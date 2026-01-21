Investeringsforeningen Nykredit Invest – Udlodninger for 2025

På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2025 har Investeringsforeningen Nykredit Invest opgjort følgende udlodninger for foreningens afdelinger:

Afdeling ISIN Udbytte pr. andel Valuta



Danske aktier







DK0010297118







3,00







kr. Korte obligationer



DK0060009249



2,70



kr. Lange Obligationer KL A



DK0060009405 0,00



kr. Bæredygtige Aktier



DK0060361046 29,60



kr. Globale Fokusaktier



DK0060360824 11,80



kr. Ansvarlige Kreditobligationer



DK0060356392 0,40



kr. Kreditobligationer



DK0060356202 1,00



kr.

Det kan oplyses, at sidste dag for handel med beviser inkl. ret til udbytte er den 27. januar 2026, og første dag for handel ekskl. ret til udbytte er den 28. januar 2026.

Det bemærkes, at udlodningerne skal endeligt godkendes på foreningens ordinære generalforsamling den 21. april 2026 i forbindelse med godkendelse af årsrapport for foreningen.

Udlodninger forventes udbetalt til investorerne den 30. januar 2026.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted,

tlf. 44 55 91 60.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Tage Fabrin-Brasted

Direktør