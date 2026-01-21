Værdipapirfonden Sydinvest, forventede udbytter for 2025

(selskabsmeddelelse 02/2026)
Vi har beregnet de forventede udbytter for 2025. De forventede udbytter i Værdipapirfonden Sydinvest er foreløbige og kan ændre sig indtil den endelige årsrapport foreligger. Udbytterne skal godkendes af fondens bestyrelse den 24. marts 2026, før de er endelige. De forventede udbytter er angivet i kr. pr. andel:
|ISIN
|Afdelingsnavn
|Forventet udbytte pr. andel
|DK0060749281
|Sydinvest Formue Konservativ Udb A
|3,40
|DK0060749364
|Sydinvest Formue Balanceret Udb A
|3,90
|DK0060749448
|Sydinvest Formue Vækstorienteret Udb A
|5,30
|DK0060749521
|Sydinvest Formue Offensiv Udb A
|4,30
|DK0061669702
|Sydinvest Forvaltning Konservativ Udb A
|2,90
|DK0061669892
|Sydinvest Forvaltning Vækstorienteret Udb A
|5,20
Udbytterne forventes udbetalt i begyndelsen af februar 2026. Umiddelbart før udbyttet går fra i kursen, sender vi en meddelelse, som indeholder yderligere information om udbyttets størrelse, udbetalingstidspunkt og tidspunktet, hvor udbyttet fragår i kursen på beviserne.
Venlig hilsen
Syd Fund Management A/S
Steffen Ussing
Direktør
Tlf. 74 37 33 01