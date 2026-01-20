WSP annonce un placement privé d’un capital total de 1 milliard de dollars de billets non garantis de premier rang

MONTRÉAL, 20 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui avoir fixé le prix d’un placement (le « placement ») d’un capital total de 500 millions de dollars de billets non garantis de premier rang à 4,003 % échéant le 22 janvier 2032 (les « billets 2032 ») et d’un capital total de 500 millions de dollars de billets non garantis de premier rang à 4,586 % échéant le 22 janvier 2036 (les « billets 2036 » et, avec les billets 2032, les « billets »).

Les billets sont offerts par l’intermédiaire d’un syndicat de placeurs pour compte constitué de Marchés des capitaux CIBC, de RBC Marchés des Capitaux et de Valeurs Mobilières TD, à titre de coteneurs de livres et de cochefs de file des placeurs pour compte du placement privé, ainsi que de BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale inc., BNP Paribas (Canada) Valeurs mobilières inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., J.P. Morgan Valeurs Mobilières Canada Inc., Scotia Capitaux Inc., BofA Securities et Valeurs Mobilières Wells Fargo Canada, Ltée, à titre de cocourtiers. La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 22 janvier 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Les billets seront émis moyennant un produit brut total de 1 milliard de dollars. Les billets 2032 porteront intérêt au taux fixe de 4,003 % par année et les billets 2036 porteront intérêt au taux fixe de 4,586 % par année. Dans chaque cas l’intérêt sera payable semestriellement jusqu’à l’échéance le 22 janvier et le 22 juillet de chaque année, à compter du 22 juillet 2026.

La Société a l’intention d’affecter le produit net tiré du placement (i) au financement d’une partie du prix d’achat relatif à son acquisition en cours de TRC Companies (l’« acquisition ») et, par conséquent, à la réduction des montants devant être avancés à la clôture de l’acquisition aux termes d’un troisième supplément relatif à la facilité supplémentaire qui s’ajoute à la convention de crédit de la Société, ainsi qu’à d’autres besoins généraux de l’entreprise, ou (ii) si la clôture de l’acquisition n’a pas lieu pour quelque raison que ce soit, au remboursement de la dette existante de la Société (y compris le rachat des billets 2036) et à d’autres besoins généraux de l’entreprise. L’acquisition devrait être réalisée au cours du premier trimestre de 2026, sous réserve des conditions de clôture usuelles, y compris l’obtention des approbations des autorités de réglementation.

Aux termes d’un rachat obligatoire spécial, la Société sera tenue de racheter les billets 2036 à un prix de rachat équivalent à 101 % du capital total des billets 2036, majoré des intérêts courus et impayés, le cas échéant, jusqu’à la date de ce rachat obligatoire spécial, exclusivement, si (i) l’acquisition n’est pas réalisée avant 17 h (heure de la ville de New York) le 15 juin 2026, ou à une date ultérieure dont auront convenu les parties à la convention et au plan de fusion datés du 15 décembre 2025 visant l’acquisition (la « convention de fusion »), ou (ii) avant l’expiration de ce délai, la convention de fusion est résiliée conformément à ses modalités ou la Société annonce publiquement ou avise le fiduciaire des billets qu’elle ne compte pas réaliser l’acquisition.

Les billets seront des obligations non garanties de premier rang directes de WSP, prendront rang à égalité avec toutes les dettes non garanties de premier rang actuelles et futures de WSP et seront émis aux termes de l’acte de fiducie daté du 19 avril 2021, complété par un cinquième acte complémentaire à l’égard des billets 2032 et par un sixième acte complémentaire à l’égard des billets 2036, qui seront tous deux conclus à la date de clôture du placement. Les billets se sont vu attribuer la note provisoire de BBB (haut), avec une tendance stable, par DBRS Limited, et ils sont offerts au Canada dans le cadre d’un placement privé conformément à une dispense des exigences en matière de prospectus des lois sur les valeurs mobilières applicables. Voir « Énoncés prospectifs ».

Les billets n’ont pas été ni ne seront admissibles à la vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables du Canada et, par conséquent, toute offre ou vente des billets au Canada sera faite aux termes d’une dispense des exigences en matière de prospectus de ces lois sur les valeurs mobilières. Les billets n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni des lois sur les valeurs mobilières d’un autre territoire, et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis sans avoir été inscrits en vertu de la Loi de 1933 ou sans avoir fait l’objet d’une dispense des exigences d’inscription de cette loi. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et aucune offre de vente ni aucune offre d’achat des billets ne sera sollicitée là où cela est interdit.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

En plus de communiquer des données historiques, WSP peut formuler ou présenter, dans le présent communiqué de presse, des énoncés ou de l’information qui ne sont pas fondés sur des faits historiques ou actuels et peuvent être considérés comme étant de l’information prospective ou des énoncés prospectifs (collectivement les « énoncés prospectifs ») en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs ont trait à des événements futurs ou à un rendement futur et reflètent les attentes de la direction de WSP (la « direction ») concernant, notamment, la croissance, les résultats d’exploitation, le rendement et les perspectives d’affaires de WSP, ou les tendances qui touchent son secteur d’activité.

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable, notamment concernant le moment et la réalisation du placement proposé, l’acquisition en cours par WSP de TRC Companies (notamment le moment de sa clôture), l’emploi prévu du produit tiré du placement et d’autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. On reconnaît habituellement les énoncés prospectifs à l’emploi de termes ou d’expressions comme « pouvoir », « devoir », « prévoir », « projeter », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « avoir l’intention de », « viser », « potentiel », « continuer » ou d’autres termes semblables, employés au présent, au futur ou au conditionnel, y compris à la forme négative. Ces énoncés prospectifs traduisent les opinions actuelles de la direction et sont fondés sur certaines hypothèses et certains facteurs qui, par leur nature, sont assujettis à des incertitudes et à des risques inhérents. Même si la Société estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles ces énoncés prospectifs sont fondés sont raisonnables, il convient de ne pas se fonder indûment sur ces énoncés prospectifs, car rien ne garantit qu’ils se révéleront exacts. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes et peuvent être fondés sur des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux anticipés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes sont décrits à la rubrique 20, « Facteurs de risque », du rapport de gestion de WSP pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 et à la rubrique 17, « Facteurs de risque », du rapport de gestion de WSP pour le troisième trimestre et la période de neuf mois clos le 27 septembre 2025 et déposés sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, ainsi que les autres risques dont il est fait mention dans les rapports que la Société dépose de temps à autre auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières ou des commissions des valeurs mobilières, ou dans les autres documents qu’elle publie, et qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats indiqués de manière explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs contenus aux présentes sont présentés expressément sous réserve de la présente mise en garde. Ils sont donnés en date du présent communiqué, sans que la Société soit tenue de les mettre à jour publiquement en réponse à de nouveaux faits, qui se seraient produits par la suite ou non, à moins d’y être obligée par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

À PROPOS DE WSP

WSP est l’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, réunissant une expertise en ingénierie, en service-conseil et en sciences afin de façonner ses communautés pour faire progresser l’humanité. Depuis ses débuts locaux à sa présence mondiale actuelle, WSP mène ses activités dans plus de 50 pays et emploie environ 75 000 personnes, appelées Visionniers et Visionnières. Ensemble, ses équipes élaborent des solutions avant-gardistes et réalisent des projets innovants dans les secteurs du transport, des infrastructures, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau et des mines et métaux. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).

