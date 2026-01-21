Investeringsforeningen Multi Manager Invest – Udlodninger for 2025

På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2025 har Investeringsforeningen Multi Manager Invest opgjort følgende udlodninger for foreningens afdelinger:

Afdeling ISIN Udbytte pr. andel Valuta Nye Aktiemarkeder



DK0060316685



22,30



kr. Globale Aktier



DK0060447274



28,80



kr.

Det kan oplyses, at sidste dag for handel med beviser inkl. ret til udbytte er den 27. januar 2026, og første dag for handel ekskl. ret til udbytte er den 28. januar 2026.

Det bemærkes, at udlodningerne skal endeligt godkendes på foreningens ordinære generalforsamling den 29. april 2026 i forbindelse med godkendelse af årsrapport for foreningen.

Udlodninger forventes udbetalt til investorerne den 30. januar 2026.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted,

tlf. 44 55 91 60.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Tage Fabrin-Brasted

Direktør