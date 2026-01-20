VINCI Airports – Trafic au 31 décembre 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nanterre, 20 janvier 2026

VINCI Airports – Trafic au 31 décembre 2025

  • Très bonne performance sur l’ensemble de l’année 2025 du trafic de VINCI Airports avec plus de 334 millions de passagers (+5 % vs 2024)
  • Hausse de 3,2 % du trafic au quatrième trimestre 2025 par rapport à 2024 
  • Très bonne dynamique de trafic au T4 à Budapest, Salvador de Bahia, Monterrey et au Cap-Vert

Dans les paragraphes ci-dessous, et sauf mention particulière, les variations font référence aux niveaux de trafic du 4e trimestre 2025 en comparaison du 4e trimestre 2024.

En 2025, VINCI Airports a accueilli plus de 334 millions de passagers, soit 16 millions de voyageurs supplémentaires en un an (+5 % par rapport à 2024). Cette forte progression confirme le statut de leader mondial privé de VINCI Airports et s’inscrit dans la tendance mondiale de croissance du trafic aérien.

Au-delà des résultats annuels, le quatrième trimestre 2025 marque également une progression du trafic (+3,2 %) par rapport à la même période en 2024, confirmant une dynamique robuste dans plusieurs régions.

Certains aéroports européens continuent de présenter des croissances très élevées. Les aéroports de Budapest et d’Édimbourg, derniers intégrés au sein du réseau de VINCI Airports, affichent des performances remarquables : l’aéroport de Budapest connaît ainsi une croissance à deux chiffres, stimulée par le dynamisme des compagnies easyJet, Ryanair et Wizz Air sur l’ensemble de leurs marchés. Les liaisons méditerranéennes, notamment vers l’Espagne, l’Italie, la Turquie et Israël, enregistrent des pics significatifs. Quant à l’aéroport d’Édimbourg, il montre une progression solide, également grâce à l’essor des vols vers les destinations méditerranéennes (Espagne, Italie et Turquie) et le marché domestique britannique. Le trafic à l’aéroport de Belgrade continue sa progression remarquable, tirée essentiellement au quatrième trimestre par le développement des lignes Wizz Air à destination de l’Europe de l’Ouest.

Au Portugal, l’aéroport de Porto a connu une hausse du trafic grâce à la croissance de l’offre des compagnies à bas coûts et au renforcement de l’offre transatlantique. Le dynamisme de l’aéroport de Lisbonne s’est confirmé, avec une croissance notable des vols long-courriers en particulier vers les marchés asiatiques et latino-américains. Ce segment du long-courrier est aussi en progression à l’aéroport Londres Gatwick alors que le trafic sur les liaisons domestiques au Royaume-Uni y ralentit à cause de la réorganisation de l’offre des compagnies à bas coûts. En France, la progression du trafic à l’aéroport de Lyon a été portée par les vols internationaux avec des destinations desservies diversifiées : l’Allemagne via Lufthansa, l’Europe de l’Est avec Wizz Air, et le pourtour méditerranéen avec Transavia et easyJet.

En Amérique latine et en Afrique, certains aéroports ont connu une accélération de leur trafic ce trimestre. Au Brésil, Salvador de Bahia a enregistré des records de fréquentation au quatrième trimestre grâce à l’expansion de GOL, et au trafic long-courrier soutenu par les compagnies TAP et Air Europa. Le renforcement saisonnier de la liaison opérée par Air France entre Salvador et Paris CDG a également contribué à la hausse des capacités au cours de cette période. Au Mexique, l’aéroport de Monterrey consolide sa dynamique avec une croissance de près de 10 %, tirée principalement par les compagnies Volaris et Viva Aerobus. La croissance est également excellente au Costa Rica, où les liaisons vers les États-Unis ont continué de soutenir le trafic. Les aéroports du Cap-Vert poursuivent, quant à eux, leur essor grâce notamment aux opérations d’easyJet et Transavia. De nouvelles lignes vers la France et le Royaume-Uni ont enrichi l’offre et complété la croissance stimulée par les lignes vers le Portugal.

Au Japon, les résultats du trafic sont en hausse au quatrième trimestre, malgré les tensions géopolitiques avec la Chine qui ont entraîné quelques annulations de vols en décembre. Ces événements ont modéré la forte reprise du trafic international observée jusque-là.

À propos de VINCI Airports
Premier opérateur aéroportuaire privé au monde, VINCI Airports gère plus de 70 aéroports dans 14 pays. Grâce à son expertise d’intégrateur global, VINCI Airports développe, finance, construit et exploite les aéroports en apportant sa capacité d’investissement et son savoir-faire dans l’optimisation de la performance opérationnelle, la modernisation des infrastructures et la conduite de leur transition environnementale. VINCI Airports est le premier opérateur aéroportuaire à s’être engagé dans une stratégie environnementale à l’échelle internationale en 2016, pour atteindre l’objectif zéro émission nette (scopes 1 et 2) sur l’ensemble de son réseau d’ici 2050 tout en contribuant, au-delà de son périmètre, à la réduction de l’empreinte carbone de ses parties prenantes.
Pour plus d’informations :
www.vinci-airports.com
https://www.linkedin.com/company/vinci-airports/

À propos de VINCI
VINCI est un leader mondial des concessions, des services à l’énergie et de la construction, employant 285 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Annexe – Trafic passagers et mouvements commerciaux au 31 décembre 2025

I-      Évolution du trafic passagers de VINCI Airports1

 Décembre 2025T4 2025Cumul à fin décembre 2025
 % Variation 2025 / 2024% Variation 2025 / 2024% Variation 2025 / 2024
    
VINCI Airports+2,5 %+3,2 %+5,0 %
Portugal (ANA)+4,6 %+4,7 %+4,7 %
Royaume-Uni -0,2 %+0,3 %+1,0 %
France -0,9 %-0,5 %+2,2 %
Serbie+8,6 %+8,6 %+6,5 %
Hongrie+9,9 %+11 %+12 %
Mexique (OMA) +7,2 %+6,9 %+8,9 %
États-Unis-9,9 %-7,6 %-4,9 %
République dominicaine (Aerodom) +3,9 %+0,4 %-8,6 %
Costa Rica+8,4 %+8,8 %+3,3 %
Chili (Nuevo Pudahuel)-1,2 %-4,7 %+1,0 %
Brésil +8,5 %+6,1 %+8,7 %
Japon (Kansai Airports) -1,2 %+4,3 %+10 %
Cambodge (Cambodia Airports) +3,8 %+7,6 %+14 %
Cap-Vert +20 %+15 %+16 %

1 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant le trafic des aéroports en période pleine.

II-      Évolution des mouvements commerciaux (ATM) de VINCI Airports2

 Décembre 2025T4 2025Cumul à fin décembre 2025
 % Variation 2025 / 2024% Variation 2025 / 2024% Variation 2025 / 2024
    
VINCI Airports+1,9 %+1,7 %+4,0 %
Portugal (ANA)+0,9 %+2,6 %+3,4 %
Royaume-Uni -0,9 %-0,9 %+1,4 %
France +2,9 %+1,0 %+2,0 %
Serbie+4,4 %+2,6 %+3,9 %
Hongrie+8,4 %+8,4 %+9,6 %
Mexique (OMA) +8,6 %+8,6 %+9,6 %
États-Unis-14 %-16 %+0,3 %
République dominicaine (Aerodom) -0,7 %-0,4 %-9,5 %
Costa Rica+14 %+15 %+6,1 %
Chili (Nuevo Pudahuel)-1,1 %-4,5 %-0,8 %
Brésil +3,7 %+1,0 %+4,0 %
Japon (Kansai Airports) +2,0 %+3,9 %+6,7 %
Cambodge (Cambodia Airports) +9,7 %+11 %+15 %
Cap-Vert +17 %+13 %+16 %

2 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant les mouvements commerciaux des aéroports en période pleine.

III-      Trafic passagers par aéroport

En milliers de passagers Taux de détention VINCI Airports (%)T4 2025% Variation 2025 / 2024Cumul à fin décembre (12 mois)% Variation 2025 / 2024
Portugal (ANA) dont      
Lisbonne (LIS) 1008 669+3,4 %36 126+2,9 %
Porto (OPO) 1003 971+8,1 %16 939+6,3 %
Faro (FAO) 1001 923+4,4 %10 395+5,8 %
Madère (FNC, PXO) 1001 296+7,7 %5 653+12 %
Açores (FLW, HOR, SMA, PDL) 100623-1,8 %3 357+2,2 %
 TOTAL 16 483+4,7 %72 474+4,7 %
Royaume-Uni dont      
Gatwick (LGW) 50,019 531-2,5 %42 771-1,1 %
Édimbourg (EDI) 50,014 026+8,4 %16 979+7,5 %
Belfast (BFS) 1001 538-1,6 %6 681-1,1 %
 TOTAL 15 094+0,3 %66 431+1,0 %
France dont      
Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN)  30,62 532+0,3 %10 723+2,3 %
Nantes Atlantique (NTE) 851 598-1,0 %7 189+2,6 %
Rennes Bretagne (RNS) 49132-3,4 %512+0,1 %
Grenoble Alpes Isère (GNB) 10042-2,7 %261+5,9 %
Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 10025+34 %191+7,6 %
Toulon Hyères (TLN) 10034-26 %236-19 %
Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 10054-8,9 %249+8,8 %
Annecy (NCY) 1001+51 %4-9,4 %
0,099284798TOTAL 4 421-0,5 %19 377+2,2 %
Serbie      
Belgrade (BEG) 1002 112+8,6 %8 911+6,5 %
 TOTAL 2 112+8,6 %8 911+6,5 %
Hongrie      
Budapest (BUD) 205 001+11 %19 584+12 %
 TOTAL 5 001+11 %19 584+12 %


En milliers de passagers Taux de détention VINCI Airports (%)T4 2025% Variation 2025 / 2024Cumul à fin décembre
(12 mois)		% Variation 2025 / 2024
Mexique (OMA) dont      
Monterrey (MTY) 29,994 150+9,6 %15 760+16 %
Chihuahua (CUU) 29,99528+11 %1 955+5,9 %
Ciudad Juarez (CJS) 29,99541-2,7 %2 128-0,5 %
Culiacan (CUL) 29,99557-6,2 %2 219-2,4 %
Mazatlan (MZT) 29,99428-6,5 %1 746-6,9 %
Acapulco (ACA) 29,99184+19 %683+14 %
San Luis Potosi (SLP) 29,99231+20 %829+13 %
Torreon (TRC) 29,99220+6,4 %846+3,7 %
Zihuatanejo (ZIH) 29,99187+13 %727+8,8 %
Durango (DGO) 29,99163+17 %565+7,0 %
Zacatecas (ZCL) 29,99118+30 %425+14 %
Tampico (TAM) 29,99168+12 %611+9,0 %
Reynosa (REX) 29,99119-12 %441-17 %
 TOTAL 7 594+6,9 %28 936+8,9 %
États-Unis dont      
Hollywood Burbank (BUR) MC*1 680-6,4 %6 374-2,7 %
Atlantic City (ACY) MC*185-17 %847-19 %
 TOTAL 1 865-7,6 %7 221-4,9 %
République dominicaine (Aerodom) dont      
Saint-Domingue (SDQ) 1001 338+0,4 %5 305-8,7 %
Puerto Plata (POP) 100191-1,2 %818-7,0 %
Samana (AZS) 10024+4,8 %95-8,2 %
La Isabela (JBQ) 10012+13 %42-18 %
 TOTAL 1 564+0,4 %6 260-8,6 %
Costa Rica      
Guanacaste (LIR) 45431+8,8 %1 974+3,3 %
 TOTAL 431+8,8 %1 974+3,3 %
Chili (Nuevo Pudahuel)      
Santiago (SCL) 406 594-4,7 %26 512+1,0 %
 TOTAL 6 594-4,7 %26 512+1,0 %


En milliers de passagers Taux de détention VINCI Airports (%)T4 2025% Variation 2025 / 2024Cumul à fin décembre
(12 mois)		% Variation 2025 / 2024
Brésil dont      
Salvador (SSA) 1002 186+11 %8 074+6,3 %
Manaus (MAO) 100860+6,1 %3 356+14 %
Porto Velho (PVH) 100147-6,6 %638+28 %
Boa Vista (BVB) 10092-32 %406-11 %
Rio Branco (RBR) 100113-10 %507+19 %
 TOTAL 3 433+6,1 %13 129+8,7 %
Japon (Kansai Airports) dont      
Kansai (KIX) 408 594+4,5 %34 089+11 %
Itami (ITM) 404 161+1,2 %16 175+6,7 %
Kobe (UKB) 401 062+17 %4 058+14 %
 TOTAL 13 817+4,3 %54 322+10 %
Cambodge (Cambodia Airports) dont      
Phnom Penh (PNH) 700-100 %3 664-23 %
Techo (KTI)3 MC*1 365N/A 1 673N/A 
Sihanoukville (KOS) 7065+82 %172+84 %
 TOTAL 1 429+7,6 %5 509+14 %
Cap-Vert dont      
Praia (RAI) 100197+16 %753+13 %
Sal (SID) 100430+14 %1 588+19 %
Sao Vicente (VXE) 10097+16 %354+18 %
Boa Vista (BVC) 100183+14 %670+8,5 %
 TOTAL 938+15 %3 482+16 %
Total VINCI Airports  80 777+3,2 %334 123+5,0 %

3 VINCI Airports opère depuis le 9 septembre le nouvel aéroport de Techo International à Phnom Penh au travers d’un contrat d’exploitation

* MC : Management Contract

IV-      Mouvements commerciaux par aéroport

Vols commerciaux (ATM)  Taux de détention VINCI Airports (%)T4 2025% Variation 2025 / 2024Cumul à fin décembre (12 mois)% Variation 2025 / 2024
Portugal (ANA) dont      
Lisbonne (LIS) 10055 299+0,8 %226 990+0,8 %
Porto (OPO) 10026 018+6,8 %109 620+5,4 %
Faro (FAO) 10013 007+3,4 %67 510+6,3 %
Madère (FNC, PXO) 1009 107+5,6 %38 742+12 %
Açores (FLW, HOR, SMA, PDL) 1006 955-2,4 %37 537+0,9 %
 TOTAL 110 488+2,6 %480 914+3,4 %
Royaume-Uni dont      
Gatwick (LGW) 50,0159 274-2,7 %259 426-0,8 %
Édimbourg (EDI) 50,0129 177+3,3 %124 283+3,6 %
Belfast (BFS) 10013 602-1,5 %58 266+7,3 %
 TOTAL 102 053-0,9 %441 975+1,4 %
France dont      
Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN)  30,624 385+0,9 %100 004+1,7 %
Nantes Atlantique (NTE) 8512 321+2,2 %52 128+2,9 %
Rennes Bretagne (RNS) 492 073+0,3 %8 172+5,2 %
Grenoble Alpes Isère (GNB) 100691-10 %3 998+3,3 %
Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 1001 069+5,5 %6 419+11 %
Toulon Hyères (TLN) 1001 009-8,4 %8 516-2,2 %
Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 1001 104-10 %4 556-9,6 %
Annecy (NCY) 100506+39 %2 261+5,0 %
 TOTAL 43 779+1,0 %188 619+2,0 %
Serbie      
Belgrade (BEG) 10021 114+2,6 %89 480+3,9 %
 TOTAL 21 114+2,6 %89 480+3,9 %
Hongrie      
Budapest (BUD) 2035 017+8,4 %137 570+9,6 %
 TOTAL 35 017+8,4 %137 570+9,6 %


Vols commerciaux (ATM)  Taux de détention VINCI Airports (%)T4 2025% Variation 2025 / 2024Cumul à fin décembre
(12 mois)		% Variation 2025 / 2024
Mexique (OMA) dont      
Monterrey (MTY) 29,9933 130+9,9 %127 838+18 %
Chihuahua (CUU) 29,996 208+15 %22 070+1,1 %
Ciudad Juarez (CJS) 29,994 551-4,1 %18 581+2,3 %
Culiacan (CUL) 29,994 849-4,8 %19 635+1,5 %
Mazatlan (MZT) 29,993 997-3,7 %15 812-1,1 %
Acapulco (ACA) 29,992 288+36 %7 981+18 %
San Luis Potosi (SLP) 29,994 285+25 %16 455+20 %
Torreon (TRC) 29,992 962+18 %11 155+11 %
Zihuatanejo (ZIH) 29,992 003+2,6 %7 356-2,5 %
Durango (DGO) 29,992 502-5,5 %9 440-5,6 %
Zacatecas (ZCL) 29,991 264+27 %4 484+12 %
Tampico (TAM) 29,992 490+37 %8 184-7,4 %
Reynosa (REX) 29,99903-25 %3 661-23 %
 TOTAL 71 432+8,6 %272 652+9,6 %
États-Unis dont      
Hollywood Burbank (BUR) MC*30 895-17 %133 891+0,7 %
Atlantic City (ACY) MC*2 383+7,0 %9 917-3,9 %
 TOTAL 33 278-16 %143 808+0,3 %
République dominicaine (Aerodom) dont      
Saint-Domingue (SDQ) 10011 299-1,6 %44 346-8,7 %
Puerto Plata (POP) 1001 454+9,7 %5 617-7,4 %
Samana (AZS) 100195-7,1 %727-17 %
La Isabela (JBQ) 1001 103+2,0 %4 151-18 %
 TOTAL 14 051-0,4 %54 847-9,5 %
Costa Rica      
Guanacaste (LIR) 455 738+15 %22 672+6,1 %
 TOTAL 5 738+15 %22 672+6,1 %
Chili (Nuevo Pudahuel)      
Santiago (SCL) 4038 955-4,5 %157 270-0,8 %
 TOTAL 38 955-4,5 %157 270-0,8 %


Vols commerciaux (ATM)  Taux de détention VINCI Airports (%)T4 2025% Variation 2025 / 2024Cumul à fin décembre
(12 mois)		% Variation 2025 / 2024
Brésil dont      
Salvador (SSA) 10015 064+9,9 %57 600+4,2 %
Manaus (MAO) 1007 971-1,8 %31 431+4,5 %
Porto Velho (PVH) 100974-12 %4 527+24 %
Boa Vista (BVB) 100575-36 %2 578-22 %
Rio Bracno (RBR) 100750-25 %3 543+7,0 %
 TOTAL 25 711+1,0 %101 649+4,0 %
Japon (Kansai Airports) dont      
Kansai (KIX) 4054 298+6,5 %213 979+11 %
Itami (ITM) 4034 428-0,9 %138 096+0,6 %
Kobe (UKB) 409 152+7,5 %36 157+8,6 %
 TOTAL 97 878+3,9 %388 232+6,7 %
Cambodge (Cambodia Airports) dont      
Phnom Penh (PNH) 700-100 %32 059-22 %
Techo (KTI)4 MC*11 920 14 854 
Sihanoukville (KOS) 70826+44 %2 669+29 %
 TOTAL 12 746+11 %49 582+15 %
Cap-Vert dont      
Praia (RAI) 1002 451+4,1 %9 335+7,0 %
Sal (SID) 1004 419+20 %15 398+24 %
Sao Vicente (VXE) 1001 200+15 %4 416+19 %
Boa Vista (BVC) 1001 455+9,6 %5 233+8,3 %
 TOTAL 10 093+13 %36 490+16 %
Total VINCI Airports  622 333+1,7 %2 565 760+4,0 %

4 VINCI Airports opère depuis le 9 septembre le nouvel aéroport de Techo International à Phnom Penh au travers d’un contrat d’exploitation

* MC : Management Contract

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

CONTACT PRESSE
Service de presse VINCI
Tél. : +33 (0)1 57 98 62 88
media.relations@vinci.com

Pièce jointe


Attachments

vinci-airports-trafic-au-31-décembre-2025

