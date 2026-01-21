Top 100 Mondial des innovateurs 2026 de Clarivate

STMicroelectronics reconnu parmi les 100 entreprises les plus innovantes au monde en 2026

Le Palmarès de Clarivate classe les organisations qui ouvrent la voie en matière d’innovation dans le monde.

ST obtient cette distinction pour la huitième fois au total, dont cinq années consécutives depuis 2022.

Genève (Suisse), le 21 janvier 2026 — STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, a été nommé parmi les « Top 100 Global Innovators 2026 ». Dans sa 15ème édition, le palmarès annuel de Clarivate, un fournisseur mondial de premier plan d'intelligence transformative, identifie et classe les organisations qui créent en continu des inventions à fort impact, façonnant le futur de l’innovation dans tous les secteurs. Le palmarès des « Top 100 Global Innovators » réunit des acteurs capables de naviguer avec clarté dans des environnements complexes et qui donnent le rythme en matière de qualité des inventions, d’originalité et de portée mondiale.

« Nous sommes honorés d’être reconnus parmi les Top 100 Innovators de Clarivate pour 2026, ce qui marque notre cinquième année consécutive et notre huitième distinction au total. Cette reconnaissance souligne l’engagement constant de STMicroelectronics en faveur d’une innovation soutenue et à grande échelle dans les produits et technologies, portée par la créativité et la mobilisation de nos équipes à travers le monde », a déclaré Alessandro Cremonesi, vice-président exécutif, Chief Innovation Officer et Directeur général Recherche et Applications Système. « Alors que le rythme du changement technologique s’accélère, nous travaillons en collaboration ouverte avec nos clients et partenaires pour développer des technologies et solutions électroniques de rupture dans les domaines des capteurs, de la gestion de l’énergie et de la puissance, de la connectivité, des communications de données, du calcul et de l’IA embarquée, les aidant à transformer des idées ambitieuses en solutions qui définissent le marché. »

ST investit significativement en Recherche & Développement, et environ 20 % de ses effectifs travaillent sur la conception et le développement de produits et technologies, en collaboration étroite avec des laboratoires de recherche de haut niveau et des entreprises partenaires dans le monde entier. Le Bureau de l’innovation de ST a pour mission de connecter les tendances de marché émergentes avec l’expertise technologique dont la Société dispose en interne afin d’identifier des opportunités, de conserver une longueur d’avance sur la concurrence, et d’être leader dans des domaines technologiques nouveaux ou existants. ST est reconnu comme un innovateur de premier plan dans plusieurs domaines de la technologie microélectronique, à savoir les technologies de puissance intelligente, les semiconducteurs à large bande (WBG — Wide Band Gap), les solutions d’IA embarquée, les capteurs et les actionneurs MEMS, la détection optique, les technologies numériques et à signaux mixtes, et la photonique sur silicium.

Maroun S. Mourad, Président, Propriété intellectuelle, Clarivate, a déclaré : « Être reconnu parmi les Top 100 Global Innovators est une réussite remarquable compte tenu du rythme des changements. Les lauréats récurrents comme les nouveaux entrants investissent dans l’innovation en IA, qui redéfinit les frontières entre la recherche, l’ingénierie et l’exécution commerciale. Les leaders que nous célébrons aujourd’hui ne font pas que répondre à cette transformation, ils la conçoivent. »

L’analyse des « Top 100 Global Innovators » s’appuie sur le Clarivate Center for IP and Innovation Research. Leurs analyses reposent sur une recherche rigoureuse capitalisant sur l’indice propriétaire Derwent Strength Index, un indice dérivé du Derwent World Patents Index (DWPI) et de ses données d’invention à l’échelle mondiale, afin de mesurer l’influence des idées, leur succès et leur rareté, ainsi que le niveau d’investissement consacré aux inventions.

Méthodologie

Le classement « Top 100 Global Innovators » utilise une analyse comparative complète des données d’inventions à l’échelle mondiale pour évaluer la solidité de chaque idée brevetée, en utilisant des mesures directement liées à sa puissance d’innovation. Pour passer de la force individuelle des inventions à l’identification des organisations qui les créent de façon plus constante et fréquente, Clarivate définit deux critères de seuil que les candidats potentiels doivent respecter, puis ajoute une mesure de leur production d’innovations brevetées à l’international au cours des cinq dernières années.

Méthodologie du Top 100 Global Innovators 2026

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 50 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaine d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant intégré de composants, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, ainsi que le déploiement à grande échelle d’objets autonomes connectés au cloud. Nous sommes en bonne voie pour être neutres en carbone pour toutes les émissions directes et indirectes (scopes 1 et 2), le transport des produits, les voyages d’affaires et les émissions liées aux déplacements des employés (notre objectif pour le scope 3), et pour atteindre notre objectif de 100 % d’approvisionnement en électricité renouvelable d’ici la fin 2027. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

