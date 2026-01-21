„KN Energies“ valdoma Klaipėdos SGD paskirstymo stotis fiksuoja augimą 2025 metais

AB „KN Energies“ valdoma Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) paskirstymo stotis 2025 metus baigė rekordiniais veiklos rezultatais. Per metus stotyje buvo pakrautos 1 834 SGD autocisternos – 31 proc. daugiau nei 2024 metais, kai buvo pakrautos 1 396 autocisternos. Tai didžiausias metinis rezultatas nuo stoties veiklos pradžios. Rekordinis buvo ir 2025 metų gruodis – tiek pagal pakrautas autocisternas, tiek pagal priimtų dujovežių skaičių.
Augimas fiksuotas ir jūrinėje grandyje. 2025 metais prie SGD paskirstymo stoties krantinės aptarnauti 26 mažos apimties SGD dujovežiai – 30 proc. daugiau nei 2024 metais, kai buvo priimta 20 dujovežių. Tiek metinis, tiek atskirų mėnesių rezultatai yra didžiausi per visą stoties veiklos istoriją.
Pasak „KN Energies“ komercijos direktoriaus Mindaugo Naviko, šie rezultatai atspindi stiprėjantį „KN Energies“ SGD komercinės veiklos segmentą, nuosekliai augantį mažos apimties SGD poreikį regione ir stoties svarbą kuriant regioninę SGD vertės grandinę.
„Matome, kad ši augimo tendencija išliks ir ateityje: mažomis apimtimis paskirstomų SGD poreikis, ypač Lenkijoje, nuosekliai auga, stoties galimybėmis verslas nuolat domisi, o tai kartu atveria galimybes plėsti stoties veiklą, pavyzdžiui, čia teikti ir Klaipėdos SGD terminale jau paklausią biometano virtualaus suskystinimo paslaugą“, – sako Mindaugas Navikas.
Klaipėdos SGD paskirstymo stoties komercinė operatorė jau šešerius metus yra Lenkijos energetikos koncernas „ORLEN“. Pagal 2020 metais sudarytą ir 2025 metais iki 2030 metų pratęstą strateginės partnerystės sutartį, „ORLEN“ Klaipėdoje vykdo SGD prekybos veiklą ir bendradarbiauja su mažos apimties SGD rinkos dalyviais regione. „KN Energies“ yra atsakinga už techninį šios stoties operavimą – jos priežiūrą, valdymą, krovos operacijų įgyvendinimą.
Tomas Tumėnas, Finansų direktorius, tel. +370 46 391772