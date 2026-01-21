Mohawk Industries, Inc. le invita a unirse a la teleconferencia sobre sus resultados del cuarto trimestre

CALHOUN, Georgia, Jan. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- En colaboración con Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK), le invitamos a asistir a la teleconferencia que se retransmitirá en directo el viernes, 13 de febrero de 2026, a las 11:00 ET. En ella, se comentarán los resultados del cuarto trimestre de 2025, que se publicarán el jueves, 12 de febrero de 2026.

Qué: Teleconferencia sobre los resultados del cuarto trimestre de Mohawk Industries Cuándo: 13 de febrero de 2026

11:00 ET Dónde: https://www.mohawkind.com

Seleccione la pestaña «Inversores»

Cómo: En directo, por Internet. Inicie sesión en ir.mohawkind.com/investor-overview



Inscríbase para asistir a la teleconferencia en: https://dpregister.com/sreg/10205489/10301ee32db



Teleconferencia en directo: marque el 1-833-630-1962 (EE. UU./Canadá)

o el 1-412-317-1843 (internacional)



Para aquellas personas que no puedan asistir a la hora designada, la teleconferencia permanecerá disponible para su reproducción hasta el 13 de marzo de 2026. Para ello, marque el 1-855-669-9658 (EE. UU./Canadá) o el 1-412-317-0088 (internacional) e introduzca el siguiente código de acceso a la reproducción: 6945334. La conferencia se archivará y estará disponible para su reproducción en la pestaña «Inversores» de mohawkind.com durante un año.

ACERCA DE MOHAWK

Durante las últimas dos décadas, Mohawk Industries ha transformado su negocio hasta convertirse en la mayor empresa de revestimientos de suelos del mundo, ocupando posiciones de liderazgo en América del Norte, Europa, Sudamérica y Oceanía. Los procesos de fabricación y distribución de Mohawk, que están integrados verticalmente, ofrecen ventajas competitivas en la producción de baldosas de cerámica, moquetas y suelos laminados, de madera, vinilo e híbridos. Su innovación, líder en el sector, ha dado lugar a diseños y mejoras en el rendimiento que diferencian sus colecciones en el mercado, y que permiten satisfacer todo tipo de requisitos de remodelación y nueva construcción, tanto residenciales como comerciales. Las marcas de la empresa se encuentran entre las más reconocidas y respetadas del sector e incluyen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin y Vitromex.

Contacto:

Mohawk Industries, Inc.

James Brunk, director financiero

706-624-2239