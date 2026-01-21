Værdipapirfonden Sydinvest, forventede udbytter for 2025

 | Source: Værdipapirfonden Sydinvest Værdipapirfonden Sydinvest

(selskabsmeddelelse 02/2026)

Vi har beregnet de forventede udbytter for 2025. De forventede udbytter i Værdipapirfonden Sydinvest er foreløbige og kan ændre sig indtil den endelige årsrapport foreligger. Udbytterne skal godkendes af fondens bestyrelse den 24. marts 2026, før de er endelige. De forventede udbytter er angivet i kr. pr. andel:

ISINAfdelingsnavnForventet udbytte pr. andel
DK0060749281Sydinvest Formue Konservativ Udb A3,40
DK0060749364Sydinvest Formue Balanceret Udb A3,90
DK0060749448Sydinvest Formue Vækstorienteret Udb A5,30
DK0060749521Sydinvest Formue Offensiv Udb A4,30
DK0061669702Sydinvest Forvaltning Konservativ Udb A2,90
DK0061669892Sydinvest Forvaltning Vækstorienteret Udb A5,20

Udbytterne forventes udbetalt i begyndelsen af februar 2026. Umiddelbart før udbyttet går fra i kursen, sender vi en meddelelse, som indeholder yderligere information om udbyttets størrelse, udbetalingstidspunkt og tidspunktet, hvor udbyttet fragår i kursen på beviserne.

Venlig hilsen

Syd Fund Management A/S

Steffen Ussing
Direktør
Tlf. 74 37 33 01


Recommended Reading