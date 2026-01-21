(Selskabsmeddelelse 02/2026)
Vi har opdateret beregningen af de forventede udbytter for 2025. De forventede udbytter i Investeringsforeningen Sydinvest er foreløbige og kan ændre sig indtil den endelige årsrapport foreligger. Udbytterne skal godkendes på foreningens generalforsamling den 24. marts 2026, før de er endelige.
Udbyttet for Sydinvest Indeks Globale Aktier Lav Risiko KL er udbetalt.
Udbytterne i de øvrige afdelinger / andelsklasser forventes udbetalt i begyndelsen af februar 2026. Umiddelbart før udbytterne går fra i kursen, sender vi en meddelelse, som indeholder yderligere information om udbyttets størrelse og udbetalingstidspunkt.
Afdelinger og andelsklasser, som ikke fremgår af tabellen, forventes ikke at betale udbytte for 2025.
|ISIN
|Afdelingsnavn
|Forventet udbytte i DKK pr. andel
|DK0015916225
|Sydinvest Korte Obligationer A DKK
|3,30
|DK0060585073
|Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK
|2,70
|DK0016271042
|Sydinvest Fonde KL
|2,00
|DK0061806981
|Sydinvest Formue Obligationer A DKK
|1,90
|DK0016231921
|Sydinvest HøjrenteLande A DKK
|2,20
|DK0060409266
|Sydinvest Virksomhedsobligationer IG A DKK
|2,70
|DK0061541232
|Sydinvest Indeks Danmark A DKK
|3,20
|DK0010270776
|Sydinvest USA Value A DKK
|3,60
|DK0010101740
|Sydinvest Global Value A DKK
|8,20
|DK0015323406
|Sydinvest Europa Value A DKK
|10,30
|DK0060033116
|Sydinvest Indeks Tyskland KL
|5,50
|DK0061111572
|Sydinvest Indeks Morningstar Leaders KL
|25,40
|DK0010169549
|Sydinvest Fjernøsten A DKK
|1,70
|DK0060499663
|Sydinvest Globale EM-Aktier A DKK
|4,20
|DK0061533643
|Sydinvest Kvalitetsaktier A DKK
|5,10
|DK0062382628
|Sydinvest Megatrends A DKK
|11,40
|DK0061281490
|Sydinvest Indeks Globale Aktier Lav Risiko KL
|2,00
Venlig hilsen
Syd Fund Management A/S
Steffen Ussing
Direktør
Tlf. 74 37 33 01