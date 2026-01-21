Clermont-Ferrand, le 21 janvier 2026

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Michelin nomme Bénédicte de Bonnechose Directrice Financière du Groupe à compter du 1er juin 2026

Madame Bénédicte de Bonnechose sera nommée Directrice Financière du Groupe Michelin à compter du 1er juin 2026. Elle succédera à Monsieur Yves Chapot dans cette fonction.

Membre du Comité Exécutif de Michelin depuis le 1er janvier 2021, Bénédicte de Bonnechose supervise aujourd’hui les lignes Business Transport Longue Distance et Transport Urbain, ainsi que la région Europe. Elle a rejoint le Groupe Michelin en avril 2019 en tant que Directrice Financière Déléguée du Groupe.

Auparavant, après quatre ans passés au cabinet d’audit Deloitte dans les secteurs de l’Industrie et de la Distribution, Bénédicte de Bonnechose a développé un parcours de plus de 25 années au sein du Groupe Lafarge dans des fonctions financières, avant d’évoluer, à partir de 2007, vers des responsabilités de direction business et opérationnelles dans les activités Ciment, Granulats et Bétons. Entre 2015 et 2018, Bénédicte de Bonnechose est Présidente de LafargeHolcim France et Belgique.

