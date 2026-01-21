Genetec est nommée parmi les Meilleurs Employeurs pour les Jeunes au Canada pour la troisième année consécutive

MONTRÉAL, 21 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (“Genetec”), le leader mondial des logiciels de sécurité physique d’entreprise, annonce aujourd’hui avoir été nommée parmi les Meilleurs Employeurs pour les Jeunes au Canada pour la troisième année consécutive. Cette distinction est décernée dans le cadre d’une initiative annuelle organisée par MediaCorp Canada, qui met en lumière les organisations offrant des environnements de travail stimulants, des occasions d’apprentissage concrètes et des programmes de développement de carrière solides pour les étudiants et les jeunes professionnels entrant dans la vie active.

Genetec investit continuellement dans des programmes qui permettent aux talents en début de carrière d’acquérir une expérience pratique, de développer leurs compétences techniques et professionnelles, et d’évoluer vers des postes s’inscrivant dans la durée au sein de l’organisation. Dès leur premier jour, les stagiaires et les nouveaux employés sont considérés comme des membres à part entière de leurs équipes et bénéficient d’un accompagnement structuré, de projets concrets et d’un accès direct à des collègues expérimentés dans toute l’entreprise.

Des stages conçus pour acquérir une expérience concrète

Le programme de stages de Genetec constitue un pilier central de cette approche, accueillant chaque année environ 300 stagiaires rémunérés dans les domaines de l’ingénierie, des produits, des affaires et des fonctions administratives. Les stagiaires travaillent à temps plein aux côtés des employés permanents sur des projets concrets, participent aux réunions d’équipe et aux événements internes, et découvrent de l’intérieur la collaboration entre équipes ainsi que les processus de développement et de commercialisation des produits.

Apprentissage et développement personnel dès le premier jour

Les nouveaux employés participent à un programme d’intégration complet en présentiel et bénéficient d’un accès continu à des formations techniques et professionnelles grâce à une plateforme interne de gestion de l’apprentissage.

L’accueil au sein des services, les ateliers inter-équipes et les formations transversales favorisent le développement des compétences dans l’ensemble des rôles. Par ailleurs, des initiatives menées par les employés, comme les TechTalks, offrent des occasions de présenter des projets et de partager des connaissances techniques.

Un mentorat pour accompagner la croissance des jeunes professionnels

Chez Genetec, le mentorat joue un rôle clé dans le développement des talents en début de carrière. Par exemple, le programme de mentorat « Women in Engineering » (Femmes dans l’Ingénierie), proposé en collaboration avec l’Université Concordia, forme des binômes entre des stagiaires admissibles et des employées expérimentées de Genetec. Ces rencontres portent sur les objectifs de carrière, les défis en milieu professionnel et le développement personnel, afin d’aider les participantes à gagner en confiance et à traverser plus facilement les premières étapes de leur parcours dans une entreprise technologique mondiale.

Développer des compétences en leadership sur le long terme

À mesure que les employés progressent dans leur carrière, Genetec propose des occasions de développement du leadership pour accompagner leur évolution en continu. En collaboration avec HEC Montréal, des programmes de formation ciblés visant à renforcer les compétences en gestion et en leadership sont offerts à différentes étapes du parcours professionnel, favorisant ainsi des parcours de carrière clairs et durables.

« Les jeunes professionnels apportent énormément d’énergie et de curiosité, et ils abordent souvent les défis sous un angle différent », souligne Richard Pailliere, vice-président des ressources humaines chez Genetec Inc. « Lorsque ces perspectives nouvelles sont combinées à l’expérience, elles contribuent à générer de meilleures idées et à favoriser l’innovation au sein de nos équipes. »

Transformer de premières expériences en carrières durables

L’an dernier, plus de 30 % des nouvelles recrues étaient d’anciens stagiaires, ce qui illustre l’importance des talents en début de carrière dans la stratégie de croissance de Genetec. Avec plus de 124 postes permanents ouverts à l’échelle mondiale, dont 75 au Canada, ainsi que de nombreuses offres de stages en Amérique du Nord et dans d’autres régions, Genetec continue de recruter des étudiants et de jeunes professionnels à la recherche d’un environnement favorisant une croissance à long terme. Pour en savoir plus sur les possibilités de carrière chez Genetec, rendez-vous sur : https://www.genetec.com/fr/carrieres

À propos de Genetec

Genetec Inc. est une entreprise technologique internationale qui transforme le secteur de la sécurité physique depuis plus de 25 ans. Le portefeuille de solutions de la société permet aux entreprises, aux gouvernements et aux communautés du monde entier de sécuriser les personnes et les biens, tout en améliorant l’efficacité opérationnelle et en garantissant le respect de la vie privée.

Genetec fournit les meilleurs produits au monde pour la gestion vidéo, le contrôle d’accès et la RAPI, tous basés sur une architecture ouverte et conçus avec la cybersécurité au cœur de leur développement. Le portefeuille de la société comprend également des solutions de détection d’intrusion, d’interphonie et de gestion des preuves numériques.

Genetec, dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, compte plus de 42 500 clients, qu’elle accompagne via un vaste réseau de partenaires distributeurs et de consultants certifiés dans plus de 159 pays.

Pour plus d’informations sur Genetec, rendez-vous sur : www.genetec.com/fr

© Genetec Inc., 2026. GenetecMC et le logo Genetec sont des marques commerciales de Genetec Inc., qui peuvent être déposées ou en attente de dépôt dans plusieurs juridictions. Les autres marques commerciales citées dans ce document appartiennent à leurs fabricants ou éditeurs respectifs.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3f14a445-43f8-4aea-b0cf-5b434793334e/fr