Mohawk Industries, Inc. ti invita a partecipare alla conference call sui risultati del quarto trimestre

CALHOUN, Georgia, Jan. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- In occasione della presentazione degli utili del quarto trimestre 2025, che avrà luogo giovedì 12 febbraio 2026, Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) invita ad ascoltare la conference call che sarà trasmessa in diretta venerdì 13 febbraio 2026 alle ore 11:00 ET.

Cosa: Conference call sulla presentazione degli utili del quarto trimestre di Mohawk Industries Quando: 13 febbraio 2026

ore 11:00 ET Dove: https://www.mohawkind.com

Selezionare la scheda “Investors” (Investitori)



Come: In diretta tramite Internet. Accedere all’indirizzo ir.mohawkind.com/investor-overview



Registrarsi alla conference call all’indirizzo https://dpregister.com/sreg/10205489/10301ee32db



Conference call in diretta: Chiamare il numero 1-833-630-1962 (Stati Uniti/Canada)

Chiamare il numero 1-412-317-1843 (resto del mondo)



Per coloro che non possono partecipare all’orario stabilito, la conference call sarà disponibile in replica fino al 13 marzo 2026 componendo il numero 1-855-669-9658 (Stati Uniti/Canada) o 1-412-317-0088 (resto del mondo) e inserendo il codice di accesso della replica n. 6945334. La call verrà archiviata e sarà disponibile in replica nella scheda “Investors” del sito mohawkind.com per un anno.

INFORMAZIONI SU MOHAWK

Negli ultimi vent’anni, Mohawk Industries ha trasformato la sua attività diventando la più grande azienda di pavimenti al mondo, con attività di spicco in Nord America, Europa, Sud America e Oceania. I processi di produzione e distribuzione verticalmente integrati di Mohawk offrono vantaggi competitivi nella produzione di piastrelle in ceramica, moquette e pavimentazioni in laminato, legno, vinile e prodotti per pavimentazioni ibride. L’innovazione di Mohawk, leader del settore, ha generato miglioramenti di design e performance che differenziano i suoi marchi sul mercato e soddisfano tutti i requisiti di ristrutturazione e di nuova costruzione. I marchi aziendali sono fra i più noti e rispettati del settore e includono American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin e Vitromex.

Contatto di riferimento:

Mohawk Industries, Inc.

James Brunk, Chief Financial Officer

706-624-2239