Offentliggørelse af forventninger for 2026. Stærkt resultat for 2025 skaber grundlag for udlodning på 2,4 mia. kr.

Resultat for 2025 overgår de finansielle målsætninger

Forsikringsindtægterne for 2025 blev 11,8 mia. kr. Forsikringsresultatet blev 1,91 mia. kr. og overgik dermed den finansielle målsætning sat i starten af den forgangne strategiperiode om et forsikringsresultat på 1,85 mia. kr. for 2025. Combined Ratio endte på 83,7. Årets investeringsresultat blev 0,34 mia. kr., som anses for meget tilfredsstillende. Andre indtægter og omkostninger var som forventet.

Delårsrapporten for 4. kvartal 2025 offentliggøres den 29. januar 2026.

Udlodning på 2,4 mia. kr. ventes igangsat i 2026

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales et ordinært udbytte på 0,66 kr. per aktie for regnskabsåret 2025 svarende til 0,9 mia. kr. Koncernen planlægger at iværksætte et nyt aktietilbagekøbsprogram på i alt 1,5 mia. kr., hvoraf 1,0 mia. kr. er ekstraordinært. Af disse er 0,6 mia. kr. en følge af udvidelsen af den partielle interne model og den heraf følgende reduktion af kapitalbehovet, mens 0,4 mia. kr. kan henføres til en gunstig udvikling i kapitaldækningen blandt andet som følge af forbedrede vilkår i reassurancedækningen. Aktietilbagekøbsprogrammet forventes at blive igangsat i løbet af 1. halvår 2026. Samlet svarer den ordinære udlodning af resultatet for 2025 til en pay-out ratio på 98 % for 2025. Koncernen har ultimo 2025 en solvensdækning på 193 % efter fraregning af den samlede udlodning, der ventes igangsat i 2026.

Ny strategi baner vejen for underliggende forbedringer i 2026

Koncernen forventer i 2026 at fortsætte den positive udvikling og realisere et forsikringsresultat eksklusive afløbsgevinster eller -tab på 1,65–1,85 mia. kr. Udviklingen indeholder yderligere forbedringer af den underliggende lønsomhed i både Privat og Erhverv.

Omkostningsprocenten forventes at blive i niveauet 17 % og Combined Ratio, eksklusive afløbsresultat, i niveauet 84,5-86,5. Investeringsresultatet forventes i niveauet 0,2 mia. kr. baseret på de aktuelle estimerede horisontafkast for den frie portefølje.

Koncernresultat, eksklusive Andre indtægter og omkostninger, forventes dermed at blive 1,85–2,05 mia. kr. før skat.

Andre indtægter og omkostninger, inklusive afskrivninger på immaterielle aktiver, forventes at udgøre i niveauet 0,5 mia. kr. Fra og med 1. kvartal 2026 ændres præsentationen af resultatopgørelsen, så andre indtægter og omkostninger samt særlige omkostninger vises under én linje 'Andre indtægter og omkostninger'.

CEO Rasmus Werner Nielsen udtaler:

”Resultatet for 2025 sætter et meget tilfredsstillende punktum for sammenlægningen af Alm. Brand og Codan og en strategiperiode, hvor vi har overgået alle vores finansielle målsætninger. Og det i en tid præget af usikkerhed på mange fronter.

Vi har dermed et robust afsæt for vores nye strategi, der handler om at udfolde vores store potentiale som en 100 pct. danskfokuseret koncern og først og fremmest gøre det endnu enklere at være kunde hos os.

Med vores forventninger til 2026 tager vi de første skridt mod at indfri vores nye ambitiøse målsætninger frem mod 2028 til fordel for både kunder og aktionærer.”

