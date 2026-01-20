Refined Energy Corp. Annonce Un Placement Privé D’actions Accréditives Aux Fins De Don

NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE NOUVELLES DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 20 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Refined Energy Corp. (CSE : RUU | OTC : RRUUF | FRA : CWA0) (« Refined » ou la « société ») annonce qu’elle a l’intention de conclure un placement privé d’« actions accréditives aux fins de don » sans courtier (le « placement privé d’ACD ») d’un minimum de 1 428 572 unités de la société (les « unités ») et d’un maximum de 1 904 762 unités, au prix de 1,05 $ l’unité, pour un produit brut prévu d’au moins 1 500 000,60 $ (le « montant minimum ») et d’au plus 2 000 000,10 $.

Chaque unité est composée de une action ordinaire « accréditive » du capital de la société (une « action accréditive ») et de un bon de souscription d’actions ordinaires (un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription confère à son porteur le droit d’acheter une action ordinaire du capital de la société (une « action ordinaire ») au prix de 1,05 $ pendant une période de 24 mois; pourvu que les bons de souscription soient détenus pendant une période de 60 jours à compter de la date de clôture du placement privé d’ACD, période durant laquelle ils ne peuvent être exercés.

Les actions accréditives émises dans le cadre du placement privé d’ACD devraient être admissibles à titre d’« actions accréditives » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt »). Au moment de l’exercice des bons de souscription, les actions ordinaires sous-jacentes ne seront pas émises en tant qu’« actions accréditives » au sens de la Loi de l’impôt.

La clôture du placement privé d’ACD devrait avoir lieu le 13 février 2026 ou vers cette date. La clôture est assujettie à certaines conditions, notamment que toutes les approbations réglementaires et autres approbations nécessaires aient été reçues et que la société ait réuni le montant minimum.

La société emploiera le produit brut tiré du placement privé d’ACD pour engager des « frais d’exploration au Canada » censés être admissibles à titre de « dépenses minières de minéral critique déterminées », ces deux expressions étant définies dans la Loi de l’impôt, au projet Dufferin de la société, notamment pour financier les dépenses de la première phase du programme d’exploration de la société au projet Dufferin, lequel devrait commencer au premier trimestre de 2026.

Sous réserve du respect des exigences réglementaires qui s’appliquent et conformément au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (le « Règlement 45-106 ») et à la Décision générale coordonnée 45-935 relative à la dispense de certaines conditions de la dispense pour financement de l’émetteur coté, les unités pouvant être émises dans le cadre du placement privé d’ACD seront offertes aux fins de vente aux souscripteurs et aux acquéreurs résidant dans toutes les provinces du Canada conformément à la dispense pour financement de l’émetteur coté en vertu de l’article 5A.2 du Règlement 45-106 (la « dispense pour FEC »). Étant donné que le placement privé d’ACD doit être réalisé sous le régime de la dispense pour FEC, les titres émis aux souscripteurs ou aux acquéreurs qui résident au Canada dans le cadre du placement privé d’ACD ne seront pas assujettis aux restrictions à la revente aux termes des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables.

Un document d’offre datée du 20 janvier 2026 relatif au placement privé d’ACD peut être consulté sous le profil de la société à l’adresse www.sedarplus.ca ainsi que sur le site Web de la société à l’adresse https://refinedenergy.com (en anglais seulement). Ce document d’offre contient d’autres détails sur le placement privé d’ACD, y compris des détails supplémentaires concernant l’emploi attendu du produit tiré du placement privé d’ACD. Il est conseillé aux investisseurs éventuels de lire le document d’offre avant de prendre une décision de placement.

Les titres décrits aux présentes n’ont pas été, ni ne seront, inscrits aux termes de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ni d’aucune autre loi sur les valeurs mobilières étatique des États-Unis, et ils ne peuvent être ni offerts ni vendus aux États-Unis en l’absence de dispense d’inscription ou des dispenses disponibles d’application de ces obligations d’inscription. Le présent communiqué n’est pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres aux États-Unis, ou dans un quelconque territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait interdite.

Au sujet de Refined Energy Corp

Refined est une petite société minière qui se consacre au repérage, à l’évaluation et à l’acquisition de participations dans des terrains miniers situés en Amérique du Nord. Le projet Dufferin, dans le bassin d’Athabasca, est le projet phare de Refined et un programme de forage est prévu pour 2026. Refined a également une option lui permettant de toucher une participation pouvant aller jusqu’à 100 % dans les terrains d’uranium de Basin et de Milner situés en Saskatchewan. La société continue d’étudier d’autres terrains miniers situés en Amérique du Nord aux fins d’éventuelles acquisitions futures.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la personne suivante :

Eli Dusenbury

Chef des finances

1 604 398-3378

info@refinedenergy.com

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent de l’information prospective. Ces énoncés portent sur des événements futurs ou un rendement futur. L’utilisation de mots comme « pourrait », « a l’intention de », « s’attend à », « croire », « pourra », « prévu », « estimé » ainsi que des expressions et des énoncés semblables relatifs à des éléments qui ne sont pas des faits historiques ont pour objectif de mettre en évidence de l’information prospective et sont fondés sur les idées ou les hypothèses actuelles de la société quant au résultat et à l’occurrence de tels événements futurs.

Plus particulièrement, le présent communiqué contient de l’information prospective qui se rapporte, entre autres, au placement privé d’ACD, y compris au produit total attendu, à l’emploi du produit prévu, à la clôture (y compris à la date de clôture proposée) du placement privé d’ACD et à l’attente concernant l’admissibilité des actions accréditives à ce titre au sens de la Loi de l’impôt, et au programme d’exploration de la société prévu en 2026 au projet Dufferin, y compris le moment où celui-ci aura lieu. Plusieurs hypothèses ou facteurs sont généralement utilisés pour tirer les conclusions ou faire les prévisions énoncées dans l’information prospective, y compris l’hypothèse selon laquelle la société pourra clore le placement privé d’ACD selon l’échéancier prévu, réunir le produit brut prévu du placement privé d’ACD, employer le produit tiré du placement privé d’ACD comme prévu et réaliser son programme d’exploration prévu en 2026 au projet Dufferin selon l’échéancier actuellement prévu. Ces hypothèses et facteurs sont fondés sur l’information dont dispose actuellement la société. Bien que ces énoncés soient fondés sur des hypothèses raisonnables formulées par la direction de la société, rien ne garantit qu’une conclusion ou prévision s’avérera exacte.

L’information prospective comporte des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui sont connus ou inconnus et qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels soient considérablement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans l’information prospective. Ces facteurs comprennent : le risque que la clôture du placement privé d’ACD n’ait pas lieu au moment prévu, voire qu’elle n’ait pas lieu du tout; le risque que la société réunisse moins que le produit brut maximum du placement privé d’ACD; le risque que la société n’emploie pas le produit tiré du placement privé d’ACD comme il est actuellement prévu ainsi que les risques associés découlant d’une telle décision, y compris que la société soit tenue de verser des paiements à des investisseurs dans le cadre du placement et à d’autres personnes en raison d’une décision de la société de ne pas employer le produit brut tiré du placement pour des « frais d’exploration au Canada » qui sont admissibles à titre de « dépenses minières de minéral critique déterminées » au sens de la Loi de l’impôt; le risque que les « actions accréditives » ne soient pas admissibles à ce titre au sens de la Loi de l’impôt; les risques inhérents à l’exploration et à la mise en valeur de dépôts miniers, y compris les risques liés à des modifications apportées aux paramètres du projet au fur et à mesure que les plans continuent d’être redéfinis et le risque que les activités d’exploration et de mise en valeur coûtent plus cher que le montant prévu par la société pour ces activités; les risques liés à la fluctuation du prix des minéraux ainsi que de la demande et de l’offre mondiales pour les minéraux; les risques liés à une augmentation de la concurrence et à la situation financière mondiale actuelle; les risques liés à l’accès et à l’offre; les risques liés à la dépendance de la société envers du personnel clé; les risques opérationnels; les risques liés à la réglementation, y compris les risques liés à l’acquisition des permis et des licences nécessaires; les risques liés au financement, à la capitalisation et à la liquidité; les risques liés aux titres et à l’environnement; et les risques liés au défaut de recevoir toutes les approbations réglementaires nécessaires. L’information prospective contenue dans le présent communiqué est faite en date des présentes, et la société n’est pas tenue de mettre à jour ou de réviser une quelconque information prospective, que ce soit, entre autres, à la suite de nouveaux renseignements ou d’événements futurs, à l’exception de ce qui est prévu dans les lois sur les valeurs mobilières applicables. En raison des risques, des incertitudes et des hypothèses contenus aux présentes, les investisseurs ne devraient pas se fier indûment à l’information prospective. L’information prospective figurant aux présentes est donnée entièrement sous réserve des énoncés qui précèdent.

