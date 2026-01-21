Clermont-Ferrand, le 21 janvier 2026 – 17h45

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Michelin délivre en 2025 une génération de trésorerie supérieure à la prévision

Le Groupe enregistre dans ses chiffres financiers préliminaires pour 2025 un free cash-flow avant acquisitions de 2,1 milliards d'euros, soit un niveau supérieur à la fourchette (entre 1,5 et 1,8 milliard d'euros) indiquée le 13 octobre 2025.

Cette surperformance résulte principalement du pilotage des dépenses d'investissement et d'une gestion rigoureuse des opérations impactant le besoin en fonds de roulement (stocks, dettes fournisseurs et créances clients).

S’agissant du Résultat Opérationnel des Secteurs à taux de change constants, le Groupe confirme la fourchette communiquée le 13 octobre 2025, entre 2,6 et 3,0 milliards d'euros.

Les résultats annuels 2025 audités seront publiés comme prévu le 11 février 2026, après la clôture de la bourse.

