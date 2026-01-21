Værdipapirfonden Sydinvest, forventede udbytter for 2025

(selskabsmeddelelse 02/2026)

Vi har beregnet de forventede udbytter for 2025. De forventede udbytter i Værdipapirfonden Sydinvest er foreløbige og kan ændre sig indtil den endelige årsrapport foreligger. Udbytterne skal godkendes af fondens bestyrelse den 24. marts 2026, før de er endelige. De forventede udbytter er angivet i kr. pr. andel:

ISIN Afdelingsnavn Forventet udbytte pr. andel DK0060749281 Sydinvest Formue Konservativ Udb A 3,40 DK0060749364 Sydinvest Formue Balanceret Udb A 3,90 DK0060749448 Sydinvest Formue Vækstorienteret Udb A 5,30 DK0060749521 Sydinvest Formue Offensiv Udb A 4,30 DK0061669702 Sydinvest Forvaltning Konservativ Udb A 2,90 DK0061669892 Sydinvest Forvaltning Vækstorienteret Udb A 5,20

Udbytterne forventes udbetalt i begyndelsen af februar 2026. Umiddelbart før udbyttet går fra i kursen, sender vi en meddelelse, som indeholder yderligere information om udbyttets størrelse, udbetalingstidspunkt og tidspunktet, hvor udbyttet fragår i kursen på beviserne.

