Aviva Canada annonce un financement de 250 000 $ pour appuyer les efforts de préparation et d’intervention de Team Rubicon Canada en cas de catastrophe et mieux protéger les Canadiens

TORONTO, 21 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Animée par un engagement commun à protéger les Canadiens, à renforcer la résilience des collectivités et à améliorer la façon dont le Canada se prépare et réagit aux catastrophes, Aviva Canada (Aviva) annonce aujourd'hui qu'elle versera 250 000 $ à Team Rubicon Canada, organisme de bienfaisance enregistré et organisation humanitaire dirigée par des vétérans qui vient en aide aux communautés du monde entier avant, pendant et après les catastrophes et les crises. Ce financement soutiendra les efforts d'intervention, d'atténuation et de préparation en cas de catastrophes à l'échelle du Canada.

Ce partenariat coïncide avec le 10e anniversaire de Team Rubicon Canada; la dernière décennie a été marquée par l’augmentation des catastrophes d’origine climatique, des risques ainsi que des besoins des collectivités et des organisations qui leur viennent en aide.

« Les conditions météorologiques extrêmes se révèlent de plus en plus problématiques pour les collectivités, et nous devons poursuivre nos efforts afin de protéger la population canadienne et renforcer sa résilience, affirme Susan Penwarden, directrice générale de l’Assurance des particuliers à Aviva Canada. En nous associant à Team Rubicon Canada, nous veillons à ce que les personnes touchées par une catastrophe reçoivent le soutien nécessaire dans les heures et les jours qui suivent, au moment où ils en ont le plus besoin. Grâce à une aide immédiate et une préparation à long terme, nous pouvons changer les choses de manière significative pour les personnes touchées par les phénomènes météorologiques violents de plus en plus fréquents. »

En tant que groupe d'assurance, Aviva est à même de constater les effets dévastateurs des phénomènes météorologiques violents qui se font de plus en plus sentir sur les collectivités, d'un océan à l'autre. En soutenant les efforts de préparation et d’intervention de Team Rubicon en cas de catastrophe, Aviva aidera le Canada à renforcer ses mesures pour se préparer, résister et se remettre des événements d'origine climatique, afin de bâtir un avenir plus sûr et adapté aux changements climatiques pour l’ensemble de la population canadienne.

Grâce à son soutien, Aviva contribuera à la préparation opérationnelle de Team Rubicon Canada, notamment à la formation et au déploiement de son équipe de bénévoles – les Greyshirts – composée d’anciens combattants, de secouristes et de civils qualifiés. Les fonds serviront aussi à financer des initiatives d'atténuation et de préparation aux catastrophes visant à réduire les répercussions à long terme sur les collectivités et à accélérer le rétablissement après une catastrophe.

Les employés d'Aviva auront l'occasion de participer à des missions bénévoles de Team Rubicon Canada, et ils pourront ainsi faire don de leur temps et de leurs compétences. Aviva et Team Rubicon Canada contribueront également à des efforts de mobilisation visant à renforcer et à simplifier les systèmes d'intervention et de préparation aux catastrophes partout au pays.

« Il faut des partenariats solides pour assurer une intervention efficace en cas de catastrophe, fait observer Mischa Kaplan, chef de la direction de Team Rubicon Canada. Nous sommes présents dans les collectivités canadiennes depuis 10 ans, et le financement d'Aviva nous aidera à mieux préparer nos bénévoles, à intervenir plus rapidement en cas de catastrophe et à nous doter d’un système d'intervention plus coordonné et plus résilient, partout au Canada. »

Membre de la Main-d’œuvre humanitaire du gouvernement fédéral, Team Rubicon Canada collabore avec tous les paliers de gouvernements et des partenaires communautaires pour fournir des services d'intervention, de rétablissement et d'atténuation des risques en cas de catastrophe. Dans le cadre de ce partenariat, l'engagement d'Aviva envers l’investissement communautaire se conjugue à l'expertise de Team Rubicon Canada sur le terrain dans le but d'améliorer considérablement la façon dont les collectivités canadiennes se préparent aux catastrophes, y résistent et s'en remettent.

À PROPOS DE TEAM RUBICON CANADA

Team Rubicon est une organisation humanitaire dirigée par des vétérans qui intervient auprès des communautés du monde entier avant, pendant et après les catastrophes et les crises.

Fondée en 2010 à la suite du tremblement de terre en Haïti, Team Rubicon a été établie au Canada en 2016, après les feux de forêt de Fort McMurray. Célébrant son 10e anniversaire au Canada, Team Rubicon Canada a développé un réseau de plus de 4 300 bénévoles, les « Greyshirts », composé de vétérans, de premiers répondants et de civils qualifiés, et a mené plus de 150 missions au pays et à l’étranger. Team Rubicon Canada est membre de la Main-d’œuvre humanitaire du gouvernement fédéral.

Pour en savoir plus, pour faire un don ou pour devenir bénévole : team-rubicon.ca.

À PROPOS D'AVIVA CANADA

Aviva Canada est l’un des plus importants groupes d’assurance de dommages au Canada et une filiale d’Aviva plc au Royaume-Uni. Comptant 2,5 millions de clients d’un océan à l’autre, nous offrons des produits d’assurance aux entreprises pour protéger leurs actifs ainsi qu’aux particuliers pour protéger leur résidence, leur automobile et leur mode de vie. Nous sommes un assureur d’envergure et de confiance, solide financièrement et présent à l’échelle mondiale depuis plus de 325 ans.

Pour en savoir plus, consultez aviva.ca , le blogue ou les pages LinkedIn et Instagram d’Aviva Canada.

