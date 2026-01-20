Eramet : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

Information Réglementée

Paris, le 20 janvier 2026

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ERAMET à BNP Paribas, en date de dénouement du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

84 302 titres ERAMET

2 741 033 €

Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

A l'achat, 140 206 titres, pour un montant de 7 512 148 € (3 277 transactions).

A la vente, 155 459 titres, pour un montant de 8 429 813€ (3 459 transactions).

Il est rappelé que :

1- Lors du précédent bilan semestriel au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

95 989 titres ERAMET

1 992 653 €





2- Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :





A l'achat, 126 140 titres, pour un montant de 6 577 486 € (3 002 transactions).

A la vente, 119 068 titres, pour un montant de 6 338 950 € (2 802 transactions).

3- Au 1er juillet 2021, date de la mise en œuvre de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

71 961 titres ERAMET

3 265 802 €

4- Au 31 Décembre 2018, date de la mise en œuvre de la décision AMF 2018-1 du 2 juillet 2018, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

65 307 titres ERAMET

3 730 851 €

