Forventede udbytter for 2025

(Selskabsmeddelelse 02/2026)

Vi har opdateret beregningen af de forventede udbytter for 2025. De forventede udbytter i Investeringsforeningen Sydinvest er foreløbige og kan ændre sig indtil den endelige årsrapport foreligger. Udbytterne skal godkendes på foreningens generalforsamling den 24. marts 2026, før de er endelige.

Udbyttet for Sydinvest Indeks Globale Aktier Lav Risiko KL er udbetalt.

Udbytterne i de øvrige afdelinger / andelsklasser forventes udbetalt i begyndelsen af februar 2026. Umiddelbart før udbytterne går fra i kursen, sender vi en meddelelse, som indeholder yderligere information om udbyttets størrelse og udbetalingstidspunkt.

Afdelinger og andelsklasser, som ikke fremgår af tabellen, forventes ikke at betale udbytte for 2025.

ISINAfdelingsnavnForventet udbytte i DKK pr. andel
DK0015916225Sydinvest Korte Obligationer A DKK3,30
DK0060585073Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK2,70
DK0016271042Sydinvest Fonde KL2,00
DK0061806981Sydinvest Formue Obligationer A DKK1,90
DK0016231921Sydinvest HøjrenteLande A DKK2,20
DK0060409266Sydinvest Virksomhedsobligationer IG A DKK2,70
DK0061541232Sydinvest Indeks Danmark A DKK3,20
DK0010270776Sydinvest USA Value A DKK3,60
DK0010101740Sydinvest Global Value A DKK8,20
DK0015323406Sydinvest Europa Value A DKK10,30
DK0060033116Sydinvest Indeks Tyskland KL5,50
DK0061111572Sydinvest Indeks Morningstar Leaders KL25,40
DK0010169549Sydinvest Fjernøsten A DKK1,70
DK0060499663Sydinvest Globale EM-Aktier A DKK4,20
DK0061533643Sydinvest Kvalitetsaktier A DKK5,10
DK0062382628Sydinvest Megatrends A DKK11,40
DK0061281490Sydinvest Indeks Globale Aktier Lav Risiko KL2,00

Venlig hilsen

Syd Fund Management A/S

Steffen Ussing

Direktør

Tlf. 74 37 33 01


