Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Øvrige interessenter
Dato 21. januar 2026
Nyt aktietilbagekøbsprogram
Bankens bestyrelse har dags dato truffet beslutning om et nyt aktietilbagekøbsprogram på DKK 500 mio. som led i den ordinære resultatudlodning for regnskabsåret 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet vil blive iværksat, når det igangværende aktietilbagekøbsprogram er afsluttet ultimo januar 2026.
Beslutningen om det nye aktietilbagekøbsprogram er taget i overensstemmelse med bankens udlodningspolitik og efter opnået tilladelse hertil fra Finanstilsynet.
Venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
