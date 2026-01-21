MAISON POMMERY & ASSOCIES : nombre total de droits de vote et d'actions au 31.12.2025

Le 14 Janvier 2026                                   

Publication mensuelle
du nombre d’actions composant le capital et du nombre total de droits de vote
(articles L.233-8 du Code commerce et 223-16 du Règlement général de l’AMF)

Date d’arrêt des informationsNombre total d’actions composant le capital 

Nombre total des droits de vote

 
31 décembre 20258.937.085 

Total brut des droits de vote :
15.435.107
Total net* des droits de vote :
15.384.996

 

* Total net =        nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote

