,00 €
|341
|10
|19 444,84 €
|ERAMET
|29/07/2025
|3 383
|98
|183 475,65 €
|ERAMET
|30/07/2025
|500
|13
|26 462,50 €
|250
|5
|13 387,50 €
|ERAMET
|31/07/2025
|250
|9
|11 925,00 €
|250
|14
|12 000,00 €
|ERAMET
|01/08/2025
|750
|12
|35 910,00 €
|ERAMET
|04/08/2025
|250
|9
|11 850,00 €
|250
|2
|11 975,00 €
|ERAMET
|05/08/2025
|500
|14
|24 115,00 €
|ERAMET
|06/08/2025
|1 000
|18
|48 370,00 €
|1 000
|27
|48 870,00 €
|ERAMET
|07/08/2025
|250
|7
|12 120,00 €
|500
|25
|24 555,00 €
|ERAMET
|08/08/2025
|970
|1
|47 665,80 €
|970
|31
|47 993,56 €
|ERAMET
|11/08/2025
|6 250
|136
|321 772,50 €
|ERAMET
|12/08/2025
|700
|19
|36 280,02 €
|950
|21
|49 660,02 €
|ERAMET
|13/08/2025
|1 944
|42
|100 584,31 €
|ERAMET
|14/08/2025
|750
|26
|38 025,00 €
|750
|3
|38 250,00 €
|ERAMET
|15/08/2025
|2 250
|57
|118 112,40 €
|ERAMET
|18/08/2025
|1 003
|26
|52 178,87 €
|ERAMET
|19/08/2025
|10
|1
|518,00 €
|750
|25
|39 412,50 €
|ERAMET
|20/08/2025
|800
|20
|41 165,04 €
|ERAMET
|21/08/2025
|250
|6
|12 850,00 €
|ERAMET
|22/08/2025
|750
|14
|38 887,50 €
|ERAMET
|25/08/2025
|500
|5
|25 977,50 €
|500
|10
|26 212,50 €
|ERAMET
|26/08/2025
|1 500
|20
|75 887,55 €
|200
|7
|10 160,00 €
|ERAMET
|27/08/2025
|500
|12
|25 312,50 €
|ERAMET
|28/08/2025
|50
|2
|2 520,00 €
|1 000
|21
|51 275,00 €
|ERAMET
|29/08/2025
|500
|16
|25 612,50 €
|ERAMET
|01/09/2025
|1 187
|25
|59 895,07 €
|ERAMET
|02/09/2025
|2 250
|81
|111 002,40 €
|ERAMET
|03/09/2025
|1 000
|19
|49 550,00 €
|ERAMET
|04/09/2025
|1 000
|31
|48 570,00 €
|ERAMET
|05/09/2025
|574
|28
|27 839,00 €
|1 000
|26
|48 785,00 €
|ERAMET
|08/09/2025
|250
|17
|12 185,00 €
|250
|6
|12 275,00 €
|ERAMET
|09/09/2025
|1 500
|38
|72 390,00 €
|ERAMET
|10/09/2025
|750
|11
|35 715,00 €
|ERAMET
|11/09/2025
|3 750
|76
|174 559,88 €
|1 500
|31
|71 182,05 €
|ERAMET
|12/09/2025
|250
|2
|11 815,00 €
|2 296
|45
|109 327,48 €
|ERAMET
|15/09/2025
|250
|6
|12 425,00 €
|7 000
|156
|353 859,80 €
|ERAMET
|16/09/2025
|1 000
|57
|51 750,00 €
|1 000
|25
|52 400,00 €
|ERAMET
|17/09/2025
|250
|5
|12 762,50 €
|250
|3
|12 848,75 €
|ERAMET
|18/09/2025
|2 250
|19
|117 337,50 €
|2 250
|55
|118 487,48 €
|ERAMET
|19/09/2025
|1 545
|60
|79 805,28 €
|1 500
|37
|78 075,00 €
|ERAMET
|22/09/2025
|599
|24
|30 791,18 €
|781
|16
|40 432,21 €
|ERAMET
|23/09/2025
|50
|1
|2 587,50 €
|750
|20
|39 375,00 €
|ERAMET
|24/09/2025
|658
|21
|34 640,48 €
|4 750
|104
|257 337,43 €
|ERAMET
|25/09/2025
|500
|21
|27 450,00 €
|500
|16
|27 825,00 €
|ERAMET
|26/09/2025
|1 000
|28
|54 412,50 €
|750
|14
|41 349,98 €
|ERAMET
|29/09/2025
|140
|15
|7 777,00 €
|1 000
|33
|56 025,00 €
|ERAMET
|30/09/2025
|500
|8
|27 787,50 €
|250
|7
|14 100,00 €
|ERAMET
|01/10/2025
|769
|23
|42 811,31 €
|250
|8
|14 050,00 €
|ERAMET
|02/10/2025
|1 000
|24
|56 475,00 €
|ERAMET
|03/10/2025
|800
|11
|45 432,48 €
|1 000
|14
|57 250,00 €
|ERAMET
|06/10/2025
|2 550
|50
|143 720,04 €
|2 550
|89
|145 029,98 €
|ERAMET
|07/10/2025
|800
|22
|45 575,04 €
|1 300
|39
|74 937,46 €
|ERAMET
|08/10/2025
|2 250
|57
|133 299,90 €
|ERAMET
|09/10/2025
|1 500
|9
|90 287,55 €
|1 500
|40
|91 075,05 €
|ERAMET
|10/10/2025
|2 000
|45
|118 600,00 €
|6 000
|83
|358 525,20 €
|ERAMET
|13/10/2025
|1 500
|35
|91 150,05 €
|ERAMET
|14/10/2025
|1 550
|46
|93 170,04 €
|250
|8
|15 187,50 €
|ERAMET
|15/10/2025
|250
|11
|15 687,50 €
|6 500
|121
|418 874,95 €
|ERAMET
|16/10/2025
|1 600
|40
|101 480,00 €
|ERAMET
|17/10/2025
|4 650
|79
|283 324,97 €
|ERAMET
|20/10/2025
|550
|4
|33 000,00 €
|1 500
|45
|91 112,55 €
|ERAMET
|21/10/2025
|2 250
|59
|135 712,58 €
|250
|9
|15 187,50 €
|ERAMET
|22/10/2025
|1 000
|38
|59 825,00 €
|750
|17
|45 375,00 €
|ERAMET
|23/10/2025
|352
|10
|21 038,20 €
|1 750
|37
|105 162,58 €
|ERAMET
|24/10/2025
|1 089
|26
|64 646,52 €
|550
|8
|32 840,01 €
|ERAMET
|27/10/2025
|1 000
|17
|60 706,00 €
|1 000
|20
|60 925,00 €
|ERAMET
|28/10/2025
|3 000
|52
|177 456,30 €
|2 000
|34
|118 775,00 €
|ERAMET
|29/10/2025
|2 445
|30
|146 818,09 €
|2 445
|37
|147 283,87 €
|ERAMET
|30/10/2025
|1 500
|32
|88 312,50 €
|1 264
|18
|75 361,45 €
|ERAMET
|31/10/2025
|2 797
|40
|169 701,82 €
|2 461
|53
|150 262,75 €
|ERAMET
|03/11/2025
|4 250
|105
|244 300,20 €
|ERAMET
|04/11/2025
|1 150
|24
|62 647,52 €
|250
|10
|13 687,50 €
|ERAMET
|05/11/2025
|1 300
|32
|70 350,02 €
|1 550
|38
|85 024,94 €
|ERAMET
|06/11/2025
|1 500
|34
|81 649,95 €
|750
|17
|41 475,00 €
|ERAMET
|07/11/2025
|1 500
|41
|79 999,95 €
|250
|6
|13 612,50 €
|ERAMET
|10/11/2025
|1 500
|61
|80 125,05 €
|750
|13
|40 687,50 €
|ERAMET
|11/11/2025
|250
|6
|13 150,00 €
|250
|6
|13 337,50 €
|ERAMET
|12/11/2025
|250
|2
|13 175,00 €
|364
|10
|19 393,30 €
|ERAMET
|13/11/2025
|250
|14
|13 425,00 €
|1 500
|37
|81 100,05 €
|ERAMET
|14/11/2025
|1 915
|38
|102 203,74 €
|1 250
|29
|67 573,13 €
|ERAMET
|17/11/2025
|667
|14
|36 138,79 €
|750
|22
|41 362,50 €
|ERAMET
|18/11/2025
|1 000
|16
|53 500,00 €
|1 000
|45
|54 125,00 €
|ERAMET
|19/11/2025
|250
|9
|13 637,50 €
|500
|6
|27 587,50 €
|ERAMET
|20/11/2025
|3 250
|100
|173 062,50 €
|ERAMET
|21/11/2025
|3 000
|81
|150 440,10 €
|500
|20
|25 437,50 €
|ERAMET
|24/11/2025
|250
|7
|12 190,00 €
|250
|5
|12 380,00 €
|ERAMET
|25/11/2025
|2 300
|51
|115 522,56 €
|ERAMET
|26/11/2025
|250
|12
|12 812,50 €
|500
|20
|25 750,00 €
|ERAMET
|27/11/2025
|250
|4
|12 787,50 €
|750
|21
|38 925,00 €
|ERAMET
|28/11/2025
|1 500
|36
|79 750,05 €
|ERAMET
|01/12/2025
|550
|14
|29 475,00 €
|859
|18
|46 354,56 €
|ERAMET
|02/12/2025
|1 500
|35
|79 024,95 €
|ERAMET
|03/12/2025
|1 963
|35
|101 657,49 €
|250
|7
|13 275,00 €
|ERAMET
|04/12/2025
|2 000
|45
|101 950,00 €
|750
|18
|39 750,00 €
|ERAMET
|05/12/2025
|750
|15
|38 450,03 €
|1 550
|35
|80 135,00 €
|ERAMET
|08/12/2025
|500
|10
|25 412,50 €
|ERAMET
|09/12/2025
|2 000
|52
|100 545,00 €
|50
|1
|2 525,00 €
|ERAMET
|10/12/2025
|500
|12
|25 062,50 €
|1 000
|23
|50 875,00 €
|ERAMET
|11/12/2025
|250
|7
|12 712,50 €
|500
|13
|25 737,50 €
|ERAMET
|12/12/2025
|4 750
|113
|255 825,03 €
|ERAMET
|15/12/2025
|7 500
|258
|383 732,25 €
|ERAMET
|16/12/2025
|2 000
|45
|96 530,00 €
|ERAMET
|17/12/2025
|1 500
|26
|73 320,00 €
|ERAMET
|18/12/2025
|750
|22
|36 780,00 €
|1 000
|14
|49 826,80 €
|ERAMET
|19/12/2025
|500
|11
|24 865,00 €
|1 000
|28
|50 375,00 €
|ERAMET
|22/12/2025
|250
|8
|13 187,50 €
|6 250
|158
|332 987,50 €
|ERAMET
|23/12/2025
|300
|11
|15 827,49 €
|500
|16
|26 587,50 €
|ERAMET
|24/12/2025
|250
|11
|13 387,50 €
|891
|16
|48 042,81 €
|ERAMET
|29/12/2025
|1 250
|19
|68 787,50 €
|5 000
|117
|277 787,50 €
|ERAMET
|30/12/2025
|1 150
|19
|63 607,54 €
|3 850
|54
|215 897,61 €
|ERAMET
|31/12/2025
|950
|21
|53 885,05 €
|1 075
|9
|61 436,25 €
|TOTAL
|140 206
|3 277
|7 512 147,92 €
|155 459
|3 459
|8 429 812,95 €
|Achat:
|140 206
|(3,277 transactions)
|7 512 148€
|Vente:
|155 459
|(3,459 transactions)
|8 429 813€
Pièce jointe