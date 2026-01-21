Sergio Marullo di Condojanni nominato CEO di Angelini Pharma

ROMA, Jan. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Angelini Pharma, parte di Angelini Industries – Gruppo multinazionale italiano attivo nei settori della salute, della tecnologia industriale e del largo consumo – ha annunciato la nomina di Sergio Marullo di Condojanni a Chief Executive Officer. Marullo di Condojanni ricopre la carica di CEO di Angelini Industries dal 2020 e continuerà a svolgere tale ruolo, assumendo contestualmente la guida della divisione farmaceutica per promuovere l’attuazione di una strategia coerente e integrata, valorizzando la sua ampia esperienza in materia di gestione, governance e finanza. Jacopo Andreose, che ha guidato Angelini Pharma fino alla fine del 2025, entrerà a far parte del Consiglio di amministrazione di Angelini Holding e diventerà senior advisor del Consiglio di amministrazione di Angelini Pharma.

“La nomina di Sergio a CEO semplificherà il processo decisionale della nostra divisione farmaceutica, il cuore del nostro Gruppo. Questa scelta strategica ci consentirà di essere più vicini alle esigenze del mercato e, soprattutto, ai pazienti, garantendo maggiore efficienza, agilità, rapidità decisionale e flessibilità” ha dichiarato Thea Paola Angelini, Presidente di Angelini Holding.

Il duplice incarico di Marullo di Condojanni gli consentirà di guidare direttamente l’attuazione della strategia all’interno della divisione healthcare, con l’obiettivo di massimizzare il valore di Angelini Pharma in un settore ad alto tasso di crescita, favorendo al contempo un più efficace allineamento strategico e una maggiore tempestività decisionale. L’attenzione sarà rivolta al rafforzamento della leadership del gruppo nella Brain Health, in particolare nell’ambito delle malattie neurologiche rare, proseguendo parallelamente nello sviluppo del business Consumer Healthcare. Tra le altre priorità, l’espansione della presenza globale di Angelini Pharma, anche attraverso nuove acquisizioni volte a rafforzare la pipeline di farmaci innovativi e di candidati promettenti. Resta centrale l’impegno a sostenere gli investimenti in ricerca, sviluppo e attività produttive in Italia, affiancato da una strategia di apertura ai mercati internazionali per cogliere ulteriori opportunità di crescita.

“Sono entusiasta e profondamente onorato di assumere questo importante incarico alla guida di Angelini Pharma in una fase cruciale di trasformazione, - ha dichiarato Sergio Marullo di Condojanni. “Le nostre priorità strategiche sono chiare: rafforzare la competitività di lungo periodo e cogliere opportunità di M&A trasformative che ci consentano di crescere su scala globale. Parallelamente, continueremo a dare piena attuazione a una strategia ambiziosa, orientata al raggiungimento della leadership di mercato e allo sviluppo di soluzioni innovative e dirompenti nella brain health a beneficio dei pazienti di tutto il mondo.”

La nuova visione strategica sarà sostenuta da un rinnovato assetto organizzativo, basato su franchise dedicate, con l’obiettivo di massimizzare la creazione di valore e supportare l’espansione internazionale nelle aree a più elevato potenziale di crescita.

Salute del cervello

La salute del cervello, intesa come area terapeutica, comprende sia le condizioni neurologiche che quelle relative alla salute mentale. La salute del cervello è definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come uno stato di funzionamento ottimale del cervello nei domini cognitivi, motori, socio-emotivi, comportamentali e sensoriali, consentendo a una persona di realizzare il proprio pieno potenziale nel corso della vita, indipendentemente dalla presenza o assenza di disturbi. La salute del cervello rappresenta una priorità globale per la salute. Si stima che circa 179 milioni di europei vivano con condizioni legate alla salute del cervello e che oltre il 18% di tutte le perdite di salute a livello mondiale sia associato a problemi del cervello. Inoltre, le condizioni legate alla salute del cervello comportano un considerevole impatto individuale, economico e sociale, tra cui perdita di indipendenza, ridotta produttività, relazioni compromesse, aumento del rischio di suicidio e costi sanitari elevati. È urgente aumentare la consapevolezza, ridurre lo stigma, i pregiudizi e le discriminazioni, per garantire che la salute del cervello sia valorizzata, promossa e protetta per tutti.

Epilessia

L'epilessia è una delle malattie neurologiche più diffuse al mondo, che colpisce circa 50 milioni di persone di tutte le età. In Europa, si stima che circa sei milioni di persone convivano con questa malattia. L'epilessia può avere molteplici cause potenziali, tra cui la genetica e altri fattori, anche se circa la metà dei casi in tutto il mondo non ha una causa nota. Le complicazioni associate all'epilessia sono gravi, con un rischio di mortalità prematura fino a due volte superiore rispetto alla popolazione generale. Le crisi ricorrenti associate a questa patologia hanno anche effetti di ampia portata sulla salute fisica e mentale in generale di una persona, sulle opportunità di istruzione e di lavoro e su altri fattori di qualità della vita come le relazioni sociali. Sono disponibili trattamenti che aiutano a ridurre le crisi e a migliorare la qualità della vita; tuttavia, circa il 40% delle persone affette da epilessia non è ancora controllato nonostante il trattamento con due ASM.

Angelini Pharma

Angelini Pharma è un'azienda farmaceutica internazionale parte del gruppo Angelini Industries. L’azienda ricerca sviluppa e commercializza soluzioni per la salute con particolare attenzione alle aree della salute del cervello, compresa la salute mentale e l'epilessia, e del mercato Consumer. Fondata in Italia all'inizio del XX secolo, Angelini Pharma opera direttamente in 20 Paesi, impiegando più di 3.000 persone. I suoi prodotti sono commercializzati in oltre 70 Paesi attraverso alleanze strategiche con i principali gruppi farmaceutici internazionali. Per maggiori informazioni su Angelini Pharma visitare il sito https://www.angelinipharma.com.

Angelini Industries

Angelini Industries è un gruppo industriale multinazionale fondato ad Ancona nel 1919 da Francesco Angelini. Oggi rappresenta una realtà industriale solida e articolata che impiega circa 5.600 dipendenti e opera in 21 Paesi del mondo con ricavi per 1,6 miliardi di euro. Angelini Industries opera nei settori Salute, Tecnologia industriale e Largo Consumo. Guidato dalla famiglia Angelini da oltre 100 anni, il gruppo industriale si caratterizza per una strategia di investimenti focalizzata sulla crescita, un modello di governance che unisce la visione a lungo termine delle aziende familiari con le pratiche delle società quotate, una conoscenza approfondita dei mercati e dei settori di business, e un impegno a promuovere una crescita sostenibile per persone, comunità, ecosistemi e pianeta.

