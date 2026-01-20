TFI favorise une croissance rapide dans le domaine des centres de données

MONTRÉAL, 20 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX: TFII), un chef de file nord-américain de l’industrie du transport et de la logistique, a fait le point aujourd’hui sur ses importantes activités de transport en croissance rapide dans les domaines des centres de données et du réseau électrique. La marque de transport de lots complets de TFI, SFI, qui mise sur un parc d’environ 8 000 tracteurs, offre des solutions de transport sophistiqué de marchandises de grande valeur et délicates à la clientèle des centres de données et d’autres clients du réseau électrique par l’entremise de plusieurs sociétés d’exploitation de TFI. Le secteur du transport de lots complets de TFI a généré plus de trois milliards de dollars de revenus en 2025, dont 43 millions de dollars de revenus liés aux centres de données, qui sont passés rapidement d’environ 8 millions de dollars au premier trimestre à plus de 15 millions de dollars au quatrième trimestre. Les revenus généraux liés au réseau électrique ont dépassé les 110 millions de dollars et ont également connu une forte croissance récente.

TFI a également annoncé aujourd’hui que Scott Hoppe occupera le poste nouvellement créé de chef des Affaires commerciales de SFI. Scott s’est joint à TFI International en 2024 dans le cadre de l’acquisition de Daseke. Il a occupé pendant plus de 25 ans des postes de direction dans l’ensemble de l’industrie, notamment ceux de vice-président, Développement des affaires, de chef de l’exploitation et de président d’E.W. Wylie. L’une des priorités de Scott sera de tirer parti des vastes capacités de SFI à l’échelle nationale dans les divisions des plateformes ouvertes, des réservoirs, de la logistique, des services dédiés, du transport de vrac, des fourgons et des véhicules gros porteurs pour soutenir davantage la construction rapide de centres de données et les projets de réseau électrique connexes aux États-Unis et au Canada.

« Nous sommes heureux que dans ses nouvelles fonctions, Scott aidera à tirer parti de ce qui est, à tous les égards, l’un des réseaux de transport par plateformes ouvertes les plus étendus en Amérique du Nord, appuyé par plusieurs sociétés d’exploitation qui travaillent de façon transparente sous l’égide de SFI et de TFI pour soutenir les besoins urgents et complexes de nos clients », a déclaré Alain Bédard, président du conseil d’administration, président et chef de la direction. « L’industrie des centres de données est devenue un important moteur économique, et en est encore à ses balbutiements, et déjà plusieurs propriétaires, exploitants et développeurs travaillent avec SFI. Nous y voyons une occasion importante de renforcer notre participation en tirant parti de nos nombreuses forces inhérentes qui sont parfaitement adaptées à la construction sur plusieurs années. »

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent des activités dans les secteurs isolables suivants :

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.





TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour en savoir plus, visitez www.tfiintl.com .