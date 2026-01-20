L’initiative #DeBofÀBonheur de Sentier Transcanadien inspire le Canada à trouver des moments de bonheur en plein air

OTTAWA, Ontario, 20 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les courtes journées d’hiver, les températures froides et le ciel gris peuvent provoquer un sentiment de déconnexion et d’épuisement. Alors que le mardi bleu et les semaines les plus difficiles de la saison approchent, Sentier Transcanadien encourage la population canadienne à lutter contre les « bofs » de l’hiver en se rendant sur les sentiers locaux et en profitant de la nature.

Aujourd’hui marque le lancement de la campagne hivernale annuelle de Sentier Transcanadien, #DeBofÀBonheur présenté par Manuvie. Cette initiative nationale a pour but d’aider les Canadiens et Canadiennes à améliorer leur santé mentale et physique et à renouer avec leur communauté en trouvant des moments de joie et d’inspiration sur le Sentier.

« Le Sentier Transcanadien joue un rôle important à offrir un accès sécuritaire et accueillant aux espaces en plein air, qui sont essentiels à la santé et au bien-être de la population canadienne », affirme Meghan Reddick, cheffe des communications et du marketing de Sentier Transcanadien. « Grâce à notre campagne De bof à bonheur, nous encourageons les gens de partout au pays à aller dehors et à explorer leurs sentiers locaux cet hiver, et à profiter des bienfaits du temps passé en nature; que ce soit pour améliorer son humeur, pour réduire son stress ou bien pour ressentir une plus grande connexion avec son environnement. »

Les bienfaits sur la santé mentale et physique, et sur la communauté

À une époque où la déconnexion sociale en est déjà à son comble, l’hiver entraîne un sentiment d’isolation plus grand, alors que de nombreuses personnes décident de rester à la maison pour éviter le froid. L’initiative #DeBofÀBonheur, qui entame sa sixième édition, met en évidence les preuves de plus en plus nombreuses que le temps passé en plein air apporte des bienfaits considérables pour notre santé mentale et physique et pour nos communautés; car les sentiers offrent une manière facile et accessible de profiter de la nature :

Santé mentale : 92 % des usagers et usagères de sentiers s’en servent pour améliorer leur santé mentale et réduire leur stress. Les études prouvent continuellement que le temps passé en plein air réduit le stress, améliore l’humeur et peut atténuer les symptômes de la dépression et du trouble affectif saisonnier.

92 % des usagers et usagères de sentiers s’en servent pour améliorer leur santé mentale et réduire leur stress. Les études prouvent continuellement que le temps passé en plein air réduit le stress, améliore l’humeur et peut atténuer les symptômes de la dépression et du trouble affectif saisonnier. Santé physique : l’utilisation du Sentier contribue à des économies de 1,7 milliard de dollars en soins de santé en offrant un espace gratuit et accessible pour faire de l’activité physique

l’utilisation du Sentier contribue à des économies de 1,7 milliard de dollars en soins de santé en offrant un espace gratuit et accessible pour faire de l’activité physique Liens communautaires : 87 % de la population canadienne estime que les sentiers contribuent à leur qualité de vie et à celle de leur quartier. L’utilisation commune des sentiers favorise un sentiment d’appartenance et de connexion avec son environnement et avec les gens; un élément important du bien-être à long terme.

Au-delà de ces bienfaits se trouve le rôle de Sentier Transcanadien, qui est d’offrir du leadership à l’échelle nationale, des investissements réguliers et un partenariat continu aux groupes de sentier locaux. Un travail qui permet de veiller à ce que la population canadienne ait un accès fiable et accueillant au Sentier, et ce, à l’année.

Avec plus de 80 % de la population canadienne qui vit à moins de 30 minutes d’un tronçon du Sentier Transcanadien, #DeBofÀBonheur met en valeur le Sentier comme étant une façon abordable, accueillante et à proximité de favoriser le bien-être holistique. Que ce soit en offrant la possibilité de faire des activités hivernales, comme le ski de fond et la raquette, ou d’aller simplement dehors pour se promener, les sentiers de partout au pays sont la manière idéale de profiter des bienfaits de la nature tout au long de l’hiver.

« Ça n’a pas besoin d’être une grande expédition », explique Mme Reddick. « Le simple fait d’aller dehors, de bouger un peu et de prendre conscience de son environnement peut nous changer les idées, favoriser notre bien-être et nous aider à renouer avec la nature et notre communauté. »

Voici comment participer :

Entre le 19 janvier et le 27 février, la population canadienne est invitée à partager des moments sur les sentiers sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #DeBofÀBonheur26 et à visiter sentier.ca/debofabonheur pour :

S’inscrire et gagner. Entrez votre adresse courriel pour courir la chance de gagner des prix qui célèbrent l’aventure en plein air, dont une trousse des essentiels #DeBofÀBonheur et une escapade de Pêmiska Tourism.

Entrez votre adresse courriel pour courir la chance de gagner des prix qui célèbrent l’aventure en plein air, dont une trousse des essentiels #DeBofÀBonheur et une escapade de Pêmiska Tourism. Trouver de l’inspiration. Grâce à nos idées-bonheur, trouvez de quoi vous inspirer à aller dehors, à chasser les bofs de l’hiver et à vivre des moments de bonheur sur le Sentier.

Grâce à nos idées-bonheur, trouvez de quoi vous inspirer à aller dehors, à chasser les bofs de l’hiver et à vivre des moments de bonheur sur le Sentier. Ajouter un moment de bonheur. Ajoutez votre moment au Compteur des moments de bonheur du Canada et voyez le nombre total monter alors que le reste du pays trouve la joie de l’hiver.

Soutenu par des partenaires, et des donateurs et donatrices

#DeBofÀBonheur est présenté par Manuvie. En tant que partenaire national des sentiers pour la santé, Manuvie veille à ce que plus de gens, de tout âge, toute capacité et tout milieu, puissent profiter des bienfaits physiques, mentaux et sociaux des sentiers d’un océan aux deux autres.

« Avec l’Institut de la longévité de Manuvie, nous nous sommes engagés à aider les Canadiens et Canadiennes à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Soutenir #DeBofÀBonheur est la suite logique de cette mission, en encourageant les gens à aller dehors et à ressentir les bienfaits de la nature cet hiver », affirme Jason Lemieux, chef du marketing chez Manuvie Canada.

De bof à bonheur est aussi financé par Groupe Banque TD, par l’entremise de sa plateforme d’entreprise citoyenne, La promesse TD Prêts à agir.

Personne-ressource pour les médias

Justin Fauteux

Gestionnaire, Relations publiques et communications, Sentier Transcanadien

jfauteux@tctrail.ca

Ressources

À propos de Sentier Transcanadien

Le Sentier Transcanadien est le plus long réseau de sentiers multiusages du monde et il ne cesse de croître. Il traverse l’ensemble des provinces et des territoires, et rejoint les trois côtes du Canada. Chaque tronçon du Sentier Transcanadien est géré à l’échelle locale et soutient des activités et des besoins communautaires différents.

Sentier Transcanadien est l’organisation qui veille sur les sentiers au Canada, en défend les intérêts et en fait la promotion. Il s’agit d’un organisme de bienfaisance enregistré qui reçoit des fonds du gouvernement fédéral (par l’intermédiaire de Parcs Canada), de diverses instances provinciales et municipales, ainsi que de généreux donateurs et donatrices.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/585b32ff-b670-4c46-bb80-51e885de256b/fr