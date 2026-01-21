La Corporation Aurifère Opus One Gold reprend ses forages sur son projet d’or Noyell, détenu à 100 %, en Abitibi, au Québec

NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE AMÉRICAINS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

MONTREAL, 21 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Aurifère Opus One (TSX-V : OOR) (la « Société » ou « Opus One ») est heureuse d'annoncer que deux foreuses ont été mobilisées sur son projet aurifère Noyell, détenu à 100 %, situé dans le district minier de l'Abitibi, près de la ville minière de Matagami, au Québec, Canada. Une troisième foreuse pourrait être ajoutée en février si cela s'avérait nécessaire pour achever les forages prévus. Cette campagne de forages fait suite au programme très fructueux mené par Opus One en 2025 sur sa découverte aurifère de la Zone 1.

Le nouveau programme de forage au diamant comprendra environ 26 forages, qui totaliseront près de 14 000 m. De nombreuses cibles de forage ont été identifiées afin de densifier la maille de forage et d'étendre la Zone 1 dans toutes les directions (voir la coupe longitudinale et les cartes). De plus, Opus One explorera une nouvelle zone située dans la partie ouest de sa propriété, où d'importantes teneurs en or ont été signalée selon des données de forage des années 80 et 90, recueillies par des travaux antérieurs.

Cette nouvelle zone cible se situe à environ 3 km à l’ouest de la Zone 1 et correspond au prolongement oriental d’une importante minéralisation aurifère actuellement mise en évidence par des forages sur la propriété voisine à l’ouest (projet N2, Formation Metals, anciennement Wallbridge). Le projet N2 renferme déjà d’importantes ressources aurifères historiques (communiqué de presse du 11 décembre 2025) et un important programme de forage y est en cours.

L’interprétation d’Opus One indique que la minéralisation aurifère observée dans la partie ouest de sa propriété semble correspondre à la même structure géologique aurifère que celle qui abrite la Zone 1 dans la partie centrale de la propriété. Cinq forages peu profonds seront réalisés pour tester cette cible. Il s’agira des premiers forages effectués par Opus One dans cette partie de la propriété.

Louis Morin, PDG d'Opus One, a déclaré : « Nous sommes très enthousiastes quant à la reprise de notre nouveau programme de forage. En 2025, Opus One a réalisé avec succès une campagne de 9 000 m de forage sur sa découverte de la Zone 1, on a mené une étude d'échantillonnage biogéochimique autour de cette zone et commandé une étude par spectrométrie d'émission atomique induite par laser (LIBS) sur des carottes minéralisées afin de caractériser l'horizon aurifère et les unités encaissantes. Opus One a développé de nouvelles cibles aurifères de qualité sur la propriété. La société étend ainsi sa principale zone minéralisée, entreprend la caractérisation minéralogique de sa structure aurifère et se prépare à de nouvelles découvertes le long de cette même structure favorable et, nous l'espérons, le long de structures parallèles. Nul doute que 2026 sera une autre année prometteuse pour la société. »

CARTES DE LOCALISATION DE LA PROPRIÉTÉ NOYELL D’OPUS ONE









GÉOLOGIE DE LA PROPRIÉTÉ NOYELL ET CIBLES AURIFÈRES





DÉCOUVERTE ZONE 1 – SECTION LONGITUDINALE ET FORAGES PRÉVUS POUR 2026





RÉSULTATS DES FORAGES DE L’HIVER 2025





LA CORPORATION AURIFÈRE OPUS ONE inc.

La Corporation Aurifère Opus One Inc. est une société d'exploration minière axée sur la découverte de gisements d'or et de métaux de base de haute qualité dans des propriétés stratégiquement situées dans des camps miniers éprouvés, à proximité de mines existantes dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, au nord-ouest du Québec et au nord-est de l'Ontario - un des zones de production d'or les plus prolifiques au monde. Opus One détient des actifs à Val-d'Or, à Matagami et à la Baie James.

Une personne indépendante qualifiée, Pierre O’Dowd P.Geo, a vérifié et approuvé les données divulguées, y compris les données d’échantillonnage, d’analyse et de test sous-jacentes aux informations ou opinions contenues dans la divulgation écrite, comme l’exigent les articles 3.1 et 3.2 du NI43-101. Pierre O'Dowd agit en tant que géologue principal pour la Corporation Aurifère Opus One, il a révisé et approuvé ce communiqué de presse.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui peuvent constituer des « informations prospectives » au sens de la loi canadienne en valeurs mobilières applicable. Les informations prospectives peuvent inclure, entre autres, des déclarations concernant les plans, coûts, objectifs ou performances futures d'Opus One, ou les hypothèses sous-jacentes à tout ce qui précède. Dans ce communiqué de presse, des mots tels que « peut », « ferait », « pourrait », « sera », « probable », « croit », « s'attend à », « anticipe », « a l'intention de », « planifie », « estime " et des mots similaires et leur forme négative sont utilisés pour identifier les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne doivent pas être interprétées comme des garanties de performances ou de résultats futurs, et ne seront pas nécessairement des indications précises de si, ou des moments auxquels ou par lesquels, ces performances futures seront atteintes. Rien ne garantit que les événements anticipés par les informations prospectives se produiront, y compris le programme d'exploration prévu sur le projet, les résultats d'un tel programme d'exploration, le développement du projet et les avantages qu'Opus One tirera du projet. Les informations prospectives sont basées sur les informations disponibles à ce moment et/ou sur la croyance de bonne foi de la direction en ce qui concerne les événements futurs et sont soumises à des risques connus ou inconnus, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs imprévisibles, dont beaucoup sont au-delà du contrôle d'Opus One.

Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux décrits aux rubriques « Instruments financiers » et « Risques et incertitudes » dans le rapport annuel d'Opus One pour l'exercice clos le 31 août 2022, dont une copie est disponible sur SEDAR+. Sur www.sedarplus.ca et pourrait faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux projetés dans les déclarations prospectives. Opus One n'a pas l'intention, et Opus One n'assume aucune obligation, de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse pour refléter des informations, événements ou circonstances ultérieurs ou autres, sauf si les lois applicables l'exigent.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tels que définis dans les règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l’exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

