Muudatused Coop Pank AS-i juhatuses ja tütarettevõtete nõukogudes

Coop Pank AS-i nõukogu valis uueks juhatuse liikmeks panga IT-juhi Alvar Pihlapuu, kes liitus Coop Panga meeskonnaga 15. septembril 2025. Alvar Pihlapuu volitused juhatuse liikmena algavad 01.02.2026 ja kestavad kolm aastat.

Ühtlasi valiti Alvar Pihlapuu Coop Pank AS-i tütarettevõtete Coop Liising AS-i ja Coop Kindlustusmaakler AS-i nõukogude liikmeks, volitustega kolm aastat.

Coop Panga juhatuse esimehe Arko Kurtmanni sõnul on tänapäeva pank sisuliselt tehnoloogia-ettevõte. Parima kliendikogemuse pakkumine tugineb tugevale digivõimekusele ning kaasaegsetele IT-lahendustele. Tehnoloogiliste lahenduste kasutamine võimaldab Coop Pangal pakkuda teenuseid senisest efektiivsemalt ja kasvatada ärimahtusid hoides kulud kontrolli all. Just seetõttu on IT-valdkond ja selle juhtimine Coop Panga strateegilise juhtimise lahutamatu osa.

„Alvar Pihlapuu liitumine juhatusega tugevdab meie võimekust viia ellu ambitsioonikat kasvueesmärki ja vastata kiiresti muutuvatele turu- ning tehnoloogiaarengutele. Tema kogemus nii avaliku kui ka erasektori IT-juhtimises, teadmised andmehaldusest ning arusaam kaasaegsest tehnoloogilisest arhitektuurist on väärtus, mis toetab Coop Panka järgmises arenguetapis. Alvar hakkab mängima olulist rolli selles, et meie tehnoloogilised lahendused oleksid innovaatilised, konkurentsivõimelised ja kliendile mugavad,“ lisas Kurtmann.

Alvar Pihlapuu on omandanud IT-süsteemiinseneri magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis. Lisaks on ta läbinud majanduse ja juhtimise täiendkursused Estonian Business School-is, Colorado Boulder Ülikooli ja INSEAD BS juures. Tal on pikaajaline IT-valdkonna juhtimise kogemus Baltikumis ja Rootsis. Alvar Pihlapuu kuulub Eesti riigi andmehalduse juhendite, standardite ja põhiandmete raamistike loomise töögruppi.

Eelnevalt on Alvar Pihlapuu töötanud Maksu- ja Tolliameti arendusosakonna juhina, Holm Panga IT-juhina ning IT-arendusjuhina Eesti Energias ja Swedbankis.

Alvar Pihlapuu ei oma Coop Panga aktsiaid ega võlakirju.

Coop Panga uuenenud juhatus on kuueliikmeline ja sinna kuuluvad juhatuse esimees Arko Kurtmann, ärikliendipanganduse juht Lehar Kütt, erakliendipanganduse juht Karel Parve, finantsjuht Paavo Truu, riskijuht Heikko Mäe ja IT-juht Alvar Pihlapuu.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 225 800 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga enamusaktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.