COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nanterre, 20 janvier 2026

VINCI Airports – Trafic au 31 décembre 2025

Très bonne performance sur l’ensemble de l’année 2025 du trafic de VINCI Airports avec plus de 334 millions de passagers (+5 % vs 2024)

Hausse de 3,2 % du trafic au quatrième trimestre 2025 par rapport à 2024

Très bonne dynamique de trafic au T4 à Budapest, Salvador de Bahia, Monterrey et au Cap-Vert





Dans les paragraphes ci-dessous, et sauf mention particulière, les variations font référence aux niveaux de trafic du 4e trimestre 2025 en comparaison du 4e trimestre 2024.

En 2025, VINCI Airports a accueilli plus de 334 millions de passagers, soit 16 millions de voyageurs supplémentaires en un an (+5 % par rapport à 2024). Cette forte progression confirme le statut de leader mondial privé de VINCI Airports et s’inscrit dans la tendance mondiale de croissance du trafic aérien.

Au-delà des résultats annuels, le quatrième trimestre 2025 marque également une progression du trafic (+3,2 %) par rapport à la même période en 2024, confirmant une dynamique robuste dans plusieurs régions.

Certains aéroports européens continuent de présenter des croissances très élevées. Les aéroports de Budapest et d’Édimbourg, derniers intégrés au sein du réseau de VINCI Airports, affichent des performances remarquables : l’aéroport de Budapest connaît ainsi une croissance à deux chiffres, stimulée par le dynamisme des compagnies easyJet, Ryanair et Wizz Air sur l’ensemble de leurs marchés. Les liaisons méditerranéennes, notamment vers l’Espagne, l’Italie, la Turquie et Israël, enregistrent des pics significatifs. Quant à l’aéroport d’Édimbourg, il montre une progression solide, également grâce à l’essor des vols vers les destinations méditerranéennes (Espagne, Italie et Turquie) et le marché domestique britannique. Le trafic à l’aéroport de Belgrade continue sa progression remarquable, tirée essentiellement au quatrième trimestre par le développement des lignes Wizz Air à destination de l’Europe de l’Ouest.

Au Portugal, l’aéroport de Porto a connu une hausse du trafic grâce à la croissance de l’offre des compagnies à bas coûts et au renforcement de l’offre transatlantique. Le dynamisme de l’aéroport de Lisbonne s’est confirmé, avec une croissance notable des vols long-courriers en particulier vers les marchés asiatiques et latino-américains. Ce segment du long-courrier est aussi en progression à l’aéroport Londres Gatwick alors que le trafic sur les liaisons domestiques au Royaume-Uni y ralentit à cause de la réorganisation de l’offre des compagnies à bas coûts. En France, la progression du trafic à l’aéroport de Lyon a été portée par les vols internationaux avec des destinations desservies diversifiées : l’Allemagne via Lufthansa, l’Europe de l’Est avec Wizz Air, et le pourtour méditerranéen avec Transavia et easyJet.

En Amérique latine et en Afrique, certains aéroports ont connu une accélération de leur trafic ce trimestre. Au Brésil, Salvador de Bahia a enregistré des records de fréquentation au quatrième trimestre grâce à l’expansion de GOL, et au trafic long-courrier soutenu par les compagnies TAP et Air Europa. Le renforcement saisonnier de la liaison opérée par Air France entre Salvador et Paris CDG a également contribué à la hausse des capacités au cours de cette période. Au Mexique, l’aéroport de Monterrey consolide sa dynamique avec une croissance de près de 10 %, tirée principalement par les compagnies Volaris et Viva Aerobus. La croissance est également excellente au Costa Rica, où les liaisons vers les États-Unis ont continué de soutenir le trafic. Les aéroports du Cap-Vert poursuivent, quant à eux, leur essor grâce notamment aux opérations d’easyJet et Transavia. De nouvelles lignes vers la France et le Royaume-Uni ont enrichi l’offre et complété la croissance stimulée par les lignes vers le Portugal.

Au Japon, les résultats du trafic sont en hausse au quatrième trimestre, malgré les tensions géopolitiques avec la Chine qui ont entraîné quelques annulations de vols en décembre. Ces événements ont modéré la forte reprise du trafic international observée jusque-là.

À propos de VINCI Airports

Premier opérateur aéroportuaire privé au monde, VINCI Airports gère plus de 70 aéroports dans 14 pays. Grâce à son expertise d’intégrateur global, VINCI Airports développe, finance, construit et exploite les aéroports en apportant sa capacité d’investissement et son savoir-faire dans l’optimisation de la performance opérationnelle, la modernisation des infrastructures et la conduite de leur transition environnementale. VINCI Airports est le premier opérateur aéroportuaire à s’être engagé dans une stratégie environnementale à l’échelle internationale en 2016, pour atteindre l’objectif zéro émission nette (scopes 1 et 2) sur l’ensemble de son réseau d’ici 2050 tout en contribuant, au-delà de son périmètre, à la réduction de l’empreinte carbone de ses parties prenantes.

Pour plus d’informations :

www.vinci-airports.com

https://www.linkedin.com/company/vinci-airports/

À propos de VINCI

VINCI est un leader mondial des concessions, des services à l’énergie et de la construction, employant 285 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Annexe – Trafic passagers et mouvements commerciaux au 31 décembre 2025

I- Évolution du trafic passagers de VINCI Airports1

Décembre 2025 T4 2025 Cumul à fin décembre 2025 % Variation 2025 / 2024 % Variation 2025 / 2024 % Variation 2025 / 2024 VINCI Airports +2,5 % +3,2 % +5,0 % Portugal (ANA) +4,6 % +4,7 % +4,7 % Royaume-Uni -0,2 % +0,3 % +1,0 % France -0,9 % -0,5 % +2,2 % Serbie +8,6 % +8,6 % +6,5 % Hongrie +9,9 % +11 % +12 % Mexique (OMA) +7,2 % +6,9 % +8,9 % États-Unis -9,9 % -7,6 % -4,9 % République dominicaine (Aerodom) +3,9 % +0,4 % -8,6 % Costa Rica +8,4 % +8,8 % +3,3 % Chili (Nuevo Pudahuel) -1,2 % -4,7 % +1,0 % Brésil +8,5 % +6,1 % +8,7 % Japon (Kansai Airports) -1,2 % +4,3 % +10 % Cambodge (Cambodia Airports) +3,8 % +7,6 % +14 % Cap-Vert +20 % +15 % +16 %

1 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant le trafic des aéroports en période pleine.

II- Évolution des mouvements commerciaux (ATM) de VINCI Airports2





Décembre 2025 T4 2025 Cumul à fin décembre 2025 % Variation 2025 / 2024 % Variation 2025 / 2024 % Variation 2025 / 2024 VINCI Airports +1,9 % +1,7 % +4,0 % Portugal (ANA) +0,9 % +2,6 % +3,4 % Royaume-Uni -0,9 % -0,9 % +1,4 % France +2,9 % +1,0 % +2,0 % Serbie +4,4 % +2,6 % +3,9 % Hongrie +8,4 % +8,4 % +9,6 % Mexique (OMA) +8,6 % +8,6 % +9,6 % États-Unis -14 % -16 % +0,3 % République dominicaine (Aerodom) -0,7 % -0,4 % -9,5 % Costa Rica +14 % +15 % +6,1 % Chili (Nuevo Pudahuel) -1,1 % -4,5 % -0,8 % Brésil +3,7 % +1,0 % +4,0 % Japon (Kansai Airports) +2,0 % +3,9 % +6,7 % Cambodge (Cambodia Airports) +9,7 % +11 % +15 % Cap-Vert +17 % +13 % +16 %

2 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant les mouvements commerciaux des aéroports en période pleine.

III- Trafic passagers par aéroport





En milliers de passagers Taux de détention VINCI Airports (%) T4 2025 % Variation 2025 / 2024 Cumul à fin décembre (12 mois) % Variation 2025 / 2024 Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 8 669 +3,4 % 36 126 +2,9 % Porto (OPO) 100 3 971 +8,1 % 16 939 +6,3 % Faro (FAO) 100 1 923 +4,4 % 10 395 +5,8 % Madère (FNC, PXO) 100 1 296 +7,7 % 5 653 +12 % Açores (FLW, HOR, SMA, PDL) 100 623 -1,8 % 3 357 +2,2 % TOTAL 16 483 +4,7 % 72 474 +4,7 % Royaume-Uni dont Gatwick (LGW) 50,01 9 531 -2,5 % 42 771 -1,1 % Édimbourg (EDI) 50,01 4 026 +8,4 % 16 979 +7,5 % Belfast (BFS) 100 1 538 -1,6 % 6 681 -1,1 % TOTAL 15 094 +0,3 % 66 431 +1,0 % France dont Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 30,6 2 532 +0,3 % 10 723 +2,3 % Nantes Atlantique (NTE) 85 1 598 -1,0 % 7 189 +2,6 % Rennes Bretagne (RNS) 49 132 -3,4 % 512 +0,1 % Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 42 -2,7 % 261 +5,9 % Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 25 +34 % 191 +7,6 % Toulon Hyères (TLN) 100 34 -26 % 236 -19 % Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 54 -8,9 % 249 +8,8 % Annecy (NCY) 100 1 +51 % 4 -9,4 % 0,099284798 TOTAL 4 421 -0,5 % 19 377 +2,2 % Serbie Belgrade (BEG) 100 2 112 +8,6 % 8 911 +6,5 % TOTAL 2 112 +8,6 % 8 911 +6,5 % Hongrie Budapest (BUD) 20 5 001 +11 % 19 584 +12 % TOTAL 5 001 +11 % 19 584 +12 %





En milliers de passagers Taux de détention VINCI Airports (%) T4 2025 % Variation 2025 / 2024 Cumul à fin décembre

(12 mois) % Variation 2025 / 2024 Mexique (OMA) dont Monterrey (MTY) 29,99 4 150 +9,6 % 15 760 +16 % Chihuahua (CUU) 29,99 528 +11 % 1 955 +5,9 % Ciudad Juarez (CJS) 29,99 541 -2,7 % 2 128 -0,5 % Culiacan (CUL) 29,99 557 -6,2 % 2 219 -2,4 % Mazatlan (MZT) 29,99 428 -6,5 % 1 746 -6,9 % Acapulco (ACA) 29,99 184 +19 % 683 +14 % San Luis Potosi (SLP) 29,99 231 +20 % 829 +13 % Torreon (TRC) 29,99 220 +6,4 % 846 +3,7 % Zihuatanejo (ZIH) 29,99 187 +13 % 727 +8,8 % Durango (DGO) 29,99 163 +17 % 565 +7,0 % Zacatecas (ZCL) 29,99 118 +30 % 425 +14 % Tampico (TAM) 29,99 168 +12 % 611 +9,0 % Reynosa (REX) 29,99 119 -12 % 441 -17 % TOTAL 7 594 +6,9 % 28 936 +8,9 % États-Unis dont Hollywood Burbank (BUR) MC* 1 680 -6,4 % 6 374 -2,7 % Atlantic City (ACY) MC* 185 -17 % 847 -19 % TOTAL 1 865 -7,6 % 7 221 -4,9 % République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 1 338 +0,4 % 5 305 -8,7 % Puerto Plata (POP) 100 191 -1,2 % 818 -7,0 % Samana (AZS) 100 24 +4,8 % 95 -8,2 % La Isabela (JBQ) 100 12 +13 % 42 -18 % TOTAL 1 564 +0,4 % 6 260 -8,6 % Costa Rica Guanacaste (LIR) 45 431 +8,8 % 1 974 +3,3 % TOTAL 431 +8,8 % 1 974 +3,3 % Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 6 594 -4,7 % 26 512 +1,0 % TOTAL 6 594 -4,7 % 26 512 +1,0 %





En milliers de passagers Taux de détention VINCI Airports (%) T4 2025 % Variation 2025 / 2024 Cumul à fin décembre

(12 mois) % Variation 2025 / 2024 Brésil dont Salvador (SSA) 100 2 186 +11 % 8 074 +6,3 % Manaus (MAO) 100 860 +6,1 % 3 356 +14 % Porto Velho (PVH) 100 147 -6,6 % 638 +28 % Boa Vista (BVB) 100 92 -32 % 406 -11 % Rio Branco (RBR) 100 113 -10 % 507 +19 % TOTAL 3 433 +6,1 % 13 129 +8,7 % Japon (Kansai Airports) dont Kansai (KIX) 40 8 594 +4,5 % 34 089 +11 % Itami (ITM) 40 4 161 +1,2 % 16 175 +6,7 % Kobe (UKB) 40 1 062 +17 % 4 058 +14 % TOTAL 13 817 +4,3 % 54 322 +10 % Cambodge (Cambodia Airports) dont Phnom Penh (PNH) 70 0 -100 % 3 664 -23 % Techo (KTI)3 MC* 1 365 N/A 1 673 N/A Sihanoukville (KOS) 70 65 +82 % 172 +84 % TOTAL 1 429 +7,6 % 5 509 +14 % Cap-Vert dont Praia (RAI) 100 197 +16 % 753 +13 % Sal (SID) 100 430 +14 % 1 588 +19 % Sao Vicente (VXE) 100 97 +16 % 354 +18 % Boa Vista (BVC) 100 183 +14 % 670 +8,5 % TOTAL 938 +15 % 3 482 +16 % Total VINCI Airports 80 777 +3,2 % 334 123 +5,0 %

3 VINCI Airports opère depuis le 9 septembre le nouvel aéroport de Techo International à Phnom Penh au travers d’un contrat d’exploitation

* MC : Management Contract

IV- Mouvements commerciaux par aéroport



Vols commerciaux (ATM) Taux de détention VINCI Airports (%) T4 2025 % Variation 2025 / 2024 Cumul à fin décembre (12 mois) % Variation 2025 / 2024 Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 55 299 +0,8 % 226 990 +0,8 % Porto (OPO) 100 26 018 +6,8 % 109 620 +5,4 % Faro (FAO) 100 13 007 +3,4 % 67 510 +6,3 % Madère (FNC, PXO) 100 9 107 +5,6 % 38 742 +12 % Açores (FLW, HOR, SMA, PDL) 100 6 955 -2,4 % 37 537 +0,9 % TOTAL 110 488 +2,6 % 480 914 +3,4 % Royaume-Uni dont Gatwick (LGW) 50,01 59 274 -2,7 % 259 426 -0,8 % Édimbourg (EDI) 50,01 29 177 +3,3 % 124 283 +3,6 % Belfast (BFS) 100 13 602 -1,5 % 58 266 +7,3 % TOTAL 102 053 -0,9 % 441 975 +1,4 % France dont Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 30,6 24 385 +0,9 % 100 004 +1,7 % Nantes Atlantique (NTE) 85 12 321 +2,2 % 52 128 +2,9 % Rennes Bretagne (RNS) 49 2 073 +0,3 % 8 172 +5,2 % Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 691 -10 % 3 998 +3,3 % Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 1 069 +5,5 % 6 419 +11 % Toulon Hyères (TLN) 100 1 009 -8,4 % 8 516 -2,2 % Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 1 104 -10 % 4 556 -9,6 % Annecy (NCY) 100 506 +39 % 2 261 +5,0 % TOTAL 43 779 +1,0 % 188 619 +2,0 % Serbie Belgrade (BEG) 100 21 114 +2,6 % 89 480 +3,9 % TOTAL 21 114 +2,6 % 89 480 +3,9 % Hongrie Budapest (BUD) 20 35 017 +8,4 % 137 570 +9,6 % TOTAL 35 017 +8,4 % 137 570 +9,6 %





Vols commerciaux (ATM) Taux de détention VINCI Airports (%) T4 2025 % Variation 2025 / 2024 Cumul à fin décembre

(12 mois) % Variation 2025 / 2024 Mexique (OMA) dont Monterrey (MTY) 29,99 33 130 +9,9 % 127 838 +18 % Chihuahua (CUU) 29,99 6 208 +15 % 22 070 +1,1 % Ciudad Juarez (CJS) 29,99 4 551 -4,1 % 18 581 +2,3 % Culiacan (CUL) 29,99 4 849 -4,8 % 19 635 +1,5 % Mazatlan (MZT) 29,99 3 997 -3,7 % 15 812 -1,1 % Acapulco (ACA) 29,99 2 288 +36 % 7 981 +18 % San Luis Potosi (SLP) 29,99 4 285 +25 % 16 455 +20 % Torreon (TRC) 29,99 2 962 +18 % 11 155 +11 % Zihuatanejo (ZIH) 29,99 2 003 +2,6 % 7 356 -2,5 % Durango (DGO) 29,99 2 502 -5,5 % 9 440 -5,6 % Zacatecas (ZCL) 29,99 1 264 +27 % 4 484 +12 % Tampico (TAM) 29,99 2 490 +37 % 8 184 -7,4 % Reynosa (REX) 29,99 903 -25 % 3 661 -23 % TOTAL 71 432 +8,6 % 272 652 +9,6 % États-Unis dont Hollywood Burbank (BUR) MC* 30 895 -17 % 133 891 +0,7 % Atlantic City (ACY) MC* 2 383 +7,0 % 9 917 -3,9 % TOTAL 33 278 -16 % 143 808 +0,3 % République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 11 299 -1,6 % 44 346 -8,7 % Puerto Plata (POP) 100 1 454 +9,7 % 5 617 -7,4 % Samana (AZS) 100 195 -7,1 % 727 -17 % La Isabela (JBQ) 100 1 103 +2,0 % 4 151 -18 % TOTAL 14 051 -0,4 % 54 847 -9,5 % Costa Rica Guanacaste (LIR) 45 5 738 +15 % 22 672 +6,1 % TOTAL 5 738 +15 % 22 672 +6,1 % Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 38 955 -4,5 % 157 270 -0,8 % TOTAL 38 955 -4,5 % 157 270 -0,8 %





Vols commerciaux (ATM) Taux de détention VINCI Airports (%) T4 2025 % Variation 2025 / 2024 Cumul à fin décembre

(12 mois) % Variation 2025 / 2024 Brésil dont Salvador (SSA) 100 15 064 +9,9 % 57 600 +4,2 % Manaus (MAO) 100 7 971 -1,8 % 31 431 +4,5 % Porto Velho (PVH) 100 974 -12 % 4 527 +24 % Boa Vista (BVB) 100 575 -36 % 2 578 -22 % Rio Bracno (RBR) 100 750 -25 % 3 543 +7,0 % TOTAL 25 711 +1,0 % 101 649 +4,0 % Japon (Kansai Airports) dont Kansai (KIX) 40 54 298 +6,5 % 213 979 +11 % Itami (ITM) 40 34 428 -0,9 % 138 096 +0,6 % Kobe (UKB) 40 9 152 +7,5 % 36 157 +8,6 % TOTAL 97 878 +3,9 % 388 232 +6,7 % Cambodge (Cambodia Airports) dont Phnom Penh (PNH) 70 0 -100 % 32 059 -22 % Techo (KTI)4 MC* 11 920 14 854 Sihanoukville (KOS) 70 826 +44 % 2 669 +29 % TOTAL 12 746 +11 % 49 582 +15 % Cap-Vert dont Praia (RAI) 100 2 451 +4,1 % 9 335 +7,0 % Sal (SID) 100 4 419 +20 % 15 398 +24 % Sao Vicente (VXE) 100 1 200 +15 % 4 416 +19 % Boa Vista (BVC) 100 1 455 +9,6 % 5 233 +8,3 % TOTAL 10 093 +13 % 36 490 +16 % Total VINCI Airports 622 333 +1,7 % 2 565 760 +4,0 %

4 VINCI Airports opère depuis le 9 septembre le nouvel aéroport de Techo International à Phnom Penh au travers d’un contrat d’exploitation

* MC : Management Contract

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

CONTACT PRESSE

Service de presse VINCI

Tél. : +33 (0)1 57 98 62 88

media.relations@vinci.com

Pièce jointe