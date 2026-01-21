Eimskip birtir uppgjör fjórða ársfjórðungs 2025

Eimskipafélag Íslands hf. birtir stjórnendauppgjör fjórða ársfjórðungs 2025 eftir lokun markaða miðvikudaginn 28. janúar 2026.
Kynningarfundur 29. janúar 2026.
Eimskip býður fjárfestum og markaðsaðilum til fundar þar sem Vilhelm Már Þorsteinsson, forstjóri og Rósa Guðmundsdóttir, fjármálastjóri munu kynna uppgjörið. Fundurinn verður haldinn fimmtudaginn 29. janúar nk. kl. 8:30 í höfuðstöðvum félagsins Sundabakka 2, 2. hæð.
Fundurinn verður einnig sendur út í gegnum fjárfestasíðu félagsins www.eimskip.com/investors. Þar verður útbúinn sérstakur hlekkur áður en fundur hefst.
Fjárfestum er velkomið að senda spurningar fyrir fundinn á netfangið investors@eimskip.com.
Uppgjörsgögn og upptöku verður hægt að nálgast á fjárfestasíðu Eimskips, www.eimskip.is/investors.
Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg Birna Björnsdóttir, forstöðumaður fjárstýringar og fjárfestatengsla, sími: 844 4752, netfang: investors@eimskip.com