Mohawk Industries, Inc. vous invite à rejoindre sa conférence téléphonique consacrée à ses résultats du quatrième trimestre

CALHOUN, Géorgie, 21 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conjointement avec le communiqué de presse relatif aux résultats de Mohawk Industries (NYSE : MHK) pour le quatrième trimestre 2025 publié le jeudi 12 février 2026, vous êtes invité(e) à sa conférence téléphonique, qui aura lieu le vendredi 13 février 2026, à 11 h, heure de l’Est.

Sujet : Conférence téléphonique consacrée aux résultats de Mohawk Industries pour le quatrième trimestre Quand : 13 février 2026

11 h (heure de l’Est) Où : https://www.mohawkind.com

Sélectionnez l’onglet « Investisseurs »

Comment : En direct sur Internet — Connectez-vous à l’adresse suivante : ir.mohawkind.com/investor-overview



Inscrivez-vous pour assister à la conférence téléphonique à l’adresse suivante : https://dpregister.com/sreg/10205489/10301ee32db



Conférence téléphonique en direct : composez le 1-833-630-1962 (États-Unis/Canada)

Composez le 1-412-317-1843 (International)



Pour les personnes qui ne pourront pas être présentes à l’heure indiquée, la conférence téléphonique restera disponible en rediffusion jusqu’au 13 mars 2026, en composant le 1-855-669-9658 depuis les États-Unis et/ou le Canada ou le 1-412-317-0088 pour les appels internationaux et en saisissant le code d’accès à la rediffusion n° 6945334. La conférence sera archivée et disponible en replay pendant un an sous l’onglet « Investisseurs » du site mohawkind.com.

À PROPOS DE MOHAWK

Au cours de ces vingt dernières années, Mohawk Industries a fait l’objet d’une véritable transformation, s’imposant comme leader mondial du revêtement de sol, avec une présence dominante en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud et en Océanie. Les activités de fabrication et de distribution verticalement intégrés de Mohawk lui confèrent un avantage concurrentiel dans la production de carreaux de céramique, de moquettes et parquets stratifiés, de parquets en bois et de revêtements de sol en vinyle et hybrides. L’innovation révolutionnaire de Mohawk a donné naissance à des designs et à des améliorations de performances qui différencient ses collections sur le marché et répondent à toutes les exigences en matière de rénovation résidentielle et commerciale et de nouvelle construction. Les marques de la société comptent parmi les plus renommées et les plus respectées du secteur et regroupent American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin et Vitromex.

Contact :

Mohawk Industries, Inc.

James Brunk, Directeur financier

706-624-2239