Communiqué de presse

Chiffres préliminaires et non audités pour l’exercice 2025, mettant en évidence les progrès significatifs dans l’exécution du plan Genesis

Objectifs de cash et de rentabilité dépassés

Objectif de chiffre d’affaires atteint

Ratio book-to-bill en ligne avec les attentes

Chiffre d’affaires de l’exercice 2025 estimé à 8 001 millions d’euros – ou 8 030 millions d’euros aux taux de change du 30 septembre, conforme à l’objectif annuel





Point d’inflexion dans la trajectoire du chiffre d’affaires atteint au T4 2025 : amélioration séquentielle de la performance organique estimée du chiffre d’affaires du Groupe, à -9,3 % par rapport à l’année précédente



Chiffre d’affaires du quatrième trimestre estimé à 2 004 millions d’euros Strategic Business Unit (“ SBU”) Atos en baisse organique de –9 % (vs -19,3 % au troisième trimestre 2025), à 1 738 millions d’euros SBU Eviden à 265 millions d’euros, en baisse organique de -11,2 %



Variation nette de la trésorerie 1 estimée limitée à environ -327 millions d’euros pour l’exercice 2025, supérieure à l’objectif annuel Réalisée sans recours à l’affacturage des créances ou à une optimisation spécifique des dettes commerciales Incluant un impact de la restructuration estimé à 431 millions d’euros Position de liquidité solide en fin d’exercice, à 1 707 millions d’euros



Ratio book-to-bill du T4 2025 à 122 %, en ligne avec l’accélération anticipée des prises de commandes en fin d’année SBU Atos à 106 %, poussée par une performance solide en Amérique du Nord et en Allemagne SBU Eviden à 229 %, incluant la signature du contrat Alice Recoque en calcul haute performance





Marge opérationnelle pour l’exercice 2025 attendue supérieure à l’objectif annuel, à plus de 340 millions d’euros (représentant plus de 4 % du chiffre d’affaires)





Ambitions à plus long terme inchangées







Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires du Groupe a atteint 2 004 millions d'euros au quatrième trimestre 2025, reflétant une baisse organique de -9,3 % par rapport au quatrième trimestre 2024, en raison des pertes et sorties volontaires de contrats en 2024, en particulier dans la Strategic Business Unit (“SBU”) Atos, et d’un environnement de marché globalement défavorable.

La SBU Atos a réalisé un chiffre d'affaires de 1 738 millions d’euros, en baisse organique de

–9 % par rapport au quatrième trimestre 2024, reflétant une amélioration par rapport au trimestre précédent de la trajectoire du chiffre d’affaires dans la plupart des régions, en particulier en Amérique du Nord et au Royaume-Uni et Irlande. Le chiffre d’affaires estimé de la SBU Eviden a diminué de -11,2 % par rapport au quatrième trimestre 2024, pour s’établir à 265 millions d’euros au quatrième trimestre 2025, en raison de l’absence de livraison de contrat pour l’entité HPC (« High Performance Computing » ou supercalculateurs) majeur au quatrième trimestre 2025.

Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires du Groupe est estimé à 8 001 millions d’euros, soit 8 030 millions d’euros au taux de change du 30 septembre 2025, conformément à l’objectif précédemment communiqué de “plus de 8 milliards d’euros2”. La SBU Atos a généré un chiffre d’affaires estimé à 6 963 millions d’euros, en baisse organique de -16,2 % par rapport à l’exercice 2024. Le chiffre d’affaires de la SBU Eviden est estimé en hausse de +6,7 % par rapport à l’exercice 2024, pour atteindre 1 039 millions d’euros en 2025.

Activité commerciale

Les prises de commandes ont atteint 2 444 millions d'euros au quatrième trimestre 2025, illustrant une dynamique positive de l’activité commerciale dans les secteurs d’activité d’Atos et des supercalculateurs. Par région, l'Amérique du Nord et l'Allemagne ont accéléré leurs performances au cours du trimestre, notamment portées par l’application de l’accord de relation client (CRA 2.0) entre Atos SE et Siemens AG sur la base des résultats réalisés au 31 décembre 2025.

Le ratio book-to-bill s'est établi à 122 % au quatrième trimestre 2025, en hausse de +4 points par rapport à la même période l’année dernière.

Le ratio book-to-bill de la SBU Atos a atteint 106 %, en baisse de -19 pts par rapport à la même période l'année dernière, qui avait bénéficié d’un rattrapage significatif des signatures de contrats à la suite de la restructuration financière réussie.

Le ratio book-to-bill de la SBU Eviden s'est établi à 229 % au quatrième trimestre 2025, en hausse de +156 points par rapport à l’année dernière, grâce à la contribution du contrat Alice Recoque en Advanced Computing.

Position de liquidité

Pour rappel, la publication de la position de liquidité trimestrielle s’inscrit dans le cadre des obligations de reporting récurrentes définies et convenues avec les créanciers financiers du Groupe.

Conformément aux attentes, la variation nette de trésorerie3 pour le trimestre est estimée à environ -327 millions d’euros, incluant un impact de la restructuration de 431 millions d’euros, sans recours à l'affacturage des créances ou à une optimisation spécifique des dettes commerciales. Ce montant est calculé avant l’impact estimé i/ des fluctuations de taux de change, évalué à -94 millions d’euros, ii/ du M&A, évalué à 8 millions d’euros, iii/ ainsi que de l’évolution des encaissements non sollicités perçus avant la date d’échéance des factures, à hauteur de -43 millions d’euros.

Au 31 décembre 2025, l’estimation de la position de liquidité d'Atos Group s’élève à 1 707 millions d’euros, comparé à 2 191 millions d’euros au 31 décembre 2024, et plus de 1 milliard d’euros au-dessus du seuil de 650 millions d’euros requis par la documentation de crédit. Cette estimation comprend :

En millions d’euros 31 décembre 2025 (estimation) 31 décembre 2024 (chiffres réels) Variation Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 267 1 739 -472 Dont paiements reçus avant la date d'échéance de la facture 276 319 -43 Facilité de crédit renouvelable (« FCR ») non tirée 440 440 - Liquidité totale4 1 707 2 191 -472

Perspectives financières

Le Groupe prévoit de dépasser son objectif de rentabilité pour l’exercice 2025 avec une marge opérationnelle supérieure à 340 millions d’euros (représentant plus de 4% de son chiffre d’affaires). Les ambitions financières à plus long terme restent inchangées.

Les objectifs financiers pour l’exercice 2026 seront communiqués le 6 mars 2026, lorsque le Groupe publiera ses états financiers audités pour l’exercice fiscal 2025. La direction organisera une conférence téléphonique et un webcast à cette occasion.

Avertissement

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que la Société ne peut ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérées comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies d’Atos, de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas des informations à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document du fait d’un certain nombre de risques et incertitudes qui figurent dans le Document d’Enregistrement Universel 2024 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 10 avril 2025 sous le numéro d’enregistrement D.25-0238 et dans le rapport financier semestriel au 30 juin 2025 publié par Atos Group le 1er août 2025. Atos ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans le présent document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.

Ce communiqué ne constitue ni ne contient une offre de vente des actions Atos ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription d’actions Atos en France, aux Etats-Unis d’Amérique ou dans aucun autre pays. Ce communiqué contient certaines informations sur des opérations spécifiques qui doivent être considérées uniquement comme des projets. En particulier, toute décision relative aux informations ou aux projets mentionnés dans ce document et à leurs modalités sera prise après la finalisation de l’analyse approfondie en cours tenant compte des aspects fiscaux, juridiques, opérationnels, financiers, RH et de tout autre aspect pertinent, et reste soumise aux conditions générales de marché et aux processus usuels, notamment l’approbation des organes de gouvernance et des actionnaires ainsi que la consultation des instances représentatives du personnel concernées, conformément aux lois et réglementations en vigueur.

À propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 63 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 8 milliards d’euros. Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contacts

Relations Investisseurs : investors@atos.net

Actionnaires individuels : +33 8 05 65 00 75

Relations Media : globalprteam@atos.net

1 Variation nette de la trésorerie avant remboursement de la dette, et calculé avant l’impact estimé i/ des fluctuations de

taux de change, ii/ du M&A, iii/ ainsi qu’avant les fluctuations des encaissements non sollicités perçus avant la date

d’échéance des factures

2 Au taux de change du 30 septembre 2025

3 Variation nette de la trésorerie avant remboursement de la dette, et calculé avant l’impact estimé i/ des fluctuations de

taux de change, ii/ du M&A, iii/ ainsi qu’avant les fluctuations des encaissements non sollicités perçus avant la date

d’échéance des factures.

4 La liquidité est définie comme la somme (i) de la position consolidée de trésorerie et équivalents de trésorerie du Groupe et (ii) des montants disponibles au titre des lignes de crédit garanties non tirées (y compris les découverts autorisés garantis). La trésorerie et les équivalents de trésorerie consolidés incluent la trésorerie bloquée et la trésorerie non centralisée, et excluent la trésorerie détenue sur des comptes séquestres servant de garanties en numéraire.

Pièce jointe