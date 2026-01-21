Falco prépare le terrain pour une année 2026 décisive, alors que le projet Horne 5 progresse vers un décret gouvernemental

MONTRÉAL, 21 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco Ltée (TSX.V : FPC) (« Falco » ou la « Société ») est heureuse de présenter à ses actionnaires ses perspectives pour 2026, alors que la Société fait progresser son projet phare Horne 5 situé à Rouyn-Noranda, au Québec (le « projet Horne 5 » ou le « projet ») à travers les dernières étapes de l’analyse de l’acceptabilité environnementale du projet et en vue de la réception du décret ministériel.

« Le projet Horne 5 est l’un des projets polymétalliques non développés les plus avancés au Canada, et notre priorité en 2026 est sa mise en œuvre », a déclaré Luc Lessard, président et chef de la direction de Falco. « Alors que l’analyse environnementale progresse et qu’une mise à jour de l’étude de faisabilité est en cours, nous travaillons à préparer le projet pour sa prochaine étape tout en veillant à ce que le marché comprenne pleinement son envergure, sa qualité et sa valeur. »

Le projet Horne 5 est un important gisement polymétallique souterrain aurifère situé dans le camp minier historique de Noranda, au Québec. Le projet bénéficie d’un soutien fort de la communauté et d’un processus d’obtention des permis bien avancés, d’infrastructures régionales existantes et d’un plan de développement qui prévoit une exploitation à long terme et à faible coût, appuyée par des apports significatifs de minéraux critiques (cuivre et zinc). L’étude d’impact environnemental a été jugée admissible, les audiences publiques ont été tenues et le projet poursuit son développement en vue de l’obtention du décret.

Dans le cadre de son plan 2026, Falco met à jour son étude de faisabilité de 2021 afin de tenir compte des cours actuels des métaux, d'hypothèses optimisées des couts et d'une planification de développement affinée. Cette étude actualisée devrait faciliter les échanges stratégiques et les discussions sur le financement futur, à mesure que le projet se rapproche de la phase d’exécution.

« Nos fondamentaux sont solides, et l’objectif de 2026 est d’harmoniser l’exécution avec une communication claire et cohérente », a poursuivi M. Lessard. « Nous sommes convaincus que cette approche permettra de combler l’écart de valorisation et de positionner Falco comme un chef de file canadien du développement de projets polymétalliques prêts à la construction. »

Les priorités pour 2026 sont les suivantes :

Faire progresser le projet Horne 5 en vue de l’obtention du décret ministériel

Finaliser la mise à jour de l’étude de faisabilité

Poursuivre avec rigueur les travaux techniques et d’obtention des permis

Accroître la mobilisation des investisseurs institutionnels et des analystes

Faire progresser les initiatives de consultation communautaire

Maintenir une communication transparente avec les actionnaires





Personne qualifiée

M. Luc Lessard, ing., président et chef de la direction, est la personne qualifiée pour le présent communiqué au sens du Règlement 43-101 et a examiné et vérifié l’information technique contenue dans le présent communiqué.

L’octroi d’options d’achat d’actions

Parallèlement, Falco a retenu les services d'Achievers’ Unlimited Inc. (« Achievers ») pour lui fournir certains services de gestion, notamment en matière de développement corporative, de marketing et de conseil stratégique. Dans le cadre de cette collaboration, le conseil d'administration de la Société a approuvé l'octroi d'options d'achat d'actions incitatives (les « Options ») à Achievers, lui permettant d'acquérir jusqu'à concurrence de 400 000 actions ordinaires de la Société (les « Actions ordinaires »). Les Options sont soumises à une période d'acquisition de douze mois et ont une durée de cinq ans. Elles sont exerçables au prix de 0,495 $ par Action ordinaire, soit le cours de clôture des Actions ordinaires à la Bourse de croissance TSX le 20 janvier 2026.

À propos de Falco

Ressources Falco Ltée est une société minière canadienne qui fait progresser le projet Horne 5 dans le camp minier historique de Noranda, au Québec. Ce projet est l’un des gisements polymétalliques non exploités les plus avancés au Canada, bénéficiant d’infrastructures établies, d’une rentabilité solide et d’une équipe technique et de direction chevronnée.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Anthony Glavac

Chef de la direction financière

aglavac@falcores.com



La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant l’information prospective

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives et des informations prospectives (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés autres que les énoncés de faits historiques, y compris ceux relatifs au calendrier prévu pour la mise à jour de l’étude de faisabilité de 2021 et la réception du décret ministériel concernant le projet, ainsi que les étapes futures, peuvent constituer des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives peuvent souvent, mais pas toujours, être identifiées par l’utilisation de termes tels que « prévoit », « s’attend à », « estime », « a l’intention de », « anticipe », « croit » ou des variantes de ces termes, ou encore à l’emploi du conditionnel (« pourrait », « devrait », « sera », « sera probablement », « se produira » ou « sera atteint »), à la forme négative de ces termes et à une terminologie similaire, même si tous les déclarations prospectives ne contiennent pas nécessairement ces termes et expressions. Les déclarations prospectives comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs, connus ou inconnus, qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement, les perspectives et les occasions réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter : le risque que les conditions préalables à la possibilité de mener des activités d’assèchement ou d’exploitation minière en vertu de la convention de permis d’exploitation et d’indemnisation (l’ « OLIA ») conclue entre Falco et Glencore Canada Corporation (« Glencore ») ne soient pas satisfaites; le risque que Falco n’obtienne pas les garanties financières requises à fournir à Glencore, ni le financement nécessaire au développement ou à l’exploitation du projet Horne 5; le risque que les permis et autorisations requis des autorités gouvernementales pour le développement et l’exploitation du projet Horne 5 ne soient pas obtenus aux conditions prévues, voire pas du tout; le risque que la OLIA soit résiliée conformément à ses modalités en cas de défaut ou de survenance de certains autres événements déclencheurs liés à des retards dans le démarrage des activités d’assèchement ou d’exploitation minière. le risque que certaines opérations du projet Horne 5, une fois commencées, doivent être suspendues, modifiées ou altérées conformément aux conditions de l’OLIA; le risque que Glencore exige des modifications des opérations de Falco au projet Horne 5 en vertu de l’OLIA, modifications qui rendraient les opérations moins rentables ou non rentables (comparativement aux prévisions de l’étude de faisabilité de 2021 et de toute version mise à jour de celle-ci pour le projet Horne 5); le risque que Falco subisse des pertes importantes et d’autres obligations en vertu des indemnités qu’elle a versées à Glencore en vertu de l’OLIA; et les facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion annuel et/ou trimestriel de Falco et dans d’autres documents d’information publique déposés sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, ainsi que toutes les hypothèses relatives à ce qui précède. Bien que Falco estime que les hypothèses et les facteurs utilisés pour établir les déclarations prospectives soient raisonnables, il convient de ne pas s'y fier indûment. Ces énoncés ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse, et aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces événements dans les délais indiqués, ni même quant à leur réalisation. Sauf si la loi applicable l'exige, Falco décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.