Selskabsmeddelelse

for ROCKWOOL A/S

Meddelelse nr. 05 – 2026

til Nasdaq Copenhagen

21. januar 2026

ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro.

Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.

I perioden 14. – 20. januar 2026 er foretaget følgende køb:

Dato Antal B-aktier Gennemsnitlig købspris



B-aktier (DKK) Samlet beløb



B-aktier (DKK) [I alt, seneste meddelelse] 4.254.500 1.099.765.036 14. januar 2026 25.000 206,84 5.171.000 15. januar 2026 23.000 208,13 4.786.990 16. januar 2026 5.000 209,48 1.047.400 19. januar 2026 7.000 204,09 1.428.630 20. januar 2026 5.000 204,36 1.021.800 Akkumuleret under programmet (B-aktier) 4.319.500 1.113.220.856

ROCKWOOL A/S ejer herefter 4.766.356 B-aktier svarende til 2,25 % af selskabets samlede aktiekapital.

Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 14. – 20. januar 2026 vedlægges denne meddelelse.

Yderligere information:

Kim Junge Andersen

Senior Vice President, CFO

ROCKWOOL A/S

+45 46 55 80 15

