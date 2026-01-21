Reinventy sviluppa i materiali XHT™ e le architetture Phantom Core™

VANCOUVER, British Columbia, Jan. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Reinventy Solutions Corp. ha annunciato un passo avanti nella sua roadmap tecnologica incentrata sui materiali, mettendo in evidenza le architetture dei materiali XHT™ (eXtended High-Temperature) e i progetti degli impianti elettrici Phantom Core™ per consentire il funzionamento di piattaforme industriali e autonome di nuova generazione in condizioni termiche estreme.

In molti impianti ad alte prestazioni, i limiti di implementazione sono determinati dalla fisica dei materiali e dalla gestione del flusso termico e non dal software. L’approccio di Reinventy considera i materiali e le linee di flusso termico come variabili di progettazione di prim’ordine nell’ambito dell’architettura della piattaforma, con l’obiettivo di ottenere un comportamento prevedibile in condizioni di carico termico prolungato, cicli termici e sollecitazioni elettromeccaniche collegate.

Le architetture dei materiali XHT™ di Reinventy sono progettate per essere integrate direttamente in impianti in cui le leghe convenzionali, la ceramica o i materiali compositi sono soggetti a un rapido calo prestazionale. Il materiale XHT™ è progettato per mantenere l’integrità strutturale e la stabilità funzionale oltre i 2.800 °C, con obiettivi di sviluppo verso i 3.000 °C in condizioni controllate, a seconda della formulazione e dell’integrazione dell’impianto. Il programma pone l’accento sui seguenti elementi: stabilità termica, basso deterioramento e comportamento elettromagnetico controllato per supportare l’integrazione in motori, elettronica di potenza e gestione termica in gruppi interdipendenti.

Parallelamente, Reinventy sta sviluppando architetture di motorizzazione e azionamento Phantom Core™ per affrontare un problema critico relativo agli impianti elettrici ad alte prestazioni: il controllo della segnatura termica. I comandi elettrici convenzionali generano sorgenti termiche concentrate in grado di produrre tracce termiche distintive. L’impianto Phantom Core™ combina materiali avanzati, progettazione strutturale e linee di flusso termico integrate per consentire la soppressione della segnatura termica fino a livelli osservabili vicini allo zero a livello di sistema, a seconda della modalità di funzionamento e delle condizioni ambientali.

Anziché affidarsi a una schermatura esterna, l’impianto Phantom Core™ è progettato per ridistribuire e attenuare intrinsecamente la concentrazione di calore, supportando l’attivazione e la propulsione elettrica che richiedono una visibilità termica ridotta, un funzionamento stabile e un’affidabilità a lungo ciclo.

Queste tecnologie sono in linea con la strategia delle piattaforme di nuova generazione di Reinventy e completano la piattaforma Shield Brain (nome in codice “The Tin Man” (L’uomo di latta)) annunciata in precedenza, che fornisce il controllo cognitivo locale per gli impianti autonomi. Mentre la piattaforma Shield Brain regola la percezione e il coordinamento delle decisioni, i materiali XHT™ e l’impianto Phantom Core™ supportano il livello di esecuzione fisica in condizioni di funzionamento estreme. Per ulteriori informazioni, visitare le pagine https://reinventy-solutions.ca/next-generation-platforms/ e https://reinventy-solutions.ca/xht/ ; per una panoramica della proprietà intellettuale correlata, visitare la pagina https://reinventy-solutions.ca/patents/ .

“I materiali resistenti a temperature estreme e il comportamento termico controllato sono vincoli ingegneristici decisivi per l’autonomia nel mondo reale”, ha affermato Antonio Sedino, Ph.D., Responsabile del reparto di Tecnologia e Ricerca e Sviluppo (CTRO) di Reinventy Solutions Corp. “XHT™ e Phantom Core™ rispecchiano la nostra strategia di andare oltre l’ottimizzazione a livello di componenti verso architetture di impianto progettate per garantire la prevedibilità in condizioni termiche estreme”.

Notizie biografiche

Reinventy Solutions Corp. è guidata da una direzione tecnica d’impronta ingegneristica con oltre trent’anni di esperienza nel campo delle tecnologie industriali avanzate e dell’architettura di sistema, spaziando dai materiali avanzati, ai sistemi elettrici, alla gestione dell’energia, all'intelligenza artificiale Edge e all'integrazione a livello di sistema.