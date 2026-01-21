Mohawk Industries, Inc. le invita a unirse a la conferencia telefónica sobre los resultados financieros del cuarto trimestre

CALHOUN, Georgia, Jan. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- En relación con la publicación de los resultados financieros de Mohawk Industries (NYSE: MHK) para el cuarto trimestre de 2025, el jueves, 12 de febrero de 2026, está invitado a escuchar la conferencia telefónica que se transmitirá en vivo el viernes, 13 de febrero de 2026, a las 11:00 a.m. ET (hora del este).

Cómo: Conferencia telefónica de los resultados financieros del cuarto trimestre de Mohawk Industries



13 de febrero de 2026

11:00 am ET



https://www.mohawkind.com

Seleccione la pestaña, “Inversores”



En vivo a través de Internet – Inicie sesión en, ir.mohawkind.com/investor-overview



Inscríbase para la conferencia telefónica en, https://dpregister.com/sreg/10205489/10301ee32db



Conferencia telefónica en vivo: Marque 1-833-630-1962 (EE. UU./Canadá)

Marque 1-412-317-1843 (Internacional)

Para las personas que no puedan escuchar a la hora determinada, la llamada continuará disponible para retransmisión hasta el 13 de marzo de 2025, marcando el 1-855-669-9658 (EE. UU./Canadá) o 1-412-317-0088 (Internacional/Local) e ingresando el código de acceso de retransmisión 6945334. La llamada se archivará y estará disponible para retransmisión durante un año en la sección "Inversores" de mohawkind.com.

ACERCA DE MOHAWK

Durante las últimas dos décadas, Mohawk Industries ha transformado su negocio, convirtiéndose en la empresa de revestimientos para pisos más grande del mundo, con posiciones de liderazgo en Norteamérica, Europa, Sudamérica y Oceanía. Las operaciones de manufactura y distribución verticalmente integradas de Mohawk ofrecen una ventaja competitiva en la producción de baldosas cerámicas, alfombras y revestimientos para pisos laminados, de madera, vinilo e híbridos. La innovación líder de Mohawk en la industria ha generado diseños y mejoras en el rendimiento que diferencian sus colecciones en el mercado y satisfacen todas las necesidades de remodelación y construcción nueva, tanto residenciales como comerciales. Las marcas de la compañía se encuentran entre las más reconocidas y respetadas de la industria, e incluyen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin y Vitromex.

Contacto:

Mohawk Industries, Inc.

James Brunk, Director Financiero

706-624-2239