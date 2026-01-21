MAISON POMMERY & ASSOCIES : nombre total de droits de vote et d'actions au 31.12.2025

Le 14 Janvier 2026

Publication mensuelle

du nombre d’actions composant le capital et du nombre total de droits de vote

(articles L.233-8 du Code commerce et 223-16 du Règlement général de l’AMF)

Date d’arrêt des informations Nombre total d’actions composant le capital



Nombre total des droits de vote



31 décembre 2025 8.937.085



Total brut des droits de vote :

15.435.107

Total net* des droits de vote :

15.384.996





* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote

Pièce jointe