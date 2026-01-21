Neige spectaculaire, ramen et bière mythique : Air Canada dévoile son tout premier service saisonnier hivernal pour Sapporo

La seule liaison sans escale entre Sapporo et l’Amérique du Nord sera assurée à partir de décembre 2026

Trois vols hebdomadaires au départ de Vancouver feront de la plaque tournante transpacifique d’Air Canada la deuxième plus importante ville-porte du Pacifique

Cette liaison donne accès à une destination loisir mondiale très prisée par les clients et les membres Aéroplan





MONTRÉAL, 21 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada a annoncé aujourd’hui le lancement de la seule liaison sans escale entre l’Amérique du Nord et Sapporo en décembre 2026, à temps pour permettre aux voyageurs de faire l’expérience des activités hivernales qui font la renommée du Japon. Le nouveau service d’Air Canada permettra aux voyageurs de se rendre directement dans la préfecture japonaise de Hokkaido, où ils pourront profiter des conditions exceptionnelles de neige poudreuse et du célèbre festival de la neige de Sapporo, se détendre dans les eaux thermales et vivre d’authentiques aventures culinaires. Avec l’ajout de cette destination, Air Canada élargit encore davantage son vaste réseau international et devient la société aérienne offrant le plus grand nombre de vols sans escale pour des destinations japonaises au départ de l’Amérique du Nord continentale.

« Le réseau mondial d’Air Canada se trouve encore renforcé par l’ajout de Sapporo, une destination loisir hivernale de premier plan située dans la préfecture de Hokkaido, dans le nord du Japon, a déclaré Mark Galardo, vice-président général et chef des Affaires commerciales, et président – Fret. Grâce à cette nouvelle liaison, Air Canada confirme la position de sa plaque tournante de Vancouver comme deuxième plus importante ville-porte du Pacifique en Amérique du Nord. Elle tire parti de la forte demande en voyages d’agrément haut de gamme pour le Japon et offre une autre destination prisée aux clients et aux membres Aéroplan. Que vous soyez globe-trotteurs ou encore passionnés d’activités hivernales, de culture ou de gastronomie, le nouveau service d’Air Canada vous permettra de découvrir plus facilement que jamais la vitalité de cette région du nord du Japon.

« Tirant parti de la proximité géographique de Vancouver, les nouveaux vols d’Air Canada sont la façon la plus rapide de se rendre à Sapporo et permettent de gagner plus de deux heures à l’aller comme au retour, a ajouté M. Galardo. Pour nos clients de Hokkaido, les nouveaux vols sans escale d’Air Canada sont le moyen le plus rapide de venir en Amérique du Nord, et notre plaque tournante de Vancouver propose des correspondances pour plus de 45 destinations au Canada, aux États-Unis et au Mexique. »

« En facilitant l’accès des voyageurs au tourisme et aux sports d’hiver de renommée mondiale dans les deux pays, cette nouvelle liaison rapprochera les Canadiens et les Japonais, renforçant les liens de longue date entre les gens et créant de nouveaux débouchés économiques des deux côtés du Pacifique », a déclaré Son Excellence M. Ian McKay, ambassadeur du Canada au Japon.

« En tant qu’aéroport de la ville-porte du Canada pour l’Asie, YVR est prêt à accueillir le nouveau service sans escale d’Air Canada à destination de Sapporo, au Japon, a affirmé Tamara Vrooman, présidente et chef de la direction de l’aéroport international de Vancouver. Cette nouvelle liaison s’appuie sur la stratégie de YVR à titre d’importante plaque tournante transpacifique et renforce les liens commerciaux, économiques et culturels étroits entre le Canada et le Japon, en plus d’offrir davantage d’options de transport de passagers et de fret pour les deux pays et au-delà. »

Les vols entre l’aéroport international de Vancouver (YVR) et l’aéroport Chitose Hokkaido (CTS) de Sapporo seront assurés par un 787 Dreamliner de Boeing exploité par la Société trois fois par semaine de décembre 2026 à mars 2027. Les voyageurs pourront choisir entre la classe Signature Air Canada, la classe Économique Privilège et la classe économique. Voyez les tarifs pour notre nouvelle destination au Japon. On peut dès maintenant réserver des places à aircanada.com ou auprès des agences de voyages et des Centres de services d’Air Canada.

Proposant le plus grand nombre de places, Air Canada est le principal transporteur reliant le Canada et le Japon. Son nouveau service hivernal pour Sapporo vient en complément des liaisons assurées toute l’année pour Tokyo Narita et Tokyo Haneda, ainsi que de la desserte estivale d’Osaka Kansai. Air Canada est fière de compter le chef Masaki Hashimoto, étoilé au guide Michelin, au sein de son groupe d’experts culinaires. Les créations du chef Hashimoto figurent à la carte de la classe Signature Air Canada à bord de tous les vols d’Air Canada entre le Canada et le Japon. Les sacs et l’équipement de ski sont compris dans les franchises de bagages enregistrés normales des vols internationaux d’Air Canada**.

Horaire des vols d’Air Canada à destination et au départ de Sapporo* :

Vol Origine Destination Départ Arrivée Jours d’exploitation Saison AC55 Vancouver (YVR) Sapporo – Chitose (CTS) 13:25 15:35 + 1 jour Lun., jeu., sam. Du 17 déc. 2026 au 25 mars 2027 AC54 Sapporo – Chitose (CTS) Vancouver (YVR) 19:55 11:10 Mar., ven., dim. Du 18 déc. 2026 au 26 mars 2027

* Les horaires peuvent être modifiés.

** À l’exception du tarif économique de base.

Air Canada apportera des renseignements supplémentaires et annoncera de nouvelles destinations pour l’hiver 2026/2027 au cours des prochaines semaines.

