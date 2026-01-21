Azimut continue l’évaluation de la Zone Fortin (Antimoine-Or) Propriété Wabamisk, région de la Baie James, Québec

Nouveau programme de forage et tests métallurgiques en cours

Étude de marché initiée pour les produits d’antimoine de la Zone Fortin

LONGUEUIL, Québec, 21 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV : AZM) (OTCQX : AZMTF) annonce le début d’un nouveau programme de forage au diamant d’un minimum de 5 000 m sur la Zone Fortin (antimoine-or) sur sa Propriété Wabamisk (la « Propriété »), détenue à 100%, située dans la région Eeyou Istchee Baie James (« Baie James ») au Québec, Canada.

La Zone Fortin ressort comme l’un des plus importants systèmes minéralisés en antimoine au Canada. Les forages réalisés à ce jour définissent un corps minéralisé en antimoine-or de 1,8 km de long, reconnu jusqu’à une profondeur verticale de 250 m et qui demeure ouvert dans toutes les directions.

Depuis sa découverte par prospection en 2024, la Société a foré 86 trous (12 286 m) sur la Zone Fortin et les cibles environnantes. Une cible aurifère distincte, située immédiatement au sud et subparallèle à Fortin, est aussi en cours de délimitation par forage. De plus, Azimut a foré 26 trous (3 633 m) à la fin de l’an passé sur la Zone Rosa (or), pour laquelle les résultats sont attente. Rosa est située 15 km à l’ouest de Fortin.

Perspectives 2026

Un important programme d’exploration vise à accélérer le développement du projet.

Forages : La phase de forage d’au moins 5 000 m, avec deux foreuses, a pour objectif de :

Étendre le corps minéralisé en profondeur et latéralement; et

Définir plus précisément les lentilles à haute teneur avec des forages de détail et intercalaires.





L’un des principaux objectifs est de tester la Zone Fortin en profondeur pour identifier la possibilité d’un enrichissement en or lié à une zonation verticale antimoine–or, observée dans plusieurs gisements dans le monde. Une modélisation 3D préliminaire du corps minéralisé est en cours.

Tests métallurgiques et études de marché : SGS Canada a été mandatée pour réaliser des tests métallurgiques initiaux sur le matériel minéralisé de Fortin et pour évaluer la demande à l’échelle globale pour ce type de produit.

Évaluation de nouvelles cibles aurifères: Les résultats significatifs obtenus depuis 2024 soutiennent une réévaluation complète du potentiel aurifère de la Propriété. Des travaux de géophysique au sol, de prospection et de forage sont prévus sur les cibles prioritaires. Une des cibles très attrayantes identifiées est un secteur sous-exploré de 15 km de long entre les zones Fortin et Rosa (voir figure 5).

Résultats clés (voir figures 1 à 8, tableaux 1 et 2)

Ce communiqué de presse présente les faits saillants de la seconde phase de délimitation de la Zone Fortin, incluant les résultats finaux reçus (voir tableau 1). Les résultats antérieurs des forages et de l’échantillonnage en rainure ont été divulgués (voir les communiqués de presse (« CP ») du 29 octobre 2024i, 16 janvier 2025ii, 22 mai 2025iii, 9 juillet 2025iv et 23 octobre 2025 v ).

Les 35 trous (5 890 m) de cette 2e phase ont été forés avec un espacement moyen de 100 m, latéralement et jusqu’à une profondeur verticale maximale de 250 m. Vingt-neuf forages (83%) présentent des minéralisations en antimoine à des teneurs supérieures à 0,2% Sb, incluant 19 trous avec des teneurs en or supérieures à 0,5 g/t Au.

Les nouveaux résultats comprennent:

Forage WS25-74 0,24% Sb sur 23,5 m (de 87,0 m à 110,5 m), incluant 1,33% Sb sur 2,05 m (de 88,0 m à 90,05 m) Forage WS25-84 0,19% Sb sur 13,15 m (de 86,5 m à 99,65 m), incluant 0,52% Sb sur 3,15 m (de 96,5 m à 99,65 m) Forage WS25-71 1,58% Sb sur 0,45 m (de 95,45 m à 95,90 m)

Les meilleurs résultats précédemment divulgués reliés à cette phase incluent (voir CP du 23 octobre 2025):

Forage WS25-67 0,89% Sb, 0,65 g/t Au sur 41,9 m (de 171,6 m à 213,5 m), incluant 1,05% Sb, 1,88 g/t Au sur 13,5 m (de 174,0 m à 187,5 m), avec 1,84% Sb, 10,9 g/t Au sur 1,7 m (de 177,0 m à 178,7 m), et 1,27% Sb sur 16,5 m (de 197,0 m à 213,5 m), avec 2,69% Sb sur 5,0 m (de 202,0 m à 207,0 m) Forage WS25-85 0,74% Sb sur 41,0 m (de 129,0 m à 170,0 m), incluant 0,98% Sb, 0,15 g/t Au sur 17,0 m (de 148,0 m à 165,0 m), avec 1,93% Sb sur 2,0 m (de 135,0 m à 137,0 m), et 1,82% Sb, 0,13 g/t Au sur 2,0 m (de 148,0 à 150,0 m), et 1,16%Sb, 0,12 g/t Au sur 3,0 m (de 154,0 m à 157,0 m), et 1,62% Sb, 0,18 g/t Au sur 3,0 m (de 162,0 m à 165 m) Forage WS25-86 0,56% Sb sur 27,0 m (de 252,0 m à 279,0 m), incluant

1,40% Sb, 0,16 g/t Au sur 7,0 m (de 253,0 à 260,0 m), avec

3,32% Sb, 0,10 g/t Au sur 2,0 m (de 258,0 m à 260,0 m)

Forage WS25-72 1,07% Sb sur 13,6 m (de 120,5 m à 134,1 m), incluant

3,12% Sb, 0,14 g/t Au sur 2,0 m (de 126,0 m à 128,0 m) Forage WS25-55 0,28% Sb, 0,12 g/t Au sur 78,0 m (de 16,0 m à 94,0 m)

0,26% Sb, 0,12 g/t Au sur 12,0 m (de 120,0 m à 132,0 m)

Forage WS25-65 0,57% Sb sur 17,85 m (de 63,8 m à 81,65 m), incluant

1,13% Sb, 0,12 g/t Au sur 2,15 m (de 79,5 m à 81,65 m)

Forage WS25-75 0,34% Sb sur 18,05 m (de 177,1 m à 195,15 m), incluant

0,98% Sb sur 3,35 m (de 186,15 m à 189,5 m)



La cible aurifère située 110 m au sud de Fortin est délimitée sur 400 m de long au minimum, avec un pendage fort vers le sud. Les teneurs en or sont associées à de l’arsénopyrite disséminée à semi-massive encaissée dans des métasédiments cisaillés. La cible apparaît corrélée à des anomalies de polarisation provoquée et à des anomalies d’arsenic dans les sols. Les meilleurs résultats comprennent :

Forage WS25-54 6,24 g/t Au sur 2,50 m (de 72,3 m à 74,8 m), incluant 13,4 g/t Au sur 1,0 m (de 72,3 à 73,3 m) Forage WS25-67 2,10 g/t Au sur 3,45 m (de 66,8 m à 70,25 m), incluant 12,3 g/t Au sur 0,40 m (de 69,85 m à 70,25 m) Forage WS25-85 0,79 g/t Au sur 9,0 m (de 34,0 m à 43,0 m), incluant 3,63 g/t Au sur 1,0 m (de 42,0 m à 43,0 m) Forage W25-53 0,76 g/t Au sur 4,00 m (de 5,0 m à 9,0 m), incluant 1,79 g/t Au sur 1,50 m (de 7,5 m à 9,0 m) Forage W10-05 0,60 g/t Au sur 17,8 m (de 197,7 m à 215,5 m; forage historique)

Géométrie préliminaire de la Zone Fortin

Longueur: au minimum 1,8 km, déterminée par 58 forages minéralisés, dans un corridor prospectif plus étendu de 2,4 km de long (basé sur 2 trous forés dans les extensions est et ouest : WS25-22 et WS25-34, respectivement).

Épaisseur: pour des intervalles minéralisés à des teneurs minimales de 0,1% Sb, les épaisseurs varient de 5 m à 50 m le long des trous, avec une épaisseur moyenne d’environ 25 m.

Pendage: environ 70 à 75 degrés vers le sud. Du fait de contraintes topographiques, le trou WS25-55 a été foré vers le sud et a ainsi recoupé, selon un faible angle, un long intervalle minéralisé.

Extension verticale: Testée de la surface jusqu’à 250 m; zone ouverte en profondeur.

Système minéralisé et contexte géologique

Le système minéralisé à antimoine-or est associé à une zone d’altération hydrothermale albitique massive et stratiforme (« l’unité albitique », décrite précédemment comme un sill porphyrique feldspathique) au sein d’une séquence métasédimentaire détritique épaisse. Les observations de terrain documentent une très forte altération en albite, avec le remplacement progressif des roches encaissantes, probablement contrôlé par la porosité initiale et la fracturation.

L’unité albitique massive a été recoupée jusqu’à présent par 77 forages sur une distance latérale de 2,65 km. Son épaisseur varie de quelques mètres à plus de 90 m. La continuité latérale plurikilométrique de l’unité albitique suggère une extension verticale d’échelle kilométrique. Le système minéralisé est actuellement reconnu de façon quasi continue sur près de 1,8 km et reste ouvert latéralement et en profondeur.

Les sulfures à antimoine (berthiérite : FeSb 2 S 4 , gudmundite: FeSbS, et stibnite: Sb 2 S 3 ) sont associés à un réseau dense de veines de quartz et à des faciès bréchiques au sein de l’unité albitique, et généralement associé à d’autres sulfures (arsénopyrite, pyrrhotite, pyrite). La séricite est le principal minéral d’altération localement accompagné de chlorite, épidote et carbonate. Des minéralisations massives à semi-massives se trouvent sur le flanc sud du sill au contact cisaillé et localement plissé avec des métasédiments encaissants moins altérés (principalement des siltstones). Le contact nord est également minéralisé mais, apparemment, de façon plus discontinue selon les forages réalisés jusqu’à présent. Le réseau de veines de quartz est principalement subparallèle à la schistosité est-ouest. Le contraste rhéologique entre l’unité albitique cassante et les métasédiments plus ductiles, apparaît comme l’un des contrôles clés de la minéralisation à l’échelle de la Zone Fortin.

Les systèmes riches en antimoine sont inhabituels en contexte archéen au Québec. L’unité albitique minéralisée de Wabamisk se situe suivant la limite tectono-métamorphique majeure séparant la sous-province volcano-plutonique de La Grande et la sous-province métasédimentaire d’Opinaca. Cet environnement géologique est déjà reconnu comme prospectif pour l’or, tel qu’indiqué par le gisement aurifère Éléonore. À Wabamisk, la zone riche en antimoine pourrait faire transition plus en profondeur vers une zone plus riche en or.

La caractérisation minéralogique et métallurgique du matériel minéralisé, qui comprend des tests de broyage et de flottation, est en bonne progression.

À propos de l’antimoine

Le prix de l’antimoine a été très volatil au cours des deux dernières années, en raison de pénuries persistantes de l’offre, aggravées par des différends commerciaux. L’antimoine est classé comme un minéral critique par les gouvernements canadien et américain ainsi que par la Commission européenne. Trois pays représentent environ 90% de la production mondiale, estimée à 100 000 tonnes en 2024 : la Chine (60%), le Tadjikistan (17%) et la Russie (13%). L’antimoine n’est actuellement pas exploité à grande échelle ni au Canada ni aux États-Unis. En août 2024, la Chine a imposé des restrictions sur les exportations d’antimoine, entraînant d’importantes perturbations de l’approvisionnement. Bien que certaines restrictions aient depuis été levées, l’antimoine reste soumis à des contrôles à l’exportation plus larges, ce qui souligne l’importance de diversifier les chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques en dehors de la Chine. Source : USGS, Antimony Commodity Summary, janvier 2025.

À propos de la Propriété Wabamisk

Wabamisk est détenu à 100% par Azimut et comprend 673 claims couvrant 356 km². La propriété adjacente Wabamisk Est (205 claims, 108,5 km2) est principalement explorée pour son potentiel en lithium. Ensemble, les projets Wabamisk et Wabamisk Est offrent une position stratégique de 51 km de long couvrant l'une des ceintures les plus prospectives de la région de la Baie James.

Wabamisk est situé à 13 km à l'est de la propriété Clearwater (Fury Gold Mines), à 42 km au nord-est du gisement de lithium Whabouchi (Rio Tinto – Nemaska Lithium) et à 70 km au sud de la mine d'or Éléonore (Dhilmar Ltd). Des lignes électriques majeures traversent ou passent à proximité de l'extrémité est de la Propriété. La route du Nord passe à 37 km au sud du projet. La communauté la plus proche est Nemaska, une municipalité Crie située à 55 km au sud-ouest.

Contrats de forage, protocoles analytiques et gestion du projet

Nouchimi / Forages RJLL Inc. de Rouyn-Noranda, Québec, effectue les forages avec un diamètre de carotte NQ. Les échantillons de demi-carottes sciées sont envoyés aux Laboratoires ALS à Val-d’Or ou Montréal (Québec), où l’or est analysé par pyroanalyse avec absorption atomique et fini gravimétrique pour les teneurs supérieures à 3,0 g/t Au. Les échantillons sont aussi analysés pour une suite de 48 éléments par ICP. L’antimoine est aussi analysé par digestion à 4 acides avec finition par ICP-AES. Azimut applique les procédures standard AQ/CQ conformes aux normes de l'industrie pour ses programmes de forage et de prospection. Des échantillons de référence certifiés, des blancs, et des doublons d’échantillons de forages sont insérés dans tous les envois pour analyse.

Le projet est placé sous la direction d’Alain Cayer (Géo.), Directeur de Projets chez Azimut.

Personne qualifiée

Jean-Marc Lulin, géologue, président et chef de la direction d’Azimut, a préparé ce communiqué de presse et a approuvé l'information scientifique et technique divulguée, y compris les résultats antérieurs présentés par Azimut dans les figures supportant ce communiqué. Il agit en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101 sur l’information concernant les projets miniers.

À propos de SGS

SGS est le leader mondial des services d’inspection, de vérification et de certification. L’entreprise est reconnue comme la référence internationale en matière de qualité et d’intégrité. Forte de plus de 99 500 employés, SGS exploite un réseau de plus de 2 500 laboratoires et installations. Elle allie la rigueur et la précision caractéristiques des entreprises suisses pour aider les organisations à atteindre les plus hauts standards de qualité, de conformité et de durabilité.

A propos d’Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. Elle détient le plus important portfolio de projets d’exploration minière au Québec, et contrôle des positions stratégiques pour le cuivre-or, le nickel et le lithium. Azimut avance en parallèle plusieurs projets à fort potentiel :

Wabamisk (100% Azimut): Zone Fortin (antimoine-or); Zone Rosa (or) : phase initiale de forage complétée, résultats en attente.

(100% Azimut): (antimoine-or); (or) : phase initiale de forage complétée, résultats en attente. Wabamisk Est (100% Azimut) : Lithos Nord & Sud (lithium) : phase initiale de forage complétée, résultats en attente.

(100% Azimut) : (lithium) : phase initiale de forage complétée, résultats en attente. Elmer (100% Azimut): gîte d’or Patwon au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées vi ) ; étude d’orientation interne (scoping study) en cours; évaluation sur le terrain du secteur K2.

(100% Azimut): au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées ) ; étude d’orientation interne (scoping study) en cours; évaluation sur le terrain du secteur K2. Kukamas (option KGHM) : Zone Perseus (nickel-cuivre-EGP); forages complétés, résultats en attente.





La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse.

Azimut compte deux investisseurs stratégiques parmi ses actionnaires, Agnico Eagle Mines Limited et Centerra Gold Inc., qui détiennent respectivement environ 11% et 9,9% des actions émises et en circulation de la Société.

Contact et information

Jean-Marc Lulin, Président et Chef de la direction

Tel.: (450) 646-3015

Jonathan Rosset, Vice-Président Développement corporatif

Tel.: (604) 202-7531

info@azimut-exploration.com www.azimut-exploration.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes actuelles de la Société en ce qui a trait aux événements futurs reliés aux résultats des Propriétés Wabamisk. Dans la mesure où tout énoncé dans ce document renferme des informations qui ne sont pas historiques, alors ces énoncés sont essentiellement prospectifs et pourront souvent être identifiés par l’emploi de mots comme « considère », « anticipe », « prévoit », « estime », « s’attend », « projette », « planifie », « potentiel », « suggère » et « croit ». Les énoncés prospectifs sous-tendent des risques, des incertitudes, et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient causer une telle différence, notamment la volatilité et la sensibilité aux prix des métaux sur le marché, l’impact de changements au niveau des taux de change des devises étrangères et des taux d’intérêt, l’imprécision des estimations de réserves, la récupération de l’or et des autres métaux, les risques environnementaux incluant l’augmentation du fardeau règlementaire, les conditions géologiques imprévues, les conditions minières difficiles, les actions entreprises par les communautés et les organisations non gouvernementales, les changements de règlementation et de politiques gouvernementales, incluant les lois et les politiques, des flambées mondiales de maladies infectieuses, et l’incapacité d’obtenir les permis et les approbations nécessaires des autorités gouvernementales, ainsi que d’autres risques liés au développement et à l’exploitation. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés, qui s’appliquent uniquement en date du présent document. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs, ou autre, sauf si requis par les lois applicables en valeurs mobilières. Le lecteur est invité à revoir avec attention la discussion détaillée sur les risques dans notre plus récent Rapport Annuel déposé sur SEDAR+ pour une compréhension plus complète des risques et des incertitudes qui affectent les affaires de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

i Azimut Discovers High-Grade Antimony Zone on the Wabamisk Gold Property, James Bay Region, Quebec

ii Azimut’s Initial Drill Results Indicate an Extensive Antimony Zone on the Wabamisk Gold Property, Quebec, Canada

iii Azimut Drills 1.1% Sb over 51.5 metres, including 3.43% Sb and 2.37 g/t Au over 6.5 metres

iv Azimut Resumes Drilling to Expand the Antimony-Gold Zone on the Wabamisk Property, James Bay Region, Québec, Canada

v Azimut délimite une zone à antimoine-or de 1,8 km de long et 250 m de profondeur, ouverte dans toutes les directions, sur la Propriété Wabamisk, Baie James, Québec

vi “Technical Report and Initial Mineral Resource Estimate for the Patwon Deposit, Elmer Property, Québec, Canada”, préparé par: Martin Perron, P.Eng., Chafana Hamed Sako, P.Geo., Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo. et Simon Boudreau, P.Eng. d’InnovExplo Inc., daté du 4 janvier 2024. Resources indiquées : 311 200 onces dans 4,99 Mt à une teneur de 1,93 g/t Au ; Ressources présumées : 513 900 onces dans 8,22 Mt à une teneur de 1,94 g/t Au.