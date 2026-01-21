|Til
Nasdaq Copenhagen A/S
Direktionen
Bernstorffsgade 40
1577 København V
www.rd.dk
Telefon 7012 5300
21. januar 2026
Selskabsmeddelelse nummer 6/2026
Debitormassens sammensætning for konverterbare obligationsserier, Realkredit Danmark A/S
I medfør af lov om kapitalmarkeder §24 oplyses hermed om debitormassens sammensætning vedrørende Realkredit Danmark A/S pr. fredag den 16. januar 2026. Oplysningerne fremgår af vedhæftede datafil.
Oplysningerne vil desuden kunne ses på Realkredit Danmarks hjemmeside på www.rd.dk.
For yderligere oplysninger om dataformat og -indhold henvises til Nasdaq Copenhagen A/S’s hjemmeside.
Med venlig hilsen
Direktionen
Eventuel henvendelse kan rettes til chefanalytiker Hella Gebhardt Rønnebæk, 45 13 20 68.
