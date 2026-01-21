Mohawk Industries, Inc. nodigt u uit voor de conference call over de resultaten van het vierde kwartaal

CALHOUN, Georgia, Jan. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Naar aanleiding van de bekendmaking van de resultaten van Mohawk Industries (NYSE: MHK) over het vierde kwartaal van 2025 op donderdag 12 februari 2026, wordt u uitgenodigd voor de live conference call op vrijdag 13 februari 2026 om 11.00 uur ET.

Wat: Conference call over de resultaten van het vierde kwartaal van Mohawk Industries Wanneer: 13 februari 2026

11.00 uur ET Waar: https://www.mohawkind.com

Selecteer het tabblad 'Investors'

Hoe: Live via internet: log in op ir.mohawkind.com/investor-overview



Registreer u voor de conference call op https://dpregister.com/sreg/10205489/10301ee32db



Live conference call: Bel 1-833-630-1962 (VS/Canada)

Bel 1-412-317-1843 (internationaal)



Voor degenen die niet op het aangegeven tijdstip kunnen luisteren, blijft de call beschikbaar tot 13 maart 2026 door te bellen naar 1-855-669-9658 (VS/Canada) of 1-412-317-0088 (internationaal) en toegangscode 6945334 in te toetsen. De call zal worden gearchiveerd en blijft gedurende één jaar beschikbaar onder het tabblad 'Investors' op mohawkind.com.

OVER MOHAWK

In de afgelopen twintig jaar heeft Mohawk Industries het bedrijf omgevormd tot het grootste vloerbedekkingsbedrijf ter wereld, met een leidende positie in Noord-Amerika, Europa, Zuid-Amerika en Oceanië. De verticaal geïntegreerde productie- en distributieprocessen van Mohawk bieden een concurrentievoordeel bij de productie van keramische tegels, vloerkleden en laminaat-, houten, vinyl- en hybride vloerbedekking. De toonaangevende innovaties van Mohawk hebben geleid tot ontwerpen en prestatieverbeteringen die de collecties van het bedrijf onderscheiden op de markt en voldoen aan alle eisen op het gebied van nieuwbouw en verbouwingen. Onze merken behoren tot de meest erkende in deze branche en omvatten American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin en Vitromex.

Contact:

Mohawk Industries, Inc.

James Brunk, Chief Financial Officer

706-624-2239