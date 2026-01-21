Canada Carbon annonce la date de l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires

Toronto, Ontario, Canada, 20 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Carbon Inc. (la « Société » ou « Canada Carbon ») (TSX-V :CCB) (FF :U7N1) annonce qu'elle a l'intention de convoquer une assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires le mercredi 21 janvier 2026, après avoir omis de tenir une assemblée annuelle depuis le 31 janvier 2024, conformément à l'article 4.1 de la politique 3.2 de la Bourse de capital-risque TSX.

CANADA CARBONE INC.

« Ellerton Castor »

Chef de la direction et administrateur

Informations de contact

Demandes par courriel : info@canadacarbon.com

P : (905) 407-1212

