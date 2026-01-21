Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 05 – 2026
til Nasdaq Copenhagen
21. januar 2026
ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro.
Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.
I perioden 14. – 20. januar 2026 er foretaget følgende køb:
|Dato
|Antal B-aktier
|Gennemsnitlig købspris
B-aktier (DKK)
|Samlet beløb
B-aktier (DKK)
|[I alt, seneste meddelelse]
|4.254.500
|1.099.765.036
|14. januar 2026
|25.000
|206,84
|5.171.000
|15. januar 2026
|23.000
|208,13
|4.786.990
|16. januar 2026
|5.000
|209,48
|1.047.400
|19. januar 2026
|7.000
|204,09
|1.428.630
|20. januar 2026
|5.000
|204,36
|1.021.800
|Akkumuleret under programmet (B-aktier)
|4.319.500
|1.113.220.856
ROCKWOOL A/S ejer herefter 4.766.356 B-aktier svarende til 2,25 % af selskabets samlede aktiekapital.
Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 14. – 20. januar 2026 vedlægges denne meddelelse.
Yderligere information:
Kim Junge Andersen
Senior Vice President, CFO
ROCKWOOL A/S
+45 46 55 80 15
Vedhæftede filer