Outgo annonce la fin de ses activités et le dépôt de son bilan

BOISBRIAND, Québec, 21 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Outgo inc., plateforme québécoise spécialisée dans la vente de forfaits et de cartes-cadeaux en ligne, annonce aujourd’hui la cessation de ses activités et le dépôt de son bilan conformément aux dispositions applicables de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Fondée en 2016, Outgo a permis à des centaines d’entreprises québécoises de faire connaître leurs expériences et de bénéficier d’une vitrine numérique dédiée. La plateforme a contribué à la promotion de l’achat local en offrant au grand public un accès simplifié à des forfaits touristiques et à des expériences uniques. Malgré un succès initial, l’évolution du contexte économique et du marché ne permet plus d’assurer la pérennité de l’entreprise.

Un contexte d’affaires profondément transformé

Plusieurs facteurs ont mené à cette décision :

Évolution du marché des achats groupés et du commerce en ligne.

Au cours des dernières années, un nombre important de PME ont cessé leurs activités ou se sont placées sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Selon le Bureau du surintendant des faillites, 6 188 dossiers d’insolvabilité d’entreprises ont été déposés en 2024, soit le niveau le plus élevé depuis 2010. Cette tendance a fragilisé l’écosystème d’Outgo, notamment à la suite des faillites ou avis d’intention déposés par une quinzaine d’entreprises offrant des forfaits via la plateforme.

Évolutions réglementaires et initiatives gouvernementales.

Des programmes tels qu’Explore Québec, administré par le ministère du Tourisme, offrent désormais des rabais pouvant atteindre 25 % sur le prix de vente des forfaits. Ces mécanismes de subvention directe constituent une nouvelle forme de concurrence qui redéfinit le marché du forfait en ligne et réduit l’utilité des plateformes intermédiaires comme Outgo. Des approches similaires ont également été adoptées par certaines sociétés de développement commercial (SDC) et associations régionales.

Roulement de personnel et absence de relève.

Les changements fréquents au sein de l’équipe, conjugués aux difficultés de recrutement, ont nui à la continuité opérationnelle et à la planification à long terme.

Absence de modèle rentable à long terme.

Des enjeux opérationnels récurrents — incluant l’utilisation non conforme de codes promotionnels, des rétrofacturations après consommation de forfaits, ainsi que l’augmentation des frais d’exploitation et la diminution des marges — combinés aux changements réglementaires entourant les cartes prépayées et aux attentes accrues des consommateurs, ont rendu l’exploitation de la plateforme déficitaire.

Bilan et responsabilités envers les clients et partenaires

Au moment du dépôt de son bilan, Outgo précise que :

Moins de 1 % des forfaits vendus demeurent inutilisés ;

des forfaits vendus demeurent inutilisés ; Un nombre limité de commerçants (estimé à une dizaine) présentent un solde théorique à recevoir, pour un montant total inférieur à 29 500 $ , certains dossiers faisant l’objet de vérifications ou d’enjeux contractuels justifiant, à ce stade, l’absence de paiement immédiat.

(estimé à une dizaine) présentent un solde théorique à recevoir, pour un montant total inférieur à , certains dossiers faisant l’objet de justifiant, à ce stade, l’absence de paiement immédiat. La société détient une garantie de prêt d’Investissement Québec à recouvrer d’un montant de 75 000 $ ;

à recouvrer d’un montant de ; Les pertes assumées par le fondateur et les bailleurs de fonds privés sont évalués à environ 2 millions de dollars.

Outgo a mandaté Roy Métivier Roberge, syndic autorisé en insolvabilité, pour superviser le processus.

Message du président

« Depuis près de dix ans, Outgo a contribué à faire rayonner des centaines d’entreprises québécoises et à permettre à des milliers de consommateurs de vivre des expériences uniques. L’évolution rapide du marché et la multiplication des programmes gouvernementaux de rabais ont toutefois rendu notre modèle d’affaires obsolète. C’est avec regret que nous annonçons la fin de nos activités, mais avec fierté quant au chemin parcouru et une profonde reconnaissance envers nos partenaires et nos clients. Nous veillerons à ce que le processus de liquidation se déroule de façon responsable et transparente. »

— Pascal Charbonneau, président, Outgo inc.