Bilan quotidien du contrat de liquidité pour la période du 01/07/2025 au 31/12/2025

Le bilan quotidien du contrat de liquidité d’Eramet pour la période du 01/07/2025 au 31/12/2025 est établi conformément aux dispositions de l’art 2-3 de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021.

ClientDateBuySell
  QuantitéNombre de transactionsCapitauxQuantitéNombre de transactionsCapitaux
ERAMET01/07/2025250111 490,00 €1 2502858 170,00 €
ERAMET02/07/20257501635 825,03 €2 0002796 155,00 €
ERAMET03/07/20251 5004472 789,90 €1 0071249 743,79 €
ERAMET04/07/20251 1462854 386,30 €6462030 777,96 €
ERAMET07/07/2025250811 790,00 €250211 832,50 €
ERAMET08/07/20258501340 048,01 €8501740 173,04 €
ERAMET09/07/20252 75019133 585,93 €2 75064133 835,90 €
ERAMET10/07/20252 75021136 641,18 €3 75085186 480,00 €
ERAMET11/07/20251 2501464 193,25 €1 2502764 325,00 €
ERAMET14/07/20251 5005076 393,80 €9972451 447,79 €
ERAMET15/07/20255002325 112,50 €375418 881,25 €
ERAMET16/07/2025   1 0003251 312,50 €
ERAMET17/07/20257501139 013,73 €5871030 814,74 €
ERAMET18/07/20258502344 423,72 €1 1502960 360,05 €
ERAMET21/07/20252 17527117 705,56 €2 50044135 568,75 €
ERAMET22/07/20259001549 005,00 €2 25055123 974,33 €
ERAMET23/07/20251 4002977 744,94 €1 0001255 992,50 €
ERAMET24/07/20252 27549125 670,09 €1 2501669 314,00 €
ERAMET25/07/20258501647 122,47 €1 7504497 562,50 €
ERAMET28/07/20252 00058111 400,00 €3411019 444,84 €
ERAMET29/07/20253 38398183 475,65 €   
ERAMET30/07/20255001326 462,50 €250513 387,50 €
ERAMET31/07/2025250911 925,00 €2501412 000,00 €
ERAMET01/08/20257501235 910,00 €   
ERAMET04/08/2025250911 850,00 €250211 975,00 €
ERAMET05/08/2025   5001424 115,00 €
ERAMET06/08/20251 0001848 370,00 €1 0002748 870,00 €
ERAMET07/08/2025250712 120,00 €5002524 555,00 €
ERAMET08/08/2025970147 665,80 €9703147 993,56 €
ERAMET11/08/2025   6 250136321 772,50 €
ERAMET12/08/20257001936 280,02 €9502149 660,02 €
ERAMET13/08/20251 94442100 584,31 €   
ERAMET14/08/20257502638 025,00 €750338 250,00 €
ERAMET15/08/2025   2 25057118 112,40 €
ERAMET18/08/20251 0032652 178,87 €   
ERAMET19/08/2025101518,00 €7502539 412,50 €
ERAMET20/08/20258002041 165,04 €   
ERAMET21/08/2025   250612 850,00 €
ERAMET22/08/2025   7501438 887,50 €
ERAMET25/08/2025500525 977,50 €5001026 212,50 €
ERAMET26/08/20251 5002075 887,55 €200710 160,00 €
ERAMET27/08/2025   5001225 312,50 €
ERAMET28/08/20255022 520,00 €1 0002151 275,00 €
ERAMET29/08/20255001625 612,50 €   
ERAMET01/09/20251 1872559 895,07 €   
ERAMET02/09/20252 25081111 002,40 €   
ERAMET03/09/2025   1 0001949 550,00 €
ERAMET04/09/20251 0003148 570,00 €   
ERAMET05/09/20255742827 839,00 €1 0002648 785,00 €
ERAMET08/09/20252501712 185,00 €250612 275,00 €
ERAMET09/09/20251 5003872 390,00 €   
ERAMET10/09/20257501135 715,00 €   
ERAMET11/09/20253 75076174 559,88 €1 5003171 182,05 €
ERAMET12/09/2025250211 815,00 €2 29645109 327,48 €
ERAMET15/09/2025250612 425,00 €7 000156353 859,80 €
ERAMET16/09/20251 0005751 750,00 €1 0002552 400,00 €
ERAMET17/09/2025250512 762,50 €250312 848,75 €
ERAMET18/09/20252 25019117 337,50 €2 25055118 487,48 €
ERAMET19/09/20251 5456079 805,28 €1 5003778 075,00 €
ERAMET22/09/20255992430 791,18 €7811640 432,21 €
ERAMET23/09/20255012 587,50 €7502039 375,00 €
ERAMET24/09/20256582134 640,48 €4 750104257 337,43 €
ERAMET25/09/20255002127 450,00 €5001627 825,00 €
ERAMET26/09/20251 0002854 412,50 €7501441 349,98 €
ERAMET29/09/2025140157 777,00 €1 0003356 025,00 €
ERAMET30/09/2025500827 787,50 €250714 100,00 €
ERAMET01/10/20257692342 811,31 €250814 050,00 €
ERAMET02/10/2025   1 0002456 475,00 €
ERAMET03/10/20258001145 432,48 €1 0001457 250,00 €
ERAMET06/10/20252 55050143 720,04 €2 55089145 029,98 €
ERAMET07/10/20258002245 575,04 €1 3003974 937,46 €
ERAMET08/10/2025   2 25057133 299,90 €
ERAMET09/10/20251 500990 287,55 €1 5004091 075,05 €
ERAMET10/10/20252 00045118 600,00 €6 00083358 525,20 €
ERAMET13/10/2025   1 5003591 150,05 €
ERAMET14/10/20251 5504693 170,04 €250815 187,50 €
ERAMET15/10/20252501115 687,50 €6 500121418 874,95 €
ERAMET16/10/20251 60040101 480,00 €   
ERAMET17/10/20254 65079283 324,97 €   
ERAMET20/10/2025550433 000,00 €1 5004591 112,55 €
ERAMET21/10/20252 25059135 712,58 €250915 187,50 €
ERAMET22/10/20251 0003859 825,00 €7501745 375,00 €
ERAMET23/10/20253521021 038,20 €1 75037105 162,58 €
ERAMET24/10/20251 0892664 646,52 €550832 840,01 €
ERAMET27/10/20251 0001760 706,00 €1 0002060 925,00 €
ERAMET28/10/20253 00052177 456,30 €2 00034118 775,00 €
ERAMET29/10/20252 44530146 818,09 €2 44537147 283,87 €
ERAMET30/10/20251 5003288 312,50 €1 2641875 361,45 €
ERAMET31/10/20252 79740169 701,82 €2 46153150 262,75 €
ERAMET03/11/20254 250105244 300,20 €   
ERAMET04/11/20251 1502462 647,52 €2501013 687,50 €
ERAMET05/11/20251 3003270 350,02 €1 5503885 024,94 €
ERAMET06/11/20251 5003481 649,95 €7501741 475,00 €
ERAMET07/11/20251 5004179 999,95 €250613 612,50 €
ERAMET10/11/20251 5006180 125,05 €7501340 687,50 €
ERAMET11/11/2025250613 150,00 €250613 337,50 €
ERAMET12/11/2025250213 175,00 €3641019 393,30 €
ERAMET13/11/20252501413 425,00 €1 5003781 100,05 €
ERAMET14/11/20251 91538102 203,74 €1 2502967 573,13 €
ERAMET17/11/20256671436 138,79 €7502241 362,50 €
ERAMET18/11/20251 0001653 500,00 €1 0004554 125,00 €
ERAMET19/11/2025250913 637,50 €500627 587,50 €
ERAMET20/11/20253 250100173 062,50 €   
ERAMET21/11/20253 00081150 440,10 €5002025 437,50 €
ERAMET24/11/2025250712 190,00 €250512 380,00 €
ERAMET25/11/2025   2 30051115 522,56 €
ERAMET26/11/20252501212 812,50 €5002025 750,00 €
ERAMET27/11/2025250412 787,50 €7502138 925,00 €
ERAMET28/11/2025   1 5003679 750,05 €
ERAMET01/12/20255501429 475,00 €8591846 354,56 €
ERAMET02/12/20251 5003579 024,95 €   
ERAMET03/12/20251 96335101 657,49 €250713 275,00 €
ERAMET04/12/20252 00045101 950,00 €7501839 750,00 €
ERAMET05/12/20257501538 450,03 €1 5503580 135,00 €
ERAMET08/12/20255001025 412,50 €   
ERAMET09/12/20252 00052100 545,00 €5012 525,00 €
ERAMET10/12/20255001225 062,50 €1 0002350 875,00 €
ERAMET11/12/2025250712 712,50 €5001325 737,50 €
ERAMET12/12/2025   4 750113255 825,03 €
ERAMET15/12/20257 500258383 732,25 €   
ERAMET16/12/20252 0004596 530,00 €   
ERAMET17/12/2025   1 5002673 320,00 €
ERAMET18/12/20257502236 780,00 €1 0001449 826,80 €
ERAMET19/12/20255001124 865,00 €1 0002850 375,00 €
ERAMET22/12/2025250813 187,50 €6 250158332 987,50 €
ERAMET23/12/20253001115 827,49 €5001626 587,50 €
ERAMET24/12/20252501113 387,50 €8911648 042,81 €
ERAMET29/12/20251 2501968 787,50 €5 000117277 787,50 €
ERAMET30/12/20251 1501963 607,54 €3 85054215 897,61 €
ERAMET31/12/20259502153 885,05 €1 075961 436,25 €
TOTAL 140 2063 2777 512 147,92 €155 4593 4598 429 812,95 €
Achat:140 206(3,277 transactions)7 512 148€Vente:155 459(3,459 transactions)8 429 813€

