Digital Realty masuk ke Malaysia, memperkuat infrastruktur digital Asia Tenggara

Akuisisi pusat data dengan konektivitas tinggi di Cyberjaya memperluas kehadiran PlatformDIGITAL® ke dalam salah satu pasar digital dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara

Pusat data TelcoHub 1 di Cyberjaya, Malaysia, yang baru diakuisisi Digital Realty, merupakan salah satu hub interkoneksi dark fiber terbesar di negara ini dengan lebih dari 6.000 core serat optik dan lebih dari 40 penyedia layanan jaringan

AUSTIN, Texas, Jan. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Digital Realty (NYSE: DLR), penyedia global terbesar solusi pusat data, kolokasi, dan interkoneksi yang netral terhadap cloud dan operator, hari ini mengumumkan rencana masuknya ke Malaysia melalui penandatanganan perjanjian untuk mengakuisisi CSF Advisers, pemilik pusat data TelcoHub 1 yang berlokasi di Cyberjaya, salah satu kawasan pusat data paling mapan di wilayah Kuala Lumpur Raya. Ekspansi Digital Realty ke pasar Malaysia memperluas kehadiran platformnya di Asia Tenggara sekaligus menegaskan komitmen perusahaan ini dalam mendukung kebutuhan infrastruktur digital kawasan yang terus meningkat.

TelcoHub 1 merupakan pusat data berkapasitas 1,5 megawatt yang telah beroperasi dan dikenal sebagai salah satu hub interkoneksi dark fiber terbesar di Malaysia, dengan lebih dari 6.000 core serat optik regional dan jarak jauh yang terhubung ke fasilitas ini. Fasilitas ini juga termasuk salah satu pusat data dengan kepadatan jaringan tertinggi, yang menampung lebih dari 40 penyedia layanan jaringan, termasuk akses ke platform utama seperti AWS, Google, MY IX, dan DE-CIX ASEAN, menurut data dari peeringdb.com. Bersamaan dengan akuisisi TelcoHub 1, Digital Realty juga setuju untuk mengakuisisi lahan di sekitarnya yang mampu menampung beban IT hingga 14 megawatt sehingga menyediakan kapasitas yang memadai untuk ekspansi di masa depan.

Akuisisi ini diperkirakan akan ditutup pada paruh pertama 2026, sesuai dengan ketentuan penutupan lazim yang berlaku.

Dengan berlandaskan akuisisi ini, kampus Malaysia akan diintegrasikan ke dalam PlatformDIGITAL®, platform pusat data global milik Digital Realty, yang memungkinkan pelanggan untuk menempatkan infrastruktur dalam lingkungan yang konsisten, aman, dan saling terhubung, seiring peningkatan skala beban kerja digital dan berbasis AI. Digital Realty berencana menghadirkan solusi interkoneksi dan orkestrasinya, ServiceFabric®, ke kampus ini sehingga memberikan pelanggan konektivitas global serta fleksibilitas lebih besar dalam mengelola infrastruktur digital mereka di kawasan ini.

Kombinasi kemampuan ini memperkuat keunggulan yang sudah dimiliki CSF sekaligus meningkatkan kemampuan Digital Realty dalam mendukung pelanggan lokal maupun organisasi dengan jejak regional yang berpusat di Singapura, melalui penyediaan kapasitas dan konektivitas yang saling melengkapi di seluruh Asia Tenggara.

“Malaysia berperan semakin penting dalam ekosistem digital kawasan seiring pertumbuhan hyperscaler, perusahaan, dan platform, serta peningkatan kebutuhan infrastruktur yang menuntut ketahanan, interkoneksi, dan kesiapan lebih besar dalam menghadapi beban kerja yang semakin kompleks,” ujar Serene Nah, Direktur Pelaksana dan Kepala Asia Pasifik, Digital Realty. “Masuknya kami ke Malaysia akan membawa platform global, keahlian operasional, dan pendekatan investasi jangka panjang kami ke pasar lokal, mendukung ambisi digital negara ini, serta membantu membentuk pembangunan infrastruktur regional untuk masa depan.”

Setelah akuisisi selesai, Billy Lee, Ketua sekaligus Chief Executive Officer CSF Advisers, bersama tim pemimpin lokal dan lebih dari 40 tenaga profesional berpengalaman, akan bergabung dengan Digital Realty. Keahlian gabungan mereka akan sangat penting dalam mendukung beragam basis pelanggan CSF, yang mencakup perusahaan, penyedia layanan cloud, dan penyedia layanan digital. Digital Realty berencana untuk memperluas tim lokal seiring waktu guna mendukung pertumbuhan di masa depan dan peningkatan skala operasional.

“Saat ini Malaysia sedang berada dalam fase peningkatan skala berkelanjutan untuk infrastruktur digital, dengan total kapasitas pusat data diproyeksikan naik dari 1,26 gigawatt pada 2025 menjadi 2,53 gigawatt pada 20301. Ekspansi yang berkelanjutan didorong oleh meningkatnya permintaan akan layanan cloud, percepatan AI, infrastruktur konektivitas yang kuat, serta kebijakan pemerintah yang mendukung,” ujar Lee. “Kami sangat antusias bergabung dengan Digital Realty dan berharap akuisisi ini akan meningkatkan solusi konektivitas bagi pelanggan, mendukung pengembangan talenta lokal, serta berkontribusi pada ekosistem infrastruktur digital Malaysia yang semakin matang.”

Masuknya Digital Realty ke Malaysia akan menegaskan komitmen investasi jangka panjangnya di negara ini serta semakin memperkuat posisi Malaysia sebagai lokasi yang kredibel untuk infrastruktur digital yang saling terhubung, aman, dan siap mematuhi peraturan kedaulatan data yang melayani Asia Tenggara. Keberlanjutan akan menjadi fokus utama, melalui kerja sama Digital Realty dengan pemerintah Malaysia dan pemangku kepentingan industri untuk mendukung prioritas digital nasional serta menggalakkan praktik pusat data yang hemat energi, sejalan dengan regulasi lokal dan tujuan lingkungan jangka panjang.

Ekspansi Digital Realty ke Malaysia akan memperkuat kehadirannya yang sudah ada di Asia Tenggara, khususnya di Singapura dan Jakarta. Perusahaan akan terus mengevaluasi peluang untuk memperluas kapasitas, kemampuan, dan kemitraan di kawasan ini, sejalan dengan strategi regional yang lebih luas.

Tentang Digital Realty

Digital Realty menggabungkan perusahaan dan data dengan menyediakan rangkaian lengkap solusi pusat data, kolokasi, dan interkoneksi. PlatformDIGITAL®, platform pusat data global milik perusahaan, menyediakan tempat pertemuan data yang aman bagi pelanggan serta metodologi solusi Pervasive Datacenter Architecture (PDx®) yang terbukti untuk mendukung inovasi, mulai dari cloud dan transformasi digital hingga teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) dan secara efisien menangani tantangan Data Gravity. Digital Realty memberi pelanggannya akses ke komunitas data yang terhubung dan relevan bagi mereka, dengan jaringan pusat data global yang mencakup lebih dari 300 fasilitas di lebih dari 50 kota besar, tersebar di lebih dari 25 negara di enam benua. Untuk mempelajari Digital Realty lebih lanjut, silakan kunjungi digitalrealty.com atau ikuti kami di LinkedIn dan X.

1 Data dari laporan Asia Pacific Data Center Association (Juli 2025)

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b4f92da6-3511-4448-9c63-51d1b3f92f6f